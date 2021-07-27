Рух у центрі Києва обмежать в середу, 28 липня. КАРТА
Рух на вул. Трьохсвятительській буде обмежено для всіх транспортних засобів у зв'язку із заходами до Дня хрещення Русі-України.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"28 липня у зв'язку з проведенням заходів у центрі Києва буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспортних засобів по вулиці Трьохсвятительській. Патрульні забезпечуватимуть порядок і безпеку, щоб все відбулося без порушень", - сказано в повідомленні.
У поліції закликали з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки і за необхідності звертатися по допомогу до патрульних.
Топ коментарі
+8 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар27.07.2021 23:45 Відповісти Посилання
+6 Olia Prokofieva
показати весь коментар27.07.2021 23:46 Відповісти Посилання
+3 5 копійок
показати весь коментар27.07.2021 23:40 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
vismavista
показати весь коментар27.07.2021 23:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex Yustasu
показати весь коментар27.07.2021 23:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар27.07.2021 23:45 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
5 копійок
показати весь коментар27.07.2021 23:40 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар27.07.2021 23:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар28.07.2021 05:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар28.07.2021 06:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex Yustasu
показати весь коментар27.07.2021 23:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Olia Prokofieva
показати весь коментар27.07.2021 23:46 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар28.07.2021 00:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Maks Kikol
показати весь коментар28.07.2021 11:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль