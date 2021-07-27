У Києві відбулася хресна хода УПЦ МП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 27 липня, в центрі Києва з нагоди Дня Хрещення Київської Русі-України відбулися молебень і хресна хода вірян УПЦ (МП).
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Від самого ранку рух у центрі Києва перекрито. Сюди прибувають віряни УПЦ (МП). Вони направляються на Володимирську гірку, де має відбутися молебень. Потім вони пройдуть хресною ходою до Печерської Лаври.
О 13:00 на Володимирській гірці розпочався молебень, який очолює предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.
Після закінчення молебню віряни на чолі з митрополитом Онуфрієм пройшли хресною ходою до Печерської Лаври. Онуфрій також поклав квіти до пам'ятника Герою Небесної Сотні Михайла Жизневського.
Зазначимо, що участь у заході брали люди з різних регіонів і різного віку - від дітей до літніх. Переважна більшість учасників ходи та молебню не носили масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
Онуфрій прибув на молебень
Молебень і хресна хода на Володимирській гірці
Нардеп Вадим Новинський в рясі.
Онуфрій очолює молебень до Дня Хрещення Київської Руси-України.
Верующие прибывают на крестный ход.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!"
"Аргумент". 2019-03-30
На День Хрещення Русі на підтримку РПЦвУ з'їжджається іноземний десант друзів РПЦ. Раніше я вже писав, що ОПЗЖ і РПЦвУ готують на День Хрещення Русі масштабну інформаційну диверсію, в рамках якої будуть поширюватися як проросійські наративи, так і може бути реалізований сценарій по дискредитації України й навіть хаотизації соціально-суспільної обстановки в країні.
Но, как оказалось, не одними лишь усилиями ОПЗЖ, РПЦвУ и их кураторами, как на Лубянке, так и в Даниловом монастыре, будет реализовываться данный деструктивный сценарий. Так, стало известно, что в поддержку агентам Кремля в Украину будет отправлен целый десант лояльных российскому режиму персонажей.В частности, уже известно, что в так называемом "Всеукраинском Крестном ходе" РПЦвУ на День Крещения Руси примут участие представители Антиохийского и Сербского патриархатов, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, а так же так называемые группы паломников из Черногории и Грузии.То есть, упомянутый выше "Черногорский сценарий" принимает довольно четкие очертания. Ведь все перечисленные делегации относятся к строго ориентированным на Москву антиохийской, сербской и чешской православных церквей. А так называемые паломники из Черногории это представители именно сербской православной церкви, которые участвовали в дестабилизации ситуации в Черногории.Напомню, что митрополит РПЦвУ Онуфрий так же приложил руку к дестабилизации Черногории в 2020 году и фактически стал одним из идеологов его адаптации для украинских реалий, о чем подробно я описывал в материале "РПЦвУ попытается в Украине реализовать "Черногорский сценарий" хаотизации общества".С учетом того, что буквально накануне глава МИД РФ Сергей Лавров напрямую обвинил Вселенского Патриарха Варфоломея I в "разрушении единства" православных России и Украины, а всех прихожан РПЦвУ автоматически причислил к "русским", нетрудно догадаться в каком направлении будет реализовываться нынешний сценарий. Ведь его целью является не только срыв визита Вселенского патриарха Варфоломея в Украину на 30-летие Независимости и дестабилизация страны, но и имиджевый удар по Фанару.
Действительно ли УПЦ МП готовит Крестный ход, как генеральную репетицию протестов перед приездом Вселенского патриарха?
В общем-то, это происходит каждый год более десяти лет. Крестные ходы христиан разных юрисдикций (УПЦ МП и тогда УПЦ КП) на День Крещения Руси. Но с 2016-го года что-то изменилось. Настроение. Первые годы войны верным Моспатриархата очень старались навязать мысль, что они обижены ухудшившимися отношениями общества и властей. 2018-й усугубил это чувство. Казалось, что автокефальный процесс обострил желание священноначалия МП блеснуть численностью и мобилизовать верных в «страшные периоды гонений». «Гонимые епископы» приезжали при этом на молебны на машинах премиум-класса. И, конечно, присутствовал элемент сравнения с автокефальными церквями.
«Наш хвост длиннее и толще», - полушутя заявил по итогам крестного хода в 2018-м году один из официальных спикеров УПЦ МП. Вот не помню, ответил ли кто-то известному столичному протоиерею, что «хвост» КП моложе и популярнее.
