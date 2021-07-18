Бельгія відкрила кордони для туристів з України

Згідно з рекомендацією Ради Європейського Союзу Бельгія відкрила кордони для всіх типів подорожей українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", - написав він.

🇧🇪 Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше✌️



Всі умови в’їзду до країн⤵️ https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021

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Зазначимо, 15 липня Європейський Союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволяється в'їзд на територію країн-учасниць Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу. У список було додано Україну.

Однак всередині Шенгенської зони встановлено абсолютно різні правила в'їзду в кожну з країн. Все більше держав вимагають сертифікат про повну вакцинацію одним із препаратів.

Хоча кожна країна і має право відкривати кордони самостійно, низка держав все ж чекає централізованого рішення або загальних рекомендацій Євросоюзу.