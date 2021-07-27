В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 27 июля, в центре Киева по случаю Дня Крещения Киевской Руси-Украины прошел молебен и крестный ход верующих УПЦ (МП).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

С самого утра движение в центре Киева перекрыто. Сюда прибывают верующие УПЦ (МП). Они направляются на Владимирскую горку, где должен пройти молебен. Затем верующие пройдут крестным ходом к Печерской Лавре.

В 13.00 на Владимирской горке начался молебен, который возглавляет предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий.

По окончании молебна верующие во главе с митрополитом Онуфрием прошли крестным ходом к Печерской Лавре. Онуфрий также возложил цветы к памятнику Герою Небесной Сотни Михаилу Жизневскому.

Отметим, что участие в мероприятии принимали люди из различных регионов и разного возраста от детей до пожилых. Подавляющее большинство участников ходы и молебна не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Онуфрий прибыл на молебен





Молебен и крестный ход на Владимирской горке





Нардеп Вадим Новиснкий в рясе.











Онуфрий возлавляет молебен ко Дню Крещения Кивеской Руси-Украины.



















































































































































































































Верующие прибывают на крестный ход.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