У Білорусі майже 600 політв'язнів, - правозахисники
586 громадян Білорусі, які перебувають у місцях позбавлення волі, визнали політв'язнями.
Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.
"Велика частина цих людей потрапила під політично мотивоване кримінальне переслідування у зв'язку з подіями, які розгорнулися під час і після кампанії з виборів президента Білорусі в 2020 році", - зазначають правозахисники.
"Вясна" вимагає негайно звільнити всіх політичних в'язнів і припинити політичні репресії проти громадян країни.
Права надо отстаивать, а для начала - вообще завоёвывать (и чаще с оружием в руках). Само яблочко в руки не упадёт.
Если вас угнетают, так взбунтуйтесь по-нормальному, а не с цветочками и бело-красными шмотками по проспектам демонстрируйте. Посмотрите, как Украина вышвырнула Януковича с его репрессиями и делайте так же само. Да, нелегко и опасно, да выход из зоны комфорта. Но определитесь, чего вы хотите - или терпите / не жалуйтесь, или взбунтуйтесь. Не будет третьего решения.
