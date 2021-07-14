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Єврорада пропонує відкрити кордони для України

Єврорада пропонує відкрити кордони для України

У Європейській раді підтверджують, що посли країн-членів ЄС прийняли рішення рекомендувати включити Україну до списку країн, для яких обмежувальні заходи, введені на поїздки до ЄС через пандемію коронавірусу, можуть бути зняті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Європейської ради.

"Дійсно, я можу підтвердити, що відповідне рішення було прийнято сьогодні послами. Далі до кінця тижня воно буде оформлено письмової процедури", - йдеться в повідомленні.

Перелік країн, для яких рекомендується дозволити поїздки до ЄС, переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється. Раніше до нього були внесені Вірменія, Молдова й Азербайджан.

Як повідомлялося, 30 червня 2020 року Єврорада затвердила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС. Ця рекомендація містила початковий список країн, для яких держави-члени можуть скасовувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах.

Читайте також: Посли ЄС схвалили відкриття кордону для вільного в'їзду з України, - журналіст Йозвяк

20 травня Єврорада схвалила рекомендацію про внесення поправок у відповідь на вакцинальні кампанії, запровадивши певні винятки для вакцинованих осіб і послабивши критерії зняття обмежень для третіх країн. Водночас поправки враховують можливі ризики, пов'язані з новими штамами, встановлюючи механізм екстреного гальмування, який дає змогу швидко реагувати на появу нового штаму або на погіршення ситуації в третій країні.

Рекомендація Євроради не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-членів залишається відповідальною за їх виконання.

Автор: 

кордон (4807) Європа (1869) Рада Європи (463) Євросоюз (13604)


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Топ коментарі
+3
мокшанин. этот мем про омск. не приплетай его к нам
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14.07.2021 13:34
+3
Логично, главное свинособак, вакцинированных кислыми щами не пускать!
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14.07.2021 13:38
+2
Будем держать кулаки, чтобы Украине вернули ********* зелеными наркоманами безвиз с ЕС.
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14.07.2021 13:43
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14.07.2021 13:23 Відповісти
Хто останнiй - виключитe свiтло щоб нe нагорало!
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14.07.2021 13:24 Відповісти
мокшанин. этот мем про омск. не приплетай его к нам
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14.07.2021 13:34 Відповісти
ти мeнi на узком пишeш що я мокшанiн?. сходи до русской мозгоправши полiкуй свiй когнитивний дисонанас. бо тiльки узкая мозгоправша можe то яксно усугубить.
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14.07.2021 14:31 Відповісти
о, ихтамнет? палишься
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14.07.2021 15:31 Відповісти
это же отлично. в Одессе был уже, пора бы и на Средиземное море сгонять
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14.07.2021 13:35 Відповісти
Логично, главное свинособак, вакцинированных кислыми щами не пускать!
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14.07.2021 13:38 Відповісти
Будем держать кулаки, чтобы Украине вернули ********* зелеными наркоманами безвиз с ЕС.
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14.07.2021 13:43 Відповісти
А безвіз з ЄС нікуди не подівся, він діяв і діє на даний момент. А що при цьому немає відкритих кордонів і звичайним рішенням можна заборонити в'їзд - ну то такий безвіз, нічого не поробиш.
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14.07.2021 14:02 Відповісти
Та там и внутри шенгенской зоны гражданам ЕС в 2020 толком нельзя было кататься. Обстоятельства...
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14.07.2021 18:17 Відповісти
 
 