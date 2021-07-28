РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9541 посетитель онлайн
Новости
3 402 14

Украина присоединилась к санкциям ЕС против РФ за оккупацию Крыма

Украина присоединилась к санкциям ЕС против РФ за оккупацию Крыма

Украина среди пяти стран Европы, не входящих в Евросоюз, продлила антироссийские санкции, введенные в связи с оккупацией Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Санкции против России были продлены 21 июня на год.

Читайте: Украина в связи с оккупацией Крыма ввела санкции против более 5,5 тыс. юридических и физических лиц, - Джапарова

Автор: 

Крым (26484) россия (97378) санкции (11882) Евросоюз (17617)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А какие ПРОДЛИЛИ?) Те наверное, что нелох ввел?)))
показать весь комментарий
28.07.2021 02:03 Ответить
+4
а какие санкцЫи против крыс были при твоем т.н. парухе?
показать весь комментарий
28.07.2021 01:44 Ответить
+3
мізерні санкції, але хоч щось. Кажуть, що касапи на цих санкціях з 2014-го втратили близько півмільярда баксів надходжень до свого держбюджету.
А Порох кожного року добивався підсилення цих санкцій. По дрібноті добивався, і все ж....
показать весь комментарий
28.07.2021 01:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мізерні санкції, але хоч щось. Кажуть, що касапи на цих санкціях з 2014-го втратили близько півмільярда баксів надходжень до свого держбюджету.
А Порох кожного року добивався підсилення цих санкцій. По дрібноті добивався, і все ж....
показать весь комментарий
28.07.2021 01:31 Ответить
а какие санкцЫи против крыс были при твоем т.н. парухе?
показать весь комментарий
28.07.2021 01:44 Ответить
А какие ПРОДЛИЛИ?) Те наверное, что нелох ввел?)))
показать весь комментарий
28.07.2021 02:03 Ответить
петя ввел против крымчан одну санкцию - свободная экономическая зона крым. так вот, ее точно не продлили.
показать весь комментарий
28.07.2021 02:18 Ответить
ЗЕлебоба присоединилмя к санкциям ЕС по Крыму.

Чудно!!!

Теперь надо, чтобы ЕС начал освобождать Донбас и Крым, чтобы ЗЕлебоба смог к этому присоединиться?
показать весь комментарий
28.07.2021 02:26 Ответить
...головне звільняти без стрільби, бо Зєля від пострілів жахається, як заєць.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:47 Ответить
Европе легче подождать с десяток лет пока ***** сдохнет вместе с ********* .... ибо сейчас действовать с шизиком которому кажеться что он хочет победить Гитлера еще раз .... губительно как для НАТО так и для РФ .... пускай идёт на покой и уже тогда партию в шахматы можна начать с нуля ... и эта партия стопудово будет и все это знают ... вот к примеру партия в лице Меркель уже "ФСЬО"
показать весь комментарий
28.07.2021 03:25 Ответить
Тыць , та й розвиднiлось... Вы - из плеяды ждунов?
показать весь комментарий
28.07.2021 04:22 Ответить
...а, как это, а как это?!? То есть терь украинец жаигая комфорку газовой плиты, обязан трёхэтажно материться и харкать напол? Или проходя по жд станциям обсыкать колёса вагонов РЖД? Или вместо бензина в бак заливать турецких ослов мочу? Неееет, лучше плевать на партрет Зеленскага, ведь того заву Владимер, фууууууу
показать весь комментарий
28.07.2021 05:21 Ответить
Украинцы - не *********. Это у вас Обама с Байденом в подъездах мочатся , на срашке. И слопат едят петухов из говна . Ида, санкции вам, ********* только на пользу .
показать весь комментарий
28.07.2021 05:39 Ответить
ага, и не только так, как делают это все другие европейцы за вонючий газ...
а еще харкать в карамель и обсыкать подсолнечное масло на экспорт россию...
показать весь комментарий
28.07.2021 06:28 Ответить
Украине можно было 6 лет назад присоединиться к санкциям ЕС, а не объявлять Крым свободно-экономической зоной, чтобы спасать предприятия Фирташа.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:19 Ответить
....одна латинь і слів нема
показать весь комментарий
28.07.2021 07:46 Ответить
Бутусов, пора менять стиль и подходы к написанию заголовков. в заголовке должно быть кратко, о чём в статье. А у твоих "бредакторов" - в заголовке = одно, а в статье - другое. Признаки желтухи, кароч.
показать весь комментарий
28.07.2021 08:11 Ответить
 
 