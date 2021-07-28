Україна долучилася до санкцій ЄС проти РФ за окупацію Криму
Україна серед п'яти країн Європи, що не входять до Євросоюзу, продовжила антиросійські санкції, запроваджені у зв'язку з окупацією Криму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Ради ЄС.
"Країни-кандидати Північна Македонія і Албанія, країна-учасниця Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням. Європейський Союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.
Санкції проти Росії були продовжені 21 червня на рік.
А Порох кожного року добивався підсилення цих санкцій. По дрібноті добивався, і все ж....
Чудно!!!
Теперь надо, чтобы ЕС начал освобождать Донбас и Крым, чтобы ЗЕлебоба смог к этому присоединиться?
а еще харкать в карамель и обсыкать подсолнечное масло на экспорт россию...