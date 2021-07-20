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Новости Репрессии в Беларуси
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Белорусской ассоциации журналистов заморозили счета

Белорусской ассоциации журналистов заморозили счета

В Беларуси заморожены операции по банковскому счету Белорусской ассоциации журналистов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в телеграм-канале БАЖ.

"Сегодня стало известно, что со дня обыска в офисе журналистской организации, по решению центрального аппарата Следственного комитета, ограничены все операции по счету БАЖ", - сообщили в ассоциации.

Там уточнили, что заморожены не только платежи, но и пополнение счета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За десять дней в редакциях СМИ Беларуси и домах журналистов прошло более 60 обысков

В БАЖ напомнили, что 14 июля в офисе ассоциации прошел обыск.

"Силовики выломали двери, провели обыск и опечатали офис. Мы опять не имеем доступа к печати и уставным документам организации", - отметили в ассоциации.

По информации БАЖ, за последнее время у представителей медиа и в редакциях прошли 66 обысков. Кроме того, волна обысков прошла в ряде негосударственных организаций и правозащитников.

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то шо вытворяет бацька хороший ответ ТП мендельше на пассаж про "електоральную революцию".
И где она была б со своими 73% идиотов если б не "грязный" Майдан с палатками...
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20.07.2021 13:49 Ответить
Как где? У дяди Бени на подсосе.
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20.07.2021 13:53 Ответить
А вы, что же с четверть века плохо Сашке попу
вылизывали, что он вам счета заморозил?
Белорусской ассоциации журналистов заморозили счета - Цензор.НЕТ 5731
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20.07.2021 13:52 Ответить
Скоро слово "Білорусь" буде асоціюватися із словом "Зона".
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21.07.2021 00:52 Ответить
 
 