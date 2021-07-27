У Києві відбулася хресна хода УПЦ МП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 27 липня, в центрі Києва з нагоди Дня Хрещення Київської Русі-України відбулися молебень і хресна хода вірян УПЦ (МП).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Від самого ранку рух у центрі Києва перекрито. Сюди прибувають віряни УПЦ (МП). Вони направляються на Володимирську гірку, де має відбутися молебень. Потім вони пройдуть хресною ходою до Печерської Лаври.

О 13:00 на Володимирській гірці розпочався молебень, який очолює предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.

Після закінчення молебню віряни на чолі з митрополитом Онуфрієм пройшли хресною ходою до Печерської Лаври. Онуфрій також поклав квіти до пам'ятника Герою Небесної Сотні Михайла Жизневського.

Зазначимо, що участь у заході брали люди з різних регіонів і різного віку - від дітей до літніх. Переважна більшість учасників ходи та молебню не носили масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