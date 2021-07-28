Украина присоединилась к санкциям ЕС против РФ за оккупацию Крыма
Украина среди пяти стран Европы, не входящих в Евросоюз, продлила антироссийские санкции, введенные в связи с оккупацией Крыма.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Совета ЕС.
"Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.
Санкции против России были продлены 21 июня на год.
А Порох кожного року добивався підсилення цих санкцій. По дрібноті добивався, і все ж....
Чудно!!!
Теперь надо, чтобы ЕС начал освобождать Донбас и Крым, чтобы ЗЕлебоба смог к этому присоединиться?
а еще харкать в карамель и обсыкать подсолнечное масло на экспорт россию...