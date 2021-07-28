У Білорусі майже 600 політв'язнів, - правозахисники

586 громадян Білорусі, які перебувають у місцях позбавлення волі, визнали політв'язнями.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.

"Велика частина цих людей потрапила під політично мотивоване кримінальне переслідування у зв'язку з подіями, які розгорнулися під час і після кампанії з виборів президента Білорусі в 2020 році", - зазначають правозахисники.

"Вясна" вимагає негайно звільнити всіх політичних в'язнів і припинити політичні репресії проти громадян країни.

