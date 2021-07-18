Бельгия открыла границы для туристов из Украины
Согласно рекомендации Совета Европейского Союза Бельгия открыла границы для всех типов путешествий украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", - написал он.
🇧🇪 Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021
МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше✌️
Всі умови в’їзду до країн⤵️ https://t.co/8RkEzCg6Yk
Отметим, 15 июля, Европейский Союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию стран-участниц Европейского Союза во время пандемии коронавируса. В список была добавлена Украина.
Однако внутри Шенгенской зоны установлены совершенно разные правила въезда в каждую из стран. Все больше государств требуют сертификат о полной вакцинации одним из препаратов.
Хотя каждая страна и имеет право открывать границы самостоятельно, ряд государств все же ждет централизованного решения или общих рекомендаций Евросоюза.
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https://twitter.com/KVQuarantine
Розбійник який плохо чує
@KVQuarantine
·https://twitter.com/KVQuarantine/status/1416649971508580354 48 хв
Вам будєт нє комфортно в намеш колєктівє ібо ми нєсьом рязанскій мір в укр-маси,а ви..(с)
https://twitter.com/hot_ChilePepper/status/1416623799668256768
беззаперечно заслуговує на хейт.
Наши ученые, в этой отрасли, одни из лучших в мире. Тесты были готовы к производству, но ЛИЧНО Зеленский приказал финансирование прекратить, а институт закрыть!!!
И вакцину наши могли быстро сделать, достаточно было оборудовать лабораторию по четвертому уровню.
Ну и фабрика в Харькове могла бы их выпускать в достаточном количестве, про это многие рассказывали.
Так что тут как раз полностью вина на Зеленском, персонально на Зеленском.
Да, ОПЗЖ прекрасно знают фабрики Харькова, так как стригут с них шерсть. Вот как раз на той фабрике они хотели делать Спутник, а можно было делать нашу вакцину.
По факту, ОПЗЖ и Слуги народа, во главе с Зеленским, это две противоборствующие силы, работающие на уничтожение украинской независимости и самоидентичности украинской нации. Просто хозяева у них разные, а вот объект вожделения (для захвата и разграбления) один и тот же - Русь.