Новини
Люксембург відкриває кордони для громадян України, - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Люксембург відкриває кордони для українських громадян.

Про це Кулеба написав у Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс 1 країна ЄС, з якої відновлюємо повноцінну дію безвізу", - сказано в повідомленні глави МЗС.

Міністр зазначив, що з детальними умовами в'їзду в різні країни можна ознайомитися на інтерактивній карті МЗС.

Читайте також: 14 країн ЄС відкрилися для туристів з України, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

Нарешті! Бо кава у Відні вже остогидла. )
Респект, ув. Ивану Шумейко: очень тонкое знание офшорно-финансовых реалий.
Бывал два раза в Люксембурге: даже по сравнению не то, что с Украиной, но и с соседними западными богатыми странами типа Франции и Германии люксембургские цены абсолютно немыслимые, заоблачные: в обычном кафе в Люксембурге чашка чаю стоит 12 евро, пирожное "эклер" - 15,5 евро.

Такое же пирожное во Франции стоит 3 евро, а в Одессе 0,3 евро(в 50 раз дешевле).
Ну, сейчас люди из Сумской области потоком рванут в Люксембург...
