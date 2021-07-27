РУС
В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 27 июля, в центре Киева по случаю Дня Крещения Киевской Руси-Украины прошел молебен и крестный ход верующих УПЦ (МП).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

С самого утра движение в центре Киева перекрыто. Сюда прибывают верующие УПЦ (МП). Они направляются на Владимирскую горку, где должен пройти молебен. Затем верующие пройдут крестным ходом к Печерской Лавре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МВД Монастырский обсудил с предстоятелями ПЦУ и УПЦ (МП) меры безопасности в День Крещения Руси-Украины. ФОТОрепортаж

В 13.00 на Владимирской горке начался молебен, который возглавляет предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий. 

По окончании молебна верующие во главе с митрополитом Онуфрием прошли крестным ходом к Печерской Лавре. Онуфрий также возложил цветы к памятнику Герою Небесной Сотни Михаилу Жизневскому.

Отметим, что участие в мероприятии принимали люди из различных регионов и разного возраста от детей до пожилых. Подавляющее большинство участников ходы и молебна не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Онуфрий прибыл на молебен

Молебен и крестный ход на Владимирской горке

Нардеп Вадим Новиснкий в рясе.

Онуфрий возлавляет молебен ко Дню Крещения Кивеской Руси-Украины.

Верующие прибывают на крестный ход.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Киев (26146) Новинский Вадим (441) религия (900) УПЦ МП (1583) Крещение Киевской Руси (137) Онуфрий (88)
"Володимире, захисти нас від Варфоломія!": в Киеве проходит крестный ход УПЦ МП - Цензор.НЕТ 327
Всех в лечебницу. Это же психиатрия в чистейшем проявлении.
Раби, подножки, грязь Москви...( С)
Тьху.
ЛГБТ это сами попы, а у остальных уже усохло
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!"
"Аргумент". 2019-03-30
https://censor.net/ru/news/3279379/reyiting_partiyi_sluga_naroda_241_evrosolidarnost_143_batkivschina_128_opzj_124_ukrainskaya_strategiya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76609323
целью является не только срыв визита Вселенского патриарха Варфоломея в Украину на 30-летие Независимости и дестабилизация страны, но и имиджевый удар по Фанару.



На День Хрещення Русі на підтримку РПЦвУ з'їжджається іноземний десант друзів РПЦ. Раніше я вже писав, що ОПЗЖ і РПЦвУ готують на День Хрещення Русі масштабну інформаційну диверсію, в рамках якої будуть поширюватися як проросійські наративи, так і може бути реалізований сценарій по дискредитації України й навіть хаотизації соціально-суспільної обстановки в країні.


Но, как оказалось, не одними лишь усилиями ОПЗЖ, РПЦвУ и их кураторами, как на Лубянке, так и в Даниловом монастыре, будет реализовываться данный деструктивный сценарий. Так, стало известно, что в поддержку агентам Кремля в Украину будет отправлен целый десант лояльных российскому режиму персонажей.В частности, уже известно, что в так называемом "Всеукраинском Крестном ходе" РПЦвУ на День Крещения Руси примут участие представители Антиохийского и Сербского патриархатов, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, а так же так называемые группы паломников из Черногории и Грузии.То есть, упомянутый выше "Черногорский сценарий" принимает довольно четкие очертания. Ведь все перечисленные делегации относятся к строго ориентированным на Москву антиохийской, сербской и чешской православных церквей. А так называемые паломники из Черногории это представители именно сербской православной церкви, которые участвовали в дестабилизации ситуации в Черногории.Напомню, что митрополит РПЦвУ Онуфрий так же приложил руку к дестабилизации Черногории в 2020 году и фактически стал одним из идеологов его адаптации для украинских реалий, о чем подробно я описывал в материале "РПЦвУ попытается в Украине реализовать "Черногорский сценарий" хаотизации общества".С учетом того, что буквально накануне глава МИД РФ Сергей Лавров напрямую обвинил Вселенского Патриарха Варфоломея I в "разрушении единства" православных России и Украины, а всех прихожан РПЦвУ автоматически причислил к "русским", нетрудно догадаться в каком направлении будет реализовываться нынешний сценарий. Ведь его целью является не только срыв визита Вселенского патриарха Варфоломея в Украину на 30-летие Независимости и дестабилизация страны, но и имиджевый удар по Фанару.
так вот почему ети черти московского сатаната кидаются какашками в Варфоломея на всех своих лозунгах
У Києві відбувається хресна хода УПЦ МП - Цензор.НЕТ 270
Мовою оригіналу

