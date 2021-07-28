РУС
В Беларуси почти 600 политзаключенных, - правозащитники

586 граждан Беларуси, находящихся в местах лишения свободы, признали политзаключенными.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ.

"Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году", - отмечают правозащитники.

"Вясна" требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Читайте также: В Беларусси четырех жителей Минска арестовали за листы белой бумаги на окнах

Беларусь (8024) правозащитники (678) репрессии (2774) политзаключенные (1631)
пока эти гнилые ************ не сдохнут ... то эти страны будут жить в репрессиях типа Сев. Кореи ...
показать весь комментарий
28.07.2021 01:06 Ответить
одни здохнут, другие придут.
показать весь комментарий
28.07.2021 01:33 Ответить
так это еще с времён Египетских фараонов было ... но как показывает практика - люди хтят комфорт и едут в Южную Корею вместо Северной ... в целом туда где есть развитие так сказать ... антикомунизма и антивоенщины ... если подумать про Китай - который считают (ой так это ""продвинутая страна "" Китай первый в Мире и фпереди планеты ""Фсей"") - то эти люди никогда туда не поедут и никогда там не заработают .... хотя только две вещи там могут заработать - дешовые услуги на "" одну ночь "" или Коронавирус - это два исходя для нулевого по уму мигранта ....
показать весь комментарий
28.07.2021 01:50 Ответить
Согласен, уродов много, как минимум одного найдут на замену, точно.

Права надо отстаивать, а для начала - вообще завоёвывать (и чаще с оружием в руках). Само яблочко в руки не упадёт.
показать весь комментарий
28.07.2021 02:30 Ответить
Белорусы - те ещё мазохисты, как и русские.
Если вас угнетают, так взбунтуйтесь по-нормальному, а не с цветочками и бело-красными шмотками по проспектам демонстрируйте. Посмотрите, как Украина вышвырнула Януковича с его репрессиями и делайте так же само. Да, нелегко и опасно, да выход из зоны комфорта. Но определитесь, чего вы хотите - или терпите / не жалуйтесь, или взбунтуйтесь. Не будет третьего решения.
показать весь комментарий
28.07.2021 02:29 Ответить
Из Беларуси сбежал авиадиспетчер, посадивший самолёт с оппозиционером Протасевичем

https://www.ostro.org/general/world/news/616111/
показать весь комментарий
28.07.2021 07:06 Ответить
 
 