Православная Церковь Украины свой крестный ход проводит в формате прошлого ковидного года. Боимся осенней волны ковида. Бережем людей. И небезуспешно. По сравнению с МП, наши потери и количество переболевших были ощутимо меньшими, и наши монастыри не стали рассадниками пандемии. Да и если сравнивать «количественные характеристики» автокефальной и промосковской юрисдикции, то можно говорить и о других цифрах, в пересчете на людей: процент известных священников, покинувших МП, процент иностранных языков, процент волонтеров, процент (простите) епископов, замеченных в сильно неевангельском образе жизни. Угадайте с трех раз, в чью пользу будет сравнение по этому списку. Список можно продолжать, но не буду. Мне кажется, что куда важнее в день вашего и нашего Владимирового крещения говорить об общих вещах. О том, что мы сограждане одной страны и люди одной веры.
Прошлый ковидный год исключил массовые шествия. Но в 2021 году все вернулось на круги своя. В том числе, и подготовки к Крестному ходу. У меня была, да и остается надежда, что шествие христиан УПЦ МП будет тем, чем шествия задумывались, еще когда УПЦ МП имела вес и авторитет - праздником Дня освещения нашей земли светом христианства.
На днях на одной из страниц своих ФБ-подписчиков увидела статус, что УПЦ МП готовит Крестный ход, как генеральную репетицию неприятностей перед приездом Вселенского патриарха.
Признаюсь, что поначалу не очень-то поверила. Расценила, как избыточные страхи национал-патриотов и активистов. Решила поинтересоваться сама. Во-первых, попросила в соцсетях отозваться тех священников УПЦ МП (среди них есть симпатики ПЦУ), которых организовывают на поездку в Киев (есть ли мессиджи против приезда патриарха). Во-вторых, изучила страницу инициативной группы, общественной организации Миряне, афилированной с УПЦ МП. В-третьих, обратилась в саму мирополию. Там, в частности, я спрашивала - будут ли участники Крестного хода озвучивать недружественные к Его Всесвятости патриарху Варфоломию лозунги, требовать во время Крестного хода от власти отозвать визит Вселенского патриарха, как это было на одном из мероприятий у украинского парламента? Распространяют ли церковные руководители среди клира и верующих настроения и мессиджи, которые прямо и косвенно побудили их помешать торжествам в связи с приездом Вселенского патриарха?
И, наконец, прямо спросила: «Как вы прокомментируете мнение, что празднование Крещения должно стать «репетицией, на которой вы отработаете протесты», которые собираетесь повторить в августе во время вышеупомянутых праздников?» (На момент написания материала ответа не пришло).
И, предупреждая обвинения УПЦ МП. Я поддерживаю и общую молитву, и крестные ходы (с поправкой, что пожилым людям лучше все-таки не ехать в жару, а походить в своей епархии, но это такое). Массовые собрания религиозных общин - это нормально, демократично, это дух молитвы и взаимной солидарности.
Единственное, что меня волновало - не будут ли подогревать настроения против приезда его Всесвятости, не станет ли это шествие «солидарностью дружбы против" даже не Православной церкви (это ладно, мы привыкли и верим, что пройдет), а против Вселенского патриарха - духовного лидера и пожилого человека, который невероятно дорог миллионам украинцев.
Что выяснилось? По нашим данным, паломников таки собирают. Есть разнарядка по парафиям, организуют автобусы: по одним данным - на 2 дня (27 и 28 июля), по другим - только на 1 день (28 июля). За все платят в одних епархиях - вроде Новинский и ОПЗЖ, в других - официально митрополия УПЦ МП (по факту, скорее всего - вышеупомянуые персонажи). Люди, в принципе, понимают, зачем едут, и с батюшкой не спорят - для них нет противоречий внутренних. Надо - значит надо. Кроме того, это все-таки повод потусоваться в толпе, убедиться, что «нас много, а ПЦУ маргиналы».
На странице группы «Миряне» в это же время митрополия подтянула «экспертов». Или людей беспринципных, так или иначе связанных с Медведчуком, либо стареющих писателей из русского мира, никогда ранее не замеченных в церкви, но скорее всего - небезвозмездно работающих против приезда его Всесвятости, и пытающихся дискредитировать патриарха цитатами, типа - Вселенский патриарх действует, «как обычный человек, которого интересует недвижимость, чужие, ему не принадлежащие, храмовые сооружения, власть». Чисто технологично, тут интересна подмена: епископы УПЦ МП (за исключением совсем маргинального запорожского Луки) и благочинные (менеджеры среднего звена) теперь в открытую не выступают против Его Всесвятости, а подключают «говорящие головы».
Этот материал выходит уже за несколько часов до того, как верные УПЦ МП из епархий сядут в автобус для поездки на Крестный ход. У нас нет доказательств, что в автобусах будет последняя накачка против «безбожной власти» и приезда «стамбульского еретика». Мы надеемся и хотим верить, что этого не будет, и что это будет праздник, чтоб помолиться, а не для того, чтобы в самих себе растить неприязнь к своим согражданам и единоверцам.
Ну, ОК, давайте - по сути претензий последних лет. Можно попробовать отстоять свое и выкинуть из названия УПЦ МП приставку Московский патриархат. А что это изменит? Ведь именно во время таких поездок и шествий ярко обнаруживается - Московский ли вы по духу патриархат. Повторяете ли вы лозунги Москвы - или вы православные украинцы, которым больно от того, что происходит на Донбассе, где гибнут защитники Украины. Будете ли вы оскорблять одного из самых авторитетных духовных лидеров православного мира приставками «стамбульский» - или будете помнить, что это духовный лидер, чьи предки столетиями поставляли сюда митрополитов. Будете ли вы копить обиды на то, что часть ваших верующих сограждан вышли из изоляции и пребывают в каноническом поле Вселенского православия - или по-христиански простите им то, что это произошло не так, как хотело ваше церковное начальство. (Оно на самом деле - не очень-то хотело).
А мы со своей стороны - давно простили и вам, и им двухлетнюю суету и попытки воспрепятствовать нашему признанию. Сейчас (непублично) священники УПЦ МП и ПЦУ вместе отпевают усопших. Это случается экспромтом, только так родные умершего совмещают его последнюю волю и свою конфессиональную принадлежность. Экспромтом и без скандалов. Экспромтом, но промыслительно, как сказали бы в Моспатриархате. Так почему, молитвенно поддерживая человека при смерти, нам теперь не попробовать хотя бы духовно, дистанционно - вместе попраздновать рождение? Рождение нашей Руси для христианства. Думаю, что почти каждый верный ПЦУ готов в этот день молитвенно вспомнить своих знакомых из УПЦ МП. Собственно - о преодолении разделения церквей мы и так просим за литургией. И мы будем считать солидарностью и проявлением любви, если вы не будете оскорблять ни нас, ни Вселенского патриарха. Пусть это будет вашей инвестицией в вечность. Ведь если не мы, то наши дети и внуки точно будут молиться вместе. Разве плохо?
Джерело: Укрінформ Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/lanasamaxvalova/hresniy-hid-moskovskoji-cerkvi-repeticiya-neprijemnostey-dlya-patriarha-varfolomiya-771880.html
За прошлые сутки в РФ подтвердили еще 20 616 случаев инфицирования коронавирусом."===Всі йдуть без масок...!??Те падіння захворюваності на Ковід в Україні швидко закінчиться, через 2-3 тижні показники рвануть вверх, смертність також...??! Все по плану...? Хто відповість....??!
Святкувати Хрещення в день пам'яті князя Володимира - досить недавня традиція, нагадав Верховний архиєпископ. «Уперше Хрещення Русі-України, або радше Хрещення Русі в російській традиції, - розповів він, - відзначалося в Києві з нагоди 900-ліття Хрещення Володимира. Щоб підкреслити, що саме російське православ'я є державною релігією Російської імперії, свято було піднесено до рангу офіційного, державного й перенесено на день пам'яті князя Володимира - 28 липня». (с)
я не сотонист - как и не Микки-маусист - но правда же не то шо дороже, просто написано в этих текстах для стада
После того, как Гундяев и Ко, по сути объявили войну Вселенскому патриархату, за канонизацию ПЦУ и вылили на него килотонны нечистот, этот конторский гомункул перестал даже отдаленно напоминать нечто православное. Ну а после того, как они открыли свое капище с мощами в виде портянок Гитлера и прочими «реликвиями», эта секта перестал иметь вид церкви.
По сути это - структура ФСБ, заполненная «добровольными дружинниками» разной степени упоротости, которая сейчас действует так, как это делают нормальные разведки различных стран, имеющие по миру сеть своих диаспор. Просто напомним, что в совке очень гордились своей агентурной работой, мол ни одна другая спецслужба не могла сравниться с ГРУ, например, или КГБ. Но имея массу провалов, пришлось как-то их пояснять и тогда говорили о том, что американцы всегда налегали на технические средства, поскольку с агентурой у них не складывалось.
Но как всегда это - ложь. У американцев неплохо функционировала как агентура, так и техника, кстати - у Британии все это работало еще лучше, но не в этом дело. Совок вынужден был работать агентурными методами потому, что с техникой не очень складывалось и у него не было по миру дружественной диаспоры, как у Китая, например. Страны, имеющие диаспоры, причем - не в виде озлобленных эмигрантов, а положительно или нейтрально настроенных людей, большую часть своих задач решают через них. При этом те используются либо втемную, либо всерую, не зная точно, во что они вовлечены. - https://defence-line.org/2021/07/operaciya-krestnyj-xod-chast-1/
не ну реально - да не впускайте молунов в дом - ну просто звоните и грите - принесла вирус, лизала 500 рук молящихся а постом взяла в рот ложку, которую взяли перед ней .... ((в армии бы сказали число)
Яке відношення цей цирк має до Бога?
