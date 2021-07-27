Люксембург відкриває кордони для громадян України, - МЗС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Люксембург відкриває кордони для українських громадян.
Про це Кулеба написав у Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.
"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс 1 країна ЄС, з якої відновлюємо повноцінну дію безвізу", - сказано в повідомленні глави МЗС.
Міністр зазначив, що з детальними умовами в'їзду в різні країни можна ознайомитися на інтерактивній карті МЗС.
Топ коментарі
+3 Так Треба #489684
показати весь коментар27.07.2021 22:21 Відповісти Посилання
+3 Denis Ternovski
показати весь коментар27.07.2021 22:38 Відповісти Посилання
+2 Denis Ternovski
показати весь коментар27.07.2021 22:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бывал два раза в Люксембурге: даже по сравнению не то, что с Украиной, но и с соседними западными богатыми странами типа Франции и Германии люксембургские цены абсолютно немыслимые, заоблачные: в обычном кафе в Люксембурге чашка чаю стоит 12 евро, пирожное "эклер" - 15,5 евро.
Такое же пирожное во Франции стоит 3 евро, а в Одессе 0,3 евро(в 50 раз дешевле).