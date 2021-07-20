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Новини Репресії в Білорусі
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Білоруській асоціації журналістів заморозили рахунки

Білоруській асоціації журналістів заморозили рахунки

У Білорусі заморожені операції по банківському рахунку Білоруської асоціації журналістів.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в телеграм-каналі БАЖ.

"Сьогодні стало відомо, що з дня обшуку в офісі журналістської організації, за рішенням центрального апарату Слідчого комітету, обмежені всі операції по рахунку БАЖ", - повідомили в асоціації.

Там уточнили, що заморожені не тільки платежі, а й поповнення рахунку.

У БАЖ нагадали, що 14 липня в офісі асоціації пройшов обшук.

"Силовики виламали двері, провели обшук і опечатали офіс. Ми знову не маємо доступу до печатки і статутних документів організації", - зазначили в асоціації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За десять днів у редакціях ЗМІ Білорусі та будинках журналістів відбулося понад 60 обшуків

За інформацією БАЖ, за останній час у представників медіа і в редакціях пройшли 66 обшуків. Крім того, хвиля обшуків пройшла в ряді недержавних організацій і правозахисників.

Автор: 

Білорусь (7968) журналістика (1781) Лукашенко Олександр (2661) репресії (1626)


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то шо вытворяет бацька хороший ответ ТП мендельше на пассаж про "електоральную революцию".
И где она была б со своими 73% идиотов если б не "грязный" Майдан с палатками...
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20.07.2021 13:49 Відповісти
Как где? У дяди Бени на подсосе.
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20.07.2021 13:53 Відповісти
А вы, что же с четверть века плохо Сашке попу
вылизывали, что он вам счета заморозил?
Белорусской ассоциации журналистов заморозили счета - Цензор.НЕТ 5731
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20.07.2021 13:52 Відповісти
Скоро слово "Білорусь" буде асоціюватися із словом "Зона".
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21.07.2021 00:52 Відповісти
 
 