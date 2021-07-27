Движение в центре Киева ограничат в среду, 28 июля. КАРТА
Движение на ул. Трехсвятительской будет ограничено для всех транспортных средств в связи с мероприятиями ко Дню крещения Руси-Украины.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"28 июля в связи с проведением мероприятий в центре Киева будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Трехсвятительской. Патрульные будут обеспечивать порядок и безопасность, чтобы все состоялось без нарушений", - сказано в сообщении.
В полиции призвали с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и при необходимости обращаться за помощью к патрульным.
Топ комментарии
+8 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий27.07.2021 23:45 Ответить Ссылка
+6 Olia Prokofieva
показать весь комментарий27.07.2021 23:46 Ответить Ссылка
+3 5 копійок
показать весь комментарий27.07.2021 23:40 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
vismavista
показать весь комментарий27.07.2021 23:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex Yustasu
показать весь комментарий27.07.2021 23:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий27.07.2021 23:45 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий27.07.2021 23:40 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий27.07.2021 23:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий28.07.2021 05:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий28.07.2021 06:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alex Yustasu
показать весь комментарий27.07.2021 23:32 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Olia Prokofieva
показать весь комментарий27.07.2021 23:46 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий28.07.2021 00:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Maks Kikol
показать весь комментарий28.07.2021 11:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль