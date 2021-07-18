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Новини
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Бельгія відкрила кордони для туристів з України

Згідно з рекомендацією Ради Європейського Союзу Бельгія відкрила кордони для всіх типів подорожей українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", - написав він.

🇧🇪 Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше✌️

Всі умови в’їзду до країн⤵️ https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021

Читайте також: Німеччина відкриває кордон для українців з 18 липня

Зазначимо, 15 липня Європейський Союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволяється в'їзд на територію країн-учасниць Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу. У список було додано Україну.

Однак всередині Шенгенської зони встановлено абсолютно різні правила в'їзду в кожну з країн. Все більше держав вимагають сертифікат про повну вакцинацію одним із препаратів.

Хоча кожна країна і має право відкривати кордони самостійно, низка держав все ж чекає централізованого рішення або загальних рекомендацій Євросоюзу.

Автор: 

Бельгія (419) кордон (4817) туризм (1564) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Щас всі як ломонуться😂
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18.07.2021 10:55
+2
компанія, яка не приймає на роботу україномовних.
беззаперечно заслуговує на хейт.
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18.07.2021 10:36
+1
Палишся. Тільки кремлоботи пишуть назву нашої країни з маленької літери!
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18.07.2021 11:18
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https://twitter.com/KVQuarantine
https://twitter.com/KVQuarantine

Розбійник який плохо чує

@KVQuarantine

·https://twitter.com/KVQuarantine/status/1416649971508580354 48 хв

Вам будєт нє комфортно в намеш колєктівє ібо ми нєсьом рязанскій мір в укр-маси,а ви..(с)
https://twitter.com/hot_ChilePepper/status/1416623799668256768
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18.07.2021 10:33 Відповісти
компанія, яка не приймає на роботу україномовних.
беззаперечно заслуговує на хейт.
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18.07.2021 10:36 Відповісти
Щас всі як ломонуться😂
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18.07.2021 10:55 Відповісти
Палишся. Тільки кремлоботи пишуть назву нашої країни з маленької літери!
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18.07.2021 11:18 Відповісти
Ну що ж. Епоха бідності минула. Тепер можна злітати до Бельгії попити кави.
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18.07.2021 11:16 Відповісти
Як правило, туди їдуть за шоколадом...
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18.07.2021 11:18 Відповісти
Кава в шоколаді непогана ідея. Піде на ура. Чур я перший придумав.
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18.07.2021 11:22 Відповісти
туристів у нас малувато.Багато злодіїв на шопінг і заробітчан...
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18.07.2021 11:23 Відповісти
Там одно наводнение за другим .Не самая лучшая погода для туристических поездок . А в Греции стоит аномальная жара в то же время
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18.07.2021 11:45 Відповісти
Из чего можно сделать вывод, что шобла зеленского не просрала кампанию по вакцинации населения, а стратегически предвидела катаклизмы, из-за которых украинцам не стоит пользоваться безвизом))))
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18.07.2021 12:10 Відповісти
Могу вас успокоить .Ее проsрала бы любая наша власть -зеленые , чоколядные , голубые , розовые сердечка . А все потому что СВОЮ отечественную вакцину наша страна разрабатывать и производить не захотела ( или не смогла) . Зарубежные развитые страны четко дали понять -их главные приоритеты собственные граждане и точка . Потом уже все остальные когда своих привьют. Своих привили в большинстве только недавно вот поэтому только недавно вакцина к нам стала поступать в более менее существенных объемах .А еще напомню присутствовал и политический мотив -как только началась вакцинация во всем Мире а у нас остро встал вопрос с вакциной тут же нарисовались мышебратья из за поребрика со своим ,,спутником в адъ,, и после того как их ожидаемо послали в сад они через своих марионеток из опзж стали разгонять здесь волну про то что у нас ,,проsрали вакцинацию,, всепропало и т.д .То есть все то же самое ,что вы тут сейчас и озвучили
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18.07.2021 22:39 Відповісти
Неправда!
Наши ученые, в этой отрасли, одни из лучших в мире. Тесты были готовы к производству, но ЛИЧНО Зеленский приказал финансирование прекратить, а институт закрыть!!!
И вакцину наши могли быстро сделать, достаточно было оборудовать лабораторию по четвертому уровню.
Ну и фабрика в Харькове могла бы их выпускать в достаточном количестве, про это многие рассказывали.
Так что тут как раз полностью вина на Зеленском, персонально на Зеленском.
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18.07.2021 23:17 Відповісти
Ну даже не знаю что на это ответить .Если у нас были возможности то чего не стали производить БЕЗ Комика и его благословения ? Это же и коммерческий проект а не только гуманитарный . Есть те самые ,,барыги,, и им выгодно было бы наладить выпуск вакцины здесь чтобы деньги текли в их карманы а не иностранным компаниям . Странно все это . Я читал про то что в Харькове опзж хотела открыть линии по розливу шмурдяка (спутник) но про то что там могли бы производить отечественный препарат ничего не было слышно .А вот про то что разработать такой отечественный препарат Украина могла бы и успешно в сми информация появлялась регулярно НО дальше разговоров дело как всегда не пошло ...и так со всем и всегда -с вакцинами , с самолетостроением , с машиностроением , с ракетами , с беспилотниками и т.д
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19.07.2021 08:25 Відповісти
НИИ государственные. Я считаю, что Комик умышленно не стал создавать конкуренцию его иностранным покровителям, а заодно вспомните скандалы с резко завышенными ценами.

Да, ОПЗЖ прекрасно знают фабрики Харькова, так как стригут с них шерсть. Вот как раз на той фабрике они хотели делать Спутник, а можно было делать нашу вакцину.

По факту, ОПЗЖ и Слуги народа, во главе с Зеленским, это две противоборствующие силы, работающие на уничтожение украинской независимости и самоидентичности украинской нации. Просто хозяева у них разные, а вот объект вожделения (для захвата и разграбления) один и тот же - Русь.
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19.07.2021 13:22 Відповісти
Очередной БРЕД любителя сериала Скоты
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19.07.2021 17:58 Відповісти
Ще кілька років епідемії , і або світова економікв буде зруйнована вщент , або людство отримає прекрасний , вільний від візових та інших перепон цифровий світ з зовсім іншою економікою . Дикуни , що перешкоджають вільному пересуванню людей по світу - просто зруйнуються економічно та занепадуть . А відкриті , доброзичливі та цікаві країни - розвиватимуться у тісній співпраці між собою без жодних візових обмежень та махінацій.
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18.07.2021 12:01 Відповісти
Конечно открыла - кто то должен грязь с улиц выгребать от наводнения.
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18.07.2021 12:24 Відповісти
туристи з Афганістану нехай їм розгрібають
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18.07.2021 16:18 Відповісти
 
 