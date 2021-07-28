Україна долучилася до санкцій ЄС проти РФ за окупацію Криму

Україна серед п'яти країн Європи, що не входять до Євросоюзу, продовжила антиросійські санкції, запроваджені у зв'язку з окупацією Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Ради ЄС.

"Країни-кандидати Північна Македонія і Албанія, країна-учасниця Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням. Європейський Союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.

Санкції проти Росії були продовжені 21 червня на рік.

