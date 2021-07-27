УКР
Рух у центрі Києва обмежать в середу, 28 липня. КАРТА

Рух у центрі Києва обмежать в середу, 28 липня. КАРТА

Рух на вул. Трьохсвятительській буде обмежено для всіх транспортних засобів у зв'язку із заходами до Дня хрещення Русі-України.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"28 липня у зв'язку з проведенням заходів у центрі Києва буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспортних засобів по вулиці Трьохсвятительській. Патрульні забезпечуватимуть порядок і безпеку, щоб все відбулося без порушень", - сказано в повідомленні.

У поліції закликали з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки і за необхідності звертатися по допомогу до патрульних.

+8
Відбулась реваншистська хода кремлівських гнид !!!)))
27.07.2021 23:45 Відповісти
+6
Это были раскольники из РПЦ МП. А теперь будет истинная Украинская православная церковь ПЦУ проводить молебен на Владимирской горке
27.07.2021 23:46 Відповісти
+3
27.08 відходитимуть після дня Незалежності.
27.07.2021 23:40 Відповісти
Так, а 27.08, что было?
27.07.2021 23:30 Відповісти
27.07 была репетиция
27.07.2021 23:33 Відповісти
Відбулась реваншистська хода кремлівських гнид !!!)))
27.07.2021 23:45 Відповісти
27.08 відходитимуть після дня Незалежності.
27.07.2021 23:40 Відповісти
Очепятка??? Що відбудеться 27.08 ,побачимо !!!))))
27.07.2021 23:48 Відповісти
Операция ФСБ "Шабаш или, - Гуляй ковид, хохлов не жалко".
28.07.2021 05:42 Відповісти
Да и мне тоже ватникофф не жалко. Пусть пройдутся под конвоем ФСБ! Кстати в США тоже многт негры тосковали по плети хазяина!
28.07.2021 06:01 Відповісти
Шо опять???
27.07.2021 23:32 Відповісти
Это были раскольники из РПЦ МП. А теперь будет истинная Украинская православная церковь ПЦУ проводить молебен на Владимирской горке
27.07.2021 23:46 Відповісти
Операция "Крестный ход" https://www.youtube.com/watch?v=5XtyoA7YXEI
28.07.2021 00:18 Відповісти
Ох, как нехватает им дубинок росгвардии!!!
28.07.2021 11:49 Відповісти
 
 