Действительно ли УПЦ МП готовит Крестный ход, как генеральную репетицию протестов перед приездом Вселенского патриарха?

В общем-то, это происходит каждый год более десяти лет. Крестные ходы христиан разных юрисдикций (УПЦ МП и тогда УПЦ КП) на День Крещения Руси. Но с 2016-го года что-то изменилось. Настроение. Первые годы войны верным Моспатриархата очень старались навязать мысль, что они обижены ухудшившимися отношениями общества и властей. 2018-й усугубил это чувство. Казалось, что автокефальный процесс обострил желание священноначалия МП блеснуть численностью и мобилизовать верных в «страшные периоды гонений». «Гонимые епископы» приезжали при этом на молебны на машинах премиум-класса. И, конечно, присутствовал элемент сравнения с автокефальными церквями.

«Наш хвост длиннее и толще», - полушутя заявил по итогам крестного хода в 2018-м году один из официальных спикеров УПЦ МП. Вот не помню, ответил ли кто-то известному столичному протоиерею, что «хвост» КП моложе и популярнее.

Православная Церковь Украины свой крестный ход проводит в формате прошлого ковидного года. Боимся осенней волны ковида. Бережем людей. И небезуспешно. По сравнению с МП, наши потери и количество переболевших были ощутимо меньшими, и наши монастыри не стали рассадниками пандемии. Да и если сравнивать «количественные характеристики» автокефальной и промосковской юрисдикции, то можно говорить и о других цифрах, в пересчете на людей: процент известных священников, покинувших МП, процент иностранных языков, процент волонтеров, процент (простите) епископов, замеченных в сильно неевангельском образе жизни. Угадайте с трех раз, в чью пользу будет сравнение по этому списку. Список можно продолжать, но не буду. Мне кажется, что куда важнее в день вашего и нашего Владимирового крещения говорить об общих вещах. О том, что мы сограждане одной страны и люди одной веры.

Прошлый ковидный год исключил массовые шествия. Но в 2021 году все вернулось на круги своя. В том числе, и подготовки к Крестному ходу. У меня была, да и остается надежда, что шествие христиан УПЦ МП будет тем, чем шествия задумывались, еще когда УПЦ МП имела вес и авторитет - праздником Дня освещения нашей земли светом христианства.

На днях на одной из страниц своих ФБ-подписчиков увидела статус, что УПЦ МП готовит Крестный ход, как генеральную репетицию неприятностей перед приездом Вселенского патриарха.

Признаюсь, что поначалу не очень-то поверила. Расценила, как избыточные страхи национал-патриотов и активистов. Решила поинтересоваться сама. Во-первых, попросила в соцсетях отозваться тех священников УПЦ МП (среди них есть симпатики ПЦУ), которых организовывают на поездку в Киев (есть ли мессиджи против приезда патриарха). Во-вторых, изучила страницу инициативной группы, общественной организации Миряне, афилированной с УПЦ МП. В-третьих, обратилась в саму мирополию. Там, в частности, я спрашивала - будут ли участники Крестного хода озвучивать недружественные к Его Всесвятости патриарху Варфоломию лозунги, требовать во время Крестного хода от власти отозвать визит Вселенского патриарха, как это было на одном из мероприятий у украинского парламента? Распространяют ли церковные руководители среди клира и верующих настроения и мессиджи, которые прямо и косвенно побудили их помешать торжествам в связи с приездом Вселенского патриарха?

И, наконец, прямо спросила: «Как вы прокомментируете мнение, что празднование Крещения должно стать «репетицией, на которой вы отработаете протесты», которые собираетесь повторить в августе во время вышеупомянутых праздников?» (На момент написания материала ответа не пришло).

И, предупреждая обвинения УПЦ МП. Я поддерживаю и общую молитву, и крестные ходы (с поправкой, что пожилым людям лучше все-таки не ехать в жару, а походить в своей епархии, но это такое). Массовые собрания религиозных общин - это нормально, демократично, это дух молитвы и взаимной солидарности.

Единственное, что меня волновало - не будут ли подогревать настроения против приезда его Всесвятости, не станет ли это шествие «солидарностью дружбы против" даже не Православной церкви (это ладно, мы привыкли и верим, что пройдет), а против Вселенского патриарха - духовного лидера и пожилого человека, который невероятно дорог миллионам украинцев.

Что выяснилось? По нашим данным, паломников таки собирают. Есть разнарядка по парафиям, организуют автобусы: по одним данным - на 2 дня (27 и 28 июля), по другим - только на 1 день (28 июля). За все платят в одних епархиях - вроде Новинский и ОПЗЖ, в других - официально митрополия УПЦ МП (по факту, скорее всего - вышеупомянуые персонажи). Люди, в принципе, понимают, зачем едут, и с батюшкой не спорят - для них нет противоречий внутренних. Надо - значит надо. Кроме того, это все-таки повод потусоваться в толпе, убедиться, что «нас много, а ПЦУ маргиналы».

На странице группы «Миряне» в это же время митрополия подтянула «экспертов». Или людей беспринципных, так или иначе связанных с Медведчуком, либо стареющих писателей из русского мира, никогда ранее не замеченных в церкви, но скорее всего - небезвозмездно работающих против приезда его Всесвятости, и пытающихся дискредитировать патриарха цитатами, типа - Вселенский патриарх действует, «как обычный человек, которого интересует недвижимость, чужие, ему не принадлежащие, храмовые сооружения, власть». Чисто технологично, тут интересна подмена: епископы УПЦ МП (за исключением совсем маргинального запорожского Луки) и благочинные (менеджеры среднего звена) теперь в открытую не выступают против Его Всесвятости, а подключают «говорящие головы».

Этот материал выходит уже за несколько часов до того, как верные УПЦ МП из епархий сядут в автобус для поездки на Крестный ход. У нас нет доказательств, что в автобусах будет последняя накачка против «безбожной власти» и приезда «стамбульского еретика». Мы надеемся и хотим верить, что этого не будет, и что это будет праздник, чтоб помолиться, а не для того, чтобы в самих себе растить неприязнь к своим согражданам и единоверцам.

Ну, ОК, давайте - по сути претензий последних лет. Можно попробовать отстоять свое и выкинуть из названия УПЦ МП приставку Московский патриархат. А что это изменит? Ведь именно во время таких поездок и шествий ярко обнаруживается - Московский ли вы по духу патриархат. Повторяете ли вы лозунги Москвы - или вы православные украинцы, которым больно от того, что происходит на Донбассе, где гибнут защитники Украины. Будете ли вы оскорблять одного из самых авторитетных духовных лидеров православного мира приставками «стамбульский» - или будете помнить, что это духовный лидер, чьи предки столетиями поставляли сюда митрополитов. Будете ли вы копить обиды на то, что часть ваших верующих сограждан вышли из изоляции и пребывают в каноническом поле Вселенского православия - или по-христиански простите им то, что это произошло не так, как хотело ваше церковное начальство. (Оно на самом деле - не очень-то хотело).

А мы со своей стороны - давно простили и вам, и им двухлетнюю суету и попытки воспрепятствовать нашему признанию. Сейчас (непублично) священники УПЦ МП и ПЦУ вместе отпевают усопших. Это случается экспромтом, только так родные умершего совмещают его последнюю волю и свою конфессиональную принадлежность. Экспромтом и без скандалов. Экспромтом, но промыслительно, как сказали бы в Моспатриархате. Так почему, молитвенно поддерживая человека при смерти, нам теперь не попробовать хотя бы духовно, дистанционно - вместе попраздновать рождение? Рождение нашей Руси для христианства. Думаю, что почти каждый верный ПЦУ готов в этот день молитвенно вспомнить своих знакомых из УПЦ МП. Собственно - о преодолении разделения церквей мы и так просим за литургией. И мы будем считать солидарностью и проявлением любви, если вы не будете оскорблять ни нас, ни Вселенского патриарха. Пусть это будет вашей инвестицией в вечность. Ведь если не мы, то наши дети и внуки точно будут молиться вместе. Разве плохо?

Джерело: Укрінформ Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/lanasamaxvalova/hresniy-hid-moskovskoji-cerkvi-repeticiya-neprijemnostey-dlya-patriarha-varfolomiya-771880.html




Ипанутым нет покоя
имбецилы
Когда этот шабаш уже закончиться?
"Общее число жертв COVID-19 в России достигло 134 545.
За прошлые сутки в РФ подтвердили еще 20 616 случаев инфицирования коронавирусом."===Всі йдуть без масок...!??Те падіння захворюваності на Ковід в Україні швидко закінчиться, через 2-3 тижні показники рвануть вверх, смертність також...??! Все по плану...? Хто відповість....??!
А потом пальы положит в рот и будет трогать иконы
У Києві відбувається хресна хода УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1443
"...стародавня Київська Церква святкувала пам'ять Хрещення Руси-України 14 серпня. «Християни України, зокрема православні, - сказав він, - добре знають, що цього дня розпочинається Успенський піст і відбувається так зване августівське водосвяття. Це водосвяття якраз пов'язане з тим, що цього дня Київська Церква відзначала свято свого Хрещення».

