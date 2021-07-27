РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости
3 780 3

Группировка "смотрящего" нейтрализована на Кировоградщине, - СБУ

Группировка "смотрящего" нейтрализована на Кировоградщине, - СБУ

СБУ заблокировала в Кировоградской области деятельность организованной группировки, которая распространяло преступное влияние на жизнь в регионе.

Об этом этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Установлено, что группировка организовал так называемый "смотрящий" из одного из городов области. Злоумышленники контролировали изготовление и сбыт наркотиков и психотропных на территории региона.

Также они причастны к вымогательству денег с автоперевозчиков. По оперативной информации, в случае неуплаты участники группы применяли психологическое давление и угрожали физической расправой", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства лидера уголовников правоохранители обнаружили боевую гранату РГД-5 и патроны к стрелковому оружию калибра 7,62 мм. Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержан фальшивомонетчик из санкционного списка СНБО, - СБУ. ВИДЕО

Ззлоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

криминалитет (610) правоохранительные органы (2973) СБУ (20449) силовики (2802) Кировоградская область (680)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Юзік нє?
показать весь комментарий
27.07.2021 23:35 Ответить
Группировка?))))
Криминал собирается в банду
И статья - бандитизм
А статья за совершенное группой лиц - это другое)))
Группировка Ленинград)))
показать весь комментарий
27.07.2021 23:47 Ответить
Нейтрализована или взята под контроль?
показать весь комментарий
28.07.2021 09:57 Ответить
 
 