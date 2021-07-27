Группировка "смотрящего" нейтрализована на Кировоградщине, - СБУ

СБУ заблокировала в Кировоградской области деятельность организованной группировки, которая распространяло преступное влияние на жизнь в регионе.

Об этом этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Установлено, что группировка организовал так называемый "смотрящий" из одного из городов области. Злоумышленники контролировали изготовление и сбыт наркотиков и психотропных на территории региона.

Также они причастны к вымогательству денег с автоперевозчиков. По оперативной информации, в случае неуплаты участники группы применяли психологическое давление и угрожали физической расправой", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства лидера уголовников правоохранители обнаружили боевую гранату РГД-5 и патроны к стрелковому оружию калибра 7,62 мм. Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Ззлоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.