Рух у центрі Києва обмежать в середу, 28 липня. КАРТА

Рух на вул. Трьохсвятительській буде обмежено для всіх транспортних засобів у зв'язку із заходами до Дня хрещення Русі-України.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"28 липня у зв'язку з проведенням заходів у центрі Києва буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспортних засобів по вулиці Трьохсвятительській. Патрульні забезпечуватимуть порядок і безпеку, щоб все відбулося без порушень", - сказано в повідомленні.

У поліції закликали з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки і за необхідності звертатися по допомогу до патрульних.

