Движение в центре Киева ограничат в среду, 28 июля. КАРТА

Движение на ул. Трехсвятительской будет ограничено для всех транспортных средств в связи с мероприятиями ко Дню крещения Руси-Украины.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"28 июля в связи с проведением мероприятий в центре Киева будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Трехсвятительской. Патрульные будут обеспечивать порядок и безопасность, чтобы все состоялось без нарушений", - сказано в сообщении.

В полиции призвали с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и при необходимости обращаться за помощью к патрульным.