Святкувати Хрещення в день пам'яті князя Володимира - досить недавня традиція, нагадав Верховний архиєпископ. «Уперше Хрещення Русі-України, або радше Хрещення Русі в російській традиції, - розповів він, - відзначалося в Києві з нагоди 900-ліття Хрещення Володимира. Щоб підкреслити, що саме російське православ'я є державною релігією Російської імперії, свято було піднесено до рангу офіційного, державного й перенесено на день пам'яті князя Володимира - 28 липня». (с)
Зібралися сатаністи в одному місці)
У Києві відбувається хресна хода УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2119
Хворі та зомбовані люди з неканонічної московської церкви!Мені їх жаль,бо не розуміють яка то сатанинська церква,поводирі якої на моему Донбасі благословляли вбивць,злодіїв та ворів!
бред - сотона как раз тока по убитым - как ты против Сралина. реально же, почитай
я не сотонист - как и не Микки-маусист - но правда же не то шо дороже, просто написано в этих текстах для стада
У Києві відбувається хресна хода УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2575
...Просто вспомним, чем прикидывается Кремлевский патриархат. Сами себя они называют «православной церковью», но это открытая и безусловная ложь.
После того, как Гундяев и Ко, по сути объявили войну Вселенскому патриархату, за канонизацию ПЦУ и вылили на него килотонны нечистот, этот конторский гомункул перестал даже отдаленно напоминать нечто православное. Ну а после того, как они открыли свое капище с мощами в виде портянок Гитлера и прочими «реликвиями», эта секта перестал иметь вид церкви.
По сути это - структура ФСБ, заполненная «добровольными дружинниками» разной степени упоротости, которая сейчас действует так, как это делают нормальные разведки различных стран, имеющие по миру сеть своих диаспор. Просто напомним, что в совке очень гордились своей агентурной работой, мол ни одна другая спецслужба не могла сравниться с ГРУ, например, или КГБ. Но имея массу провалов, пришлось как-то их пояснять и тогда говорили о том, что американцы всегда налегали на технические средства, поскольку с агентурой у них не складывалось.
Но как всегда это - ложь. У американцев неплохо функционировала как агентура, так и техника, кстати - у Британии все это работало еще лучше, но не в этом дело. Совок вынужден был работать агентурными методами потому, что с техникой не очень складывалось и у него не было по миру дружественной диаспоры, как у Китая, например. Страны, имеющие диаспоры, причем - не в виде озлобленных эмигрантов, а положительно или нейтрально настроенных людей, большую часть своих задач решают через них. При этом те используются либо втемную, либо всерую, не зная точно, во что они вовлечены. - https://defence-line.org/2021/07/operaciya-krestnyj-xod-chast-1/
И не одного животного в маске.
а зачем? бохнокажет неправоверных, а то шо внуки заболеют = масоны постарались и лично Билл Гей...тссс
Лечить их от бешенства ватки бесполезно, осталось надеяться на Ковид и естественный отбор.
Проповідники "рускага міра" і посіпаки агресора і окупанта. Завдання любої УКРАЇНСЬКОЇ влади вигнати цю злочинну організацію з нашої землі.
это не верующие, это имперская секта РПЦ(ФСБ), пятая колонна, антиукраинская по своей сути ... какое отношение эти московские сектанты, даже не имеющие Томоса, имеют к празднованию крещения Киевской Руси??? Русь крестили в 988 г. в Киеве, в речке Почайне, одном из притоков Днепра ... Какое отношение московские сектанты имеют отношение к этому событию??? Они должны "праздновать" день, когда монгольский хан Менге Тимур в 1272 г. основал на месте мокшанских болот Москву, это должен быть их главный праздник во все времена ...
їбанаріум.
Вот к власти надо подавать иски - чо моя бабушка которую я не остановил(леща не дал), должна заразить мну и мою дочку? позволили? - оплачивайте.... похороны да нет, не бабушки, ее Дуп свентой спас - дочка умерла и вот - опять задумываешься про "веру".
не ну реально - да не впускайте молунов в дом - ну просто звоните и грите - принесла вирус, лизала 500 рук молящихся а постом взяла в рот ложку, которую взяли перед ней .... ((в армии бы сказали число)
Це якісь ненормальні потвори!
Яке відношення цей цирк має до Бога?
Зато до сатани має.
та не говори сотона - я ж тобі казав - ти тупо не читав св. писсанину - та же реально та сотана вбила за наказом Яхве десять людей, потім до речі вокрєшенніхшо.
я не сотоніст але теж майже саме сруть на націоналів - та кому надо було вбивати...... б.же, мільйони рабів? так і тут - яка сотона? іди собі спи шолі. перше почитай. от, а потім дой...
Я почитаю.
можна хоча б Марка Твена - Листи до землі, а потім - ну потім знайдеш шо читати. просто "бога" як такого немає. швидш за все є тупо(Ілон Маск так говорить і каже) "програміст". і я так думаю, дивлячись на дії сталіна - у нього психіка... ну, Ківа би заздрив
Для когось є Аллах, для когось Бог, для когось Маніту, для когось "програміст". Це все одне й теж саме. Звісно може бути й той хто пише віруси, по аналогії сатана. Є й атеїсти. Ту я більш агностик. Дякую я прочитаю.
то таке, але реально сотона вбила 10 людей, бо Яхве попросив.
а Яхве - почитай - вбивав навіть свій народ так шо реально Сталін нікого не вбивав.
з усіх богів - найжорстокішим був Яхве. а за канонами - Ісусік="плоть від плоті" = Яхве. тобто - віруни.... ну там Кетцалькоатля ще би чи шо вибрали, але "угоразділи" в найпідлішого, найпаскуднішого і т.д. добре шо то є "видумка", але - подив. на храми - там за таке бабло мона солдіків було найняти і ніхто би не напав(напр. Мазепа скільки витратив)
