Украина присоединилась к санкциям ЕС против РФ за оккупацию Крыма

Украина среди пяти стран Европы, не входящих в Евросоюз, продлила антироссийские санкции, введенные в связи с оккупацией Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Санкции против России были продлены 21 июня на год.

