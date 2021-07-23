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Україна запровадила санкції проти інтернет-магазину Wildberries та його засновників

Україна запровадила санкції проти інтернет-магазину Wildberries та його засновників

Санкції запроваджено через зв'язки Wildberries із терористичною організацією "ДНР".

Відповідний указ президента Володимира Зеленського опубліковано на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Санкції запроваджено проти російської компанії "Вайлдберріз", а також її підрозділів в Україні, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизії та Казахстані.

Читайте: Проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції, - Данілов

Крім "Вайлдберріз", під санкції РНБО також потрапила низка громадських організацій, пов'язаних з організацією "ДНР" та окупаційною адміністрацією тимчасово непідконтрольного Україні Криму.

Персональні санкції терміном на 3 роки запроваджено проти 6 осіб, пов'язаних з "Вайлдберріз" і вищезазначеними громадськими організаціями.

Санкції як проти юридичних, так і проти фізичних осіб передбачають блокування активів, зупинку виконання фінансових зобов'язань, запобігання виведенню капіталів за межі України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальний авторитет зі списку РНБО, він же "смотрящий" за одним із міст Полтавщини, депортований з України. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) санкції (12131) РНБО (2295)


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Топ коментарі
+29
Украина ввела санкции против интернет-магазина Wildberries и его основателей - Цензор.НЕТ 9213
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23.07.2021 21:07 Відповісти
+28
такие же как и против "спортмастера" ??? или еще жестче ??? )))))))))))
санкции-шманкции от преЗЕдента - это так ужасно....смешно ))))
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23.07.2021 21:04 Відповісти
+7
Окрім санкцій це чудо не навчилося робити анічонісінько.
Ми вже два роки живемо без стратегії уряду. Куди ми рухаємось незрозуміло. Відстаємо від всіх.
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23.07.2021 21:09 Відповісти
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такие же как и против "спортмастера" ??? или еще жестче ??? )))))))))))
санкции-шманкции от преЗЕдента - это так ужасно....смешно ))))
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23.07.2021 21:04 Відповісти
приговорить к церковному покаянию
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23.07.2021 21:07 Відповісти
Украина ввела санкции против интернет-магазина Wildberries и его основателей - Цензор.НЕТ 9213
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23.07.2021 21:07 Відповісти
будет 6. но ты придурок
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23.07.2021 21:54 Відповісти
Ватка палає ))))
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23.07.2021 22:16 Відповісти
яка? ти про себе чи шо?
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23.07.2021 22:43 Відповісти
ухтышка. паламарчук все верно рассчитал. пользователь интернета смог правильно посчитать цифры, а это уже возможный путь к выздоровлению, браво! ну пока еще ругается, но посчитал то ведь ВЕРНО!! есть шанс выздоровления из 73-х
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23.07.2021 23:03 Відповісти
Зараз намалювався такий цікавий тренд, що всі хто голосував за зеленського віддають перевагу не казати, що вони голосували за зеленського.
А от прихильники Порошенко як пишались своїм вибором, так і пишаються, тому не можу зрозуміти про яку істерику мова ? Тут скоріше істерика у зеленоботів від того, що із Порохом ніхто нічого не може зробити
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24.07.2021 03:13 Відповісти
Ну якби 28% проти 19, це по партіям, майже такі ж результати по майбутнім президентським. Навіщо з Порохом щось робити? І передвиборча кампанія буде дуже простою, всім просто скажуть "Ви що, хочете щоб знов було як при Порошенко?". Єдине невідомо як зіграють Кличко та Аваков, оці можуть добряче попсувати Зе рейтинги.
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24.07.2021 15:10 Відповісти
Якщо б не треба було щось робити, то заради нього не приймали б закон про олігархів, це взагалі безпрецедентно як на мене і це показує рівень страху перед ним у зелених )
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26.07.2021 03:46 Відповісти
Ні ну звісно якась політична боротьба триває з обох сторін, але це робочи моменти. Все ж таки люди зарплату відпрацьовують, обідві ботоферми малюють мемасікі та відосіки, журналісти пишуть статті, статисти малюють графіки покращення та неймовірного зростання "жиров у маслє", а різні Єрмаки кладуть це на стіл. Але! Це не виходить за рамки звичайної і поки що доволі нецікавої кампанії. Не застосовуються справжні інформ бомби типу Panama Papers, чи справи вагнерівців, немає дійсно гострих приводів та штурханини на вулиці. Порох сам собі найкращий суперник і зробив чимало вчинків, які відвернули від нього більшість. Зе таких речей не робив, в цьому головна відмінність. Так він не виглядає героїчною особистістю, але його електорату це й не треба. Є певний рівень розчарування, це природньо, але Зе доволі талановитий актор та піарщик і зможе ближче до виборів повернути чималу частину.
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26.07.2021 05:20 Відповісти
От від цього то і істерика, тому що роки йдуть, а його ніяк не можуть посадити, а він продовжує гнути свою лінію та псувати життя зеленим.

- ну я голосовал за зеленского. и шо?

Це приблизно як зізнатись, що ти розумово відсталий, тому що, як ти написав, що ти "зробив висновки", а якщо б ти був розумніший, за типового зеленобота, то ти б передбачив все, що відбувається ще до виборів як це зробив я.
Те що відрізняє мене і тебе, це те що я голосував не за персону, а за ідею та стратегію, а такі як ти зеленоботи якраз за кумира із кіно.
От ця тактика, обвинути інших у тому, чим займаєшся сам дуже нагадує тактику вати та росіян, щось у вас є спільне, чи не так ?
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26.07.2021 03:28 Відповісти
"я голосував не за персону, а за ідею та стратегію"
Як і я) Коли голосував за Зеленського, я звичайно ж не вірив ні в ідею (її особливо не було), ні в якісь обіцянки. Мені було треба, щоб зчіпилися дві політсили, а краще одразу всі, і про звичайних людей просто забули. Щоб всі були слабкі і ні в кого монопольно не було сили. Щоб припинився тиск на ІТшників, немотивовані обшуки