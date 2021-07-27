Люксембург відкриває кордони для громадян України, - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Люксембург відкриває кордони для українських громадян.

Про це Кулеба написав у Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс 1 країна ЄС, з якої відновлюємо повноцінну дію безвізу", - сказано в повідомленні глави МЗС.

Міністр зазначив, що з детальними умовами в'їзду в різні країни можна ознайомитися на інтерактивній карті МЗС.

