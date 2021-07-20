Білоруській асоціації журналістів заморозили рахунки
У Білорусі заморожені операції по банківському рахунку Білоруської асоціації журналістів.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в телеграм-каналі БАЖ.
"Сьогодні стало відомо, що з дня обшуку в офісі журналістської організації, за рішенням центрального апарату Слідчого комітету, обмежені всі операції по рахунку БАЖ", - повідомили в асоціації.
Там уточнили, що заморожені не тільки платежі, а й поповнення рахунку.
У БАЖ нагадали, що 14 липня в офісі асоціації пройшов обшук.
"Силовики виламали двері, провели обшук і опечатали офіс. Ми знову не маємо доступу до печатки і статутних документів організації", - зазначили в асоціації.
За інформацією БАЖ, за останній час у представників медіа і в редакціях пройшли 66 обшуків. Крім того, хвиля обшуків пройшла в ряді недержавних організацій і правозахисників.
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И где она была б со своими 73% идиотов если б не "грязный" Майдан с палатками...
вылизывали, что он вам счета заморозил?