Ваш сатана нагадує Воланда з "Майстрер й Маргарита". Можливо так і є. У вас дочка від коронавіруса померла?
та я мужичок - просто кажу шо блін - ти тупо на тоту сотону гониш. сказано ж тобі - Яхве опше вбив праккт. все живе, а сотона тільки десять за наказом Яхве. ти яким місцем чмтаєш то шо я базарю? канонічно - Ісусік = та ж Яхве. ти блін, мужик, інколи читай шо тобі пишуть, нє?
шо мені тут сперечатись та триндіти одне й те ж саме? визнати шо тебе тупо юзають попи - ніколи не пі*но, як і Невзоров. нє, ну реально
и кстати за мастера и маргариту - я тока знаю Ария - Игра с огнем, или что там. ибо там вроде читать надо как вот Антиколорадос читал тов. Гитлера и Ленина - то есть не скажу скока времени, бо это мат будет
Запам'ятайте ці морди. Вони будуть стріляти у спину нашим військовим.
и глядя на этих бесноватых нужно бояться армии рф? нет!!! нужно опасаться своих соседей и родственников. и без этого внимания к своему окружению КИВА может стать следующим президентом. а это уже не шутки
А почему в Украине не Украинская церковь проводит мероприятия, а Московская церковь, которая на правах секты работает. Это в условиях войны не зачищено - это показывает даже не слабость Украины, а это никчемность уровня ползанья в ногах врага и в своей же стране. Это такой позор Президенту и всему госаппарату!
сколько поповской нечисти в одном месте собралось и больных православием головного мозга.
Однозначно пята колона!
Это какой век?
А кажуть "світська держава, до дупи ваш томос...."
новые модели Мерседесов повыходили???)))
Понавозылы киев засырать. Це все дыверсант новинский
...После первых крупных скандалов, когда "корону" подхватывали целыми монастырями и покойников оттуда закапывали конвейерами, было принято решение наглухо закрыть эту тему и потом, при и новых волнах пандемии, о состоянии дел в Кремлевском патриархате уже ничто и ничего не рассказывал. И это отнюдь не потому, что бородатые остались «при своих" и до сих пор не верят ни в вирус, ни в пандемию, отнюдь. Они все прекрасно понимают и даже вносят коррективы в свои действия. Вот что сегодня пишет российская пресса, ссылаясь на председателя синодального отдела Кремлевского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду:
«Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля… Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией».
Это говорит о том, что там четко понимают ситуацию и потому, исходя из этого понимания, отменяют «крестные ходы», чтобы не дать дополнительный импульс вспышке пандемии, поскольку пагубные последствия такой вспышки - очевидны.
И другое дело - Украина. Здесь такая вспышка, для них не просто желательна, а крайне необходима. И ничего, что в качестве детонатора используется собственное стадо.
Автобусами в Киев свезли публику из разных регионов страны, и это говорит о том, что в столице собрать массовку не представляется возможности, а вот набрать стадо в регионах с повышенной упоротостью - не сложно и главное - недорого. Поэтому в светском государстве импортная секта способна устроить вот такое. - https://defence-line.org/2021/07/operaciya-krestnyj-xod-chast-2/
У Києві відбувається хресна хода УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6963
Долбаные сатанисты, так до сих пор не избавились от вас
Биомусор. Всем наплевать, если эти животные передохнут, перезаражая друг друга, но их же от нормальных людей не изолируешь...
Ось всі агенти і офіцери ФСБ у рясах і оболванені бабулі. Вони бажають почабити регілію у сатаністів і вбивць по всьому світу.
Ооо завезли Дельту з московії , зараз ці істоти її рознесуть по всюду ..Шановне панство , центри вакцинації від COVID -19 відкриті по всій Україні , є Пфайзер, Модерна ..і інше , вкцинуємося , бо ми розумніші за цих істот , ми виживемо , за нами майбутнє
завезли з мацковії не тільки "дельту"..., завезли шпіонів, деверсантів, підривний елемент і всяка інша грязь...
Їх би з кулемета...Звісно божевільні бабки повиздихають, але треба на рівні Ради заборонити ставити їх курники з хрестами, а існуючі передати в Українську Церкву.
яке відношення мацковські сатаністи мають до події хрещення Русі -України? на момент того революційного хрещення а ні мацкви, а ні мацковії не існувало. що святкуєте, діти сатани?
У Києві відбувається хресна хода УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1648
У Києві відбувається хресна хода УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1949
Пісець, як ціх маразматичних сектантів під керівництвом ФСБ, рве від томоса!
Слава Петру!
ну і харі ... таке враження що на фотках якась ісламська революція - чорні, з бородами до поясу ... скільки ж народу в Україні вірять в крємль а не в Бога ...
Повстання зомбаків
Це ж повний абсурд просити князя Володимира ,який хрестив Русь саме від Візантії , а це ******** Вселенський Патріархат який очолює Варфоломій, захистити це зборище від кого ? Вселенського Патріарха ??? Краще вже просити щоб захистив від самих себе і повної Деградації свого Розуму.
Кто фотожопить умеет быстро....??? надо вместо голов на фото пририсовать коронавирус
Или всесто хоругвей палки с коронавирусом выставить
Вся суть кацапской церкви
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/26/rpts-otkazalas-provodit-krestnyi-khod-v-moskve-v-den-kreshcheniia-rusi-iz-za-covid-19 РПЦ отказалась проводить крестный ход в Москве в День крещения Руси из-за COVID-19

