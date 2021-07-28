УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9216 відвідувачів онлайн
Новини
3 402 14

Україна долучилася до санкцій ЄС проти РФ за окупацію Криму

Україна долучилася до санкцій ЄС проти РФ за окупацію Криму

Україна серед п'яти країн Європи, що не входять до Євросоюзу, продовжила антиросійські санкції, запроваджені у зв'язку з окупацією Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Ради ЄС.

"Країни-кандидати Північна Македонія і Албанія, країна-учасниця Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням. Європейський Союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.

Санкції проти Росії були продовжені 21 червня на рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запровадила санкції проти інтернет-магазину Wildberries та його засновників

Автор: 

Крим (14256) росія (68027) санкції (12769) Євросоюз (14203)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А какие ПРОДЛИЛИ?) Те наверное, что нелох ввел?)))
показати весь коментар
28.07.2021 02:03 Відповісти
+4
а какие санкцЫи против крыс были при твоем т.н. парухе?
показати весь коментар
28.07.2021 01:44 Відповісти
+3
мізерні санкції, але хоч щось. Кажуть, що касапи на цих санкціях з 2014-го втратили близько півмільярда баксів надходжень до свого держбюджету.
А Порох кожного року добивався підсилення цих санкцій. По дрібноті добивався, і все ж....
показати весь коментар
28.07.2021 01:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мізерні санкції, але хоч щось. Кажуть, що касапи на цих санкціях з 2014-го втратили близько півмільярда баксів надходжень до свого держбюджету.
А Порох кожного року добивався підсилення цих санкцій. По дрібноті добивався, і все ж....
показати весь коментар
28.07.2021 01:31 Відповісти
а какие санкцЫи против крыс были при твоем т.н. парухе?
показати весь коментар
28.07.2021 01:44 Відповісти
А какие ПРОДЛИЛИ?) Те наверное, что нелох ввел?)))
показати весь коментар
28.07.2021 02:03 Відповісти
петя ввел против крымчан одну санкцию - свободная экономическая зона крым. так вот, ее точно не продлили.
показати весь коментар
28.07.2021 02:18 Відповісти
ЗЕлебоба присоединилмя к санкциям ЕС по Крыму.

Чудно!!!

Теперь надо, чтобы ЕС начал освобождать Донбас и Крым, чтобы ЗЕлебоба смог к этому присоединиться?
показати весь коментар
28.07.2021 02:26 Відповісти
...головне звільняти без стрільби, бо Зєля від пострілів жахається, як заєць.
показати весь коментар
28.07.2021 07:47 Відповісти
Европе легче подождать с десяток лет пока ***** сдохнет вместе с ********* .... ибо сейчас действовать с шизиком которому кажеться что он хочет победить Гитлера еще раз .... губительно как для НАТО так и для РФ .... пускай идёт на покой и уже тогда партию в шахматы можна начать с нуля ... и эта партия стопудово будет и все это знают ... вот к примеру партия в лице Меркель уже "ФСЬО"
показати весь коментар
28.07.2021 03:25 Відповісти
Тыць , та й розвиднiлось... Вы - из плеяды ждунов?
показати весь коментар
28.07.2021 04:22 Відповісти
...а, как это, а как это?!? То есть терь украинец жаигая комфорку газовой плиты, обязан трёхэтажно материться и харкать напол? Или проходя по жд станциям обсыкать колёса вагонов РЖД? Или вместо бензина в бак заливать турецких ослов мочу? Неееет, лучше плевать на партрет Зеленскага, ведь того заву Владимер, фууууууу
показати весь коментар
28.07.2021 05:21 Відповісти
Украинцы - не *********. Это у вас Обама с Байденом в подъездах мочатся , на срашке. И слопат едят петухов из говна . Ида, санкции вам, ********* только на пользу .
показати весь коментар
28.07.2021 05:39 Відповісти
ага, и не только так, как делают это все другие европейцы за вонючий газ...
а еще харкать в карамель и обсыкать подсолнечное масло на экспорт россию...
показати весь коментар
28.07.2021 06:28 Відповісти
Украине можно было 6 лет назад присоединиться к санкциям ЕС, а не объявлять Крым свободно-экономической зоной, чтобы спасать предприятия Фирташа.
показати весь коментар
28.07.2021 07:19 Відповісти
....одна латинь і слів нема
показати весь коментар
28.07.2021 07:46 Відповісти
Бутусов, пора менять стиль и подходы к написанию заголовков. в заголовке должно быть кратко, о чём в статье. А у твоих "бредакторов" - в заголовке = одно, а в статье - другое. Признаки желтухи, кароч.
показати весь коментар
28.07.2021 08:11 Відповісти
 
 