я не сотоніст але теж майже саме сруть на націоналів - та кому надо було вбивати...... б.же, мільйони рабів? так і тут - яка сотона? іди собі спи шолі. перше почитай. от, а потім дой...
а Яхве - почитай - вбивав навіть свій народ так шо реально Сталін нікого не вбивав.
з усіх богів - найжорстокішим був Яхве. а за канонами - Ісусік="плоть від плоті" = Яхве. тобто - віруни.... ну там Кетцалькоатля ще би чи шо вибрали, але "угоразділи" в найпідлішого, найпаскуднішого і т.д. добре шо то є "видумка", але - подив. на храми - там за таке бабло мона солдіків було найняти і ніхто би не напав(напр. Мазепа скільки витратив)
шо мені тут сперечатись та триндіти одне й те ж саме? визнати шо тебе тупо юзають попи - ніколи не пі*но, як і Невзоров. нє, ну реально
«Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля… Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией».
Это говорит о том, что там четко понимают ситуацию и потому, исходя из этого понимания, отменяют «крестные ходы», чтобы не дать дополнительный импульс вспышке пандемии, поскольку пагубные последствия такой вспышки - очевидны.
И другое дело - Украина. Здесь такая вспышка, для них не просто желательна, а крайне необходима. И ничего, что в качестве детонатора используется собственное стадо.
Автобусами в Киев свезли публику из разных регионов страны, и это говорит о том, что в столице собрать массовку не представляется возможности, а вот набрать стадо в регионах с повышенной упоротостью - не сложно и главное - недорого. Поэтому в светском государстве импортная секта способна устроить вот такое. - https://defence-line.org/2021/07/operaciya-krestnyj-xod-chast-2/
Слава Петру!
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/26/rpts-otkazalas-provodit-krestnyi-khod-v-moskve-v-den-kreshcheniia-rusi-iz-za-covid-19 РПЦ отказалась проводить крестный ход в Москве в День крещения Руси из-за COVID-19
23:06, 26 июля 2021
1098
Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля, https://tass.ru/obschestvo/11989823 передает ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
«Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией», - сказал он.
Легойда отметил, что при этом богослужения не отменяются.
У нас світська держава, ще й ризик пандемії.
Так чому місцева влада не може це заборонити?
Чому у світській державі релігійні фанатики мають право на півдня зупинити мільйонне місто? 😒
Сьогодні в Києві проіхати неможливо із- за гундяєвської нечисті , яку звезли зі всієі краіни 😡
У нас світська держава, ще й ризик пандемії.
Так чому місцева влада не може це заборонити?
Чому у світській державі релігійні фанатики мають право на півдня зупинити мільйонне місто? 😒
Сьогодні в Києві проіхати неможливо із- за гундяєвської нечисті , яку звезли зі всієі краіни 😡
23:06, 26 июля 2021
Участников хода не лечить от вируса в госбольницах.
Пусть идут лечиться в церковь.
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-25_iyulya_2021.html
• 45% опитаних підтримують надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України, 19% - не підтримують, для 31% - це байдуже. Найбільша підтримка надання Томосу серед мешканців Заходу і Центру, людей старшого віку, а також тих, хто відносить себе до греко-католиків та ПЦУ. Негативно ставляться до надання Томосу виборці Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія.
• 75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі. росію - 8%, 9% - не вважають правонаступницею жодну з двох країн. Для усіх вікових груп та більшості електоратів наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу та виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва й Шарія таких менше половини.
• Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою *********** росії пуйла, що «росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% - з цим згодні.
На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим.
Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ».
Вопрос звучал так: «Недавно препизидент рассеи пуйло заявил, что «русские и украинцы - один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству». Согласны ли вы с этим?»
Результаты по регионам Украины:
Восток: да - 65%, нет - 30%, не знаю - 5%;
Юг: да - 56%, нет - 40%, не знаю - 4%;
Центр: да - 36%, нет - 60%, не знаю - 4%;
Запад: да - 22%, нет - 75%, не знаю - 3%;
Всего по стране этот бред препизидента рассеи поддержали 41% опрошенных, против нее высказались 55%.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/27/07/2021/610033819a7947c89020564e?from=from_main_5
Крестный не может ходить, креха мертвый в земле давно лежит.