23:06, 26 июля 2021

У Києві відбувається хресна хода УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1727
1098

Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля, https://tass.ru/obschestvo/11989823 передает ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
«Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией», - сказал он.
Легойда отметил, что при этом богослужения не отменяются.
Понавезли всякой ватной сволочи...
21 век ***..... цензор, нафиг нам столько фото бесноватой паствы сатанинской русской секты ???
Я все ж не можу заспокоїтися з тою ходою.
У нас світська держава, ще й ризик пандемії.
Так чому місцева влада не може це заборонити?
Чому у світській державі релігійні фанатики мають право на півдня зупинити мільйонне місто? 😒
Сьогодні в Києві проіхати неможливо із- за гундяєвської нечисті , яку звезли зі всієі краіни 😡
Я все ж не можу заспокоїтися з тою ходою.
У нас світська держава, ще й ризик пандемії.
Так чому місцева влада не може це заборонити?
Чому у світській державі релігійні фанатики мають право на півдня зупинити мільйонне місто? 😒
Сьогодні в Києві проіхати неможливо із- за гундяєвської нечисті , яку звезли зі всієі краіни 😡
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/26/rpts-otkazalas-provodit-krestnyi-khod-v-moskve-v-den-kreshcheniia-rusi-iz-za-covid-19 РПЦ отказалась проводить крестный ход в Москве в День крещения Руси из-за COVID-19

23:06, 26 июля 2021
Збіговисько московських клікуш і іншого непотребу, до якого більше, судячи із гасел, підходить назва "П'ята колона кремля на марші ", а не Хресний хід.
Бал московської сатани на святі хрещення Руси-України. І не соромно тим, що пишуть на владику Варфоломія, який захищає Україну і не посилав війська вбивати наших на окремі області Донецької і Луганської областей, не освячує вбивство і не освячує кражу Криму, що робить московська сатанінська секта, яка тут себе назвала УПЦ. А це порушення Божих заповідей: " НЕ ВБИЙ" "НЕ ВКРАДИ"....
рожи у представителей культа очень упитанные
Все без масок.
Участников хода не лечить от вируса в госбольницах.
Пусть идут лечиться в церковь.
Опять заразу поразносят.А так смотришь, да печально, ещё и детей втягивают.
упц мп - проказа 21 століття.
в Украине тезис ***********-узурпатора эрэфии пуйла о том, что рюзьге и украинцы - один народ активнее всего поддержали жители востока страны, там его посчитали правильным 65% опрошенных. Исследование проводила социологическая группа «Рейтинг», его результаты опубликованы на сайте организации.
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-25_iyulya_2021.html
• 45% опитаних підтримують надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України, 19% - не підтримують, для 31% - це байдуже. Найбільша підтримка надання Томосу серед мешканців Заходу і Центру, людей старшого віку, а також тих, хто відносить себе до греко-католиків та ПЦУ. Негативно ставляться до надання Томосу виборці Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія.
• 75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі. росію - 8%, 9% - не вважають правонаступницею жодну з двох країн. Для усіх вікових груп та більшості електоратів наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу та виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва й Шарія таких менше половини.
• Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою *********** росії пуйла, що «росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% - з цим згодні.

На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим.
Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ».
Вопрос звучал так: «Недавно препизидент рассеи пуйло заявил, что «русские и украинцы - один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству». Согласны ли вы с этим?»

Результаты по регионам Украины:

Восток: да - 65%, нет - 30%, не знаю - 5%;
Юг: да - 56%, нет - 40%, не знаю - 4%;
Центр: да - 36%, нет - 60%, не знаю - 4%;
Запад: да - 22%, нет - 75%, не знаю - 3%;

Всего по стране этот бред препизидента рассеи поддержали 41% опрошенных, против нее высказались 55%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/27/07/2021/610033819a7947c89020564e?from=from_main_5
Почитав висери,жах.Де СБУ,та тут кремлівська ботоферма,тут пряме розпалювання національної ворожнечи,чому не реагують,це знову з ИваноФранківька проросійські боти ...
П'ята колона кремля на марші, а не Хресний хід.
как так? почему раскольники бродят по Киеву?
в разгар третьей волны..??-- это злобный шАбаш...((( = хай мацкальская когорта купляет тысячи гробов, - и дружными рядами...===))
Шановне товариство! Ви все бачите на свої власні очі. Московський сатанат влаштував не хрену ходу на честь хрещення Руси-України, а **********-фсбешно -гундяєвський парад проти Вселенського патріарха Варфоломія. Я думаю, що тут все зрозуміло без коментарів. Не відая, що творять втілюють в життя плани кремлівського педофіла - ***** та його першого та вірного цепного пса - фсбешного гундяя. Все робиться руками убогих, для того, щоб Вселенський патріарх Варфоломій не приїхав на святкування 30-ти річчя незалежності України. Наполягаю на тому, щоб московський сатанат був заборонений в Україні, як екстреміська організація, а всіх її керівників, до самого останнього попа за грати на нари за екстремізм та загрозу теритріальній цілосності України.
Тьфу на вас! Мой крестный, креха Вова-Кеша умер давно, он не слышит вас.
Крестный не может ходить, креха мертвый в земле давно лежит.
- А никакого Бога нет, - подскочил вдруг отец Звездоний и стукнул правой ногою в землю. - Совершенно никакого Бога нет, не было и не будет. А есть только Гениалиссимус, который там, наверху, - Звездоний ткнул пальцем в небо, - не спит, работает, смотрит на нас и думает о нас. Слава Гениалиссимусу, слава Гениалиссимусу. - забормотал он, как сумасшедший, и стал правой рукой производить какие-то странные движения. Вроде крестился, но как-то по-новому. Всей пятерней он тыкал себя по такой схеме: лоб - левое колено - правое плечо - левое плечо - правое колено - лоб.
