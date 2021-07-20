Белорусской ассоциации журналистов заморозили счета
В Беларуси заморожены операции по банковскому счету Белорусской ассоциации журналистов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в телеграм-канале БАЖ.
"Сегодня стало известно, что со дня обыска в офисе журналистской организации, по решению центрального аппарата Следственного комитета, ограничены все операции по счету БАЖ", - сообщили в ассоциации.
Там уточнили, что заморожены не только платежи, но и пополнение счета.
В БАЖ напомнили, что 14 июля в офисе ассоциации прошел обыск.
"Силовики выломали двери, провели обыск и опечатали офис. Мы опять не имеем доступа к печати и уставным документам организации", - отметили в ассоциации.
По информации БАЖ, за последнее время у представителей медиа и в редакциях прошли 66 обысков. Кроме того, волна обысков прошла в ряде негосударственных организаций и правозащитников.
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И где она была б со своими 73% идиотов если б не "грязный" Майдан с палатками...
вылизывали, что он вам счета заморозил?