Бельгія відкрила кордони для туристів з України
Згідно з рекомендацією Ради Європейського Союзу Бельгія відкрила кордони для всіх типів подорожей українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.
"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", - написав він.
🇧🇪 Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021
МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше✌️
Всі умови в’їзду до країн⤵️ https://t.co/8RkEzCg6Yk
Зазначимо, 15 липня Європейський Союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволяється в'їзд на територію країн-учасниць Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу. У список було додано Україну.
Однак всередині Шенгенської зони встановлено абсолютно різні правила в'їзду в кожну з країн. Все більше держав вимагають сертифікат про повну вакцинацію одним із препаратів.
Хоча кожна країна і має право відкривати кордони самостійно, низка держав все ж чекає централізованого рішення або загальних рекомендацій Євросоюзу.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/KVQuarantine
Розбійник який плохо чує
@KVQuarantine
·https://twitter.com/KVQuarantine/status/1416649971508580354 48 хв
Вам будєт нє комфортно в намеш колєктівє ібо ми нєсьом рязанскій мір в укр-маси,а ви..(с)
https://twitter.com/hot_ChilePepper/status/1416623799668256768
беззаперечно заслуговує на хейт.
Наши ученые, в этой отрасли, одни из лучших в мире. Тесты были готовы к производству, но ЛИЧНО Зеленский приказал финансирование прекратить, а институт закрыть!!!
И вакцину наши могли быстро сделать, достаточно было оборудовать лабораторию по четвертому уровню.
Ну и фабрика в Харькове могла бы их выпускать в достаточном количестве, про это многие рассказывали.
Так что тут как раз полностью вина на Зеленском, персонально на Зеленском.
Да, ОПЗЖ прекрасно знают фабрики Харькова, так как стригут с них шерсть. Вот как раз на той фабрике они хотели делать Спутник, а можно было делать нашу вакцину.
По факту, ОПЗЖ и Слуги народа, во главе с Зеленским, это две противоборствующие силы, работающие на уничтожение украинской независимости и самоидентичности украинской нации. Просто хозяева у них разные, а вот объект вожделения (для захвата и разграбления) один и тот же - Русь.