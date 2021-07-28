В Беларуси почти 600 политзаключенных, - правозащитники

586 граждан Беларуси, находящихся в местах лишения свободы, признали политзаключенными.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ.

"Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году", - отмечают правозащитники.

"Вясна" требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

