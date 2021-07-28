В Беларуси почти 600 политзаключенных, - правозащитники
586 граждан Беларуси, находящихся в местах лишения свободы, признали политзаключенными.
Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ.
"Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году", - отмечают правозащитники.
"Вясна" требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Права надо отстаивать, а для начала - вообще завоёвывать (и чаще с оружием в руках). Само яблочко в руки не упадёт.
Если вас угнетают, так взбунтуйтесь по-нормальному, а не с цветочками и бело-красными шмотками по проспектам демонстрируйте. Посмотрите, как Украина вышвырнула Януковича с его репрессиями и делайте так же само. Да, нелегко и опасно, да выход из зоны комфорта. Но определитесь, чего вы хотите - или терпите / не жалуйтесь, или взбунтуйтесь. Не будет третьего решения.
https://www.ostro.org/general/world/news/616111/