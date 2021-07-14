Єврорада пропонує відкрити кордони для України

У Європейській раді підтверджують, що посли країн-членів ЄС прийняли рішення рекомендувати включити Україну до списку країн, для яких обмежувальні заходи, введені на поїздки до ЄС через пандемію коронавірусу, можуть бути зняті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Європейської ради.

"Дійсно, я можу підтвердити, що відповідне рішення було прийнято сьогодні послами. Далі до кінця тижня воно буде оформлено письмової процедури", - йдеться в повідомленні.

Перелік країн, для яких рекомендується дозволити поїздки до ЄС, переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється. Раніше до нього були внесені Вірменія, Молдова й Азербайджан.

Як повідомлялося, 30 червня 2020 року Єврорада затвердила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС. Ця рекомендація містила початковий список країн, для яких держави-члени можуть скасовувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах.

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20 травня Єврорада схвалила рекомендацію про внесення поправок у відповідь на вакцинальні кампанії, запровадивши певні винятки для вакцинованих осіб і послабивши критерії зняття обмежень для третіх країн. Водночас поправки враховують можливі ризики, пов'язані з новими штамами, встановлюючи механізм екстреного гальмування, який дає змогу швидко реагувати на появу нового штаму або на погіршення ситуації в третій країні.

Рекомендація Євроради не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-членів залишається відповідальною за їх виконання.