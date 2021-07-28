УКР
Новини
У Білорусі майже 600 політв'язнів, - правозахисники

586 громадян Білорусі, які перебувають у місцях позбавлення волі, визнали політв'язнями.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.

"Велика частина цих людей потрапила під політично мотивоване кримінальне переслідування у зв'язку з подіями, які розгорнулися під час і після кампанії з виборів президента Білорусі в 2020 році", - зазначають правозахисники.

"Вясна" вимагає негайно звільнити всіх політичних в'язнів і припинити політичні репресії проти громадян країни.

пока эти гнилые ************ не сдохнут ... то эти страны будут жить в репрессиях типа Сев. Кореи ...
показати весь коментар
28.07.2021 01:06 Відповісти
одни здохнут, другие придут.
показати весь коментар
28.07.2021 01:33 Відповісти
так это еще с времён Египетских фараонов было ... но как показывает практика - люди хтят комфорт и едут в Южную Корею вместо Северной ... в целом туда где есть развитие так сказать ... антикомунизма и антивоенщины ... если подумать про Китай - который считают (ой так это ""продвинутая страна "" Китай первый в Мире и фпереди планеты ""Фсей"") - то эти люди никогда туда не поедут и никогда там не заработают .... хотя только две вещи там могут заработать - дешовые услуги на "" одну ночь "" или Коронавирус - это два исходя для нулевого по уму мигранта ....
показати весь коментар
28.07.2021 01:50 Відповісти
Согласен, уродов много, как минимум одного найдут на замену, точно.

Права надо отстаивать, а для начала - вообще завоёвывать (и чаще с оружием в руках). Само яблочко в руки не упадёт.
показати весь коментар
28.07.2021 02:30 Відповісти
Белорусы - те ещё мазохисты, как и русские.
Если вас угнетают, так взбунтуйтесь по-нормальному, а не с цветочками и бело-красными шмотками по проспектам демонстрируйте. Посмотрите, как Украина вышвырнула Януковича с его репрессиями и делайте так же само. Да, нелегко и опасно, да выход из зоны комфорта. Но определитесь, чего вы хотите - или терпите / не жалуйтесь, или взбунтуйтесь. Не будет третьего решения.
показати весь коментар
28.07.2021 02:29 Відповісти
Из Беларуси сбежал авиадиспетчер, посадивший самолёт с оппозиционером Протасевичем

https://www.ostro.org/general/world/news/616111/
показати весь коментар
28.07.2021 07:06 Відповісти
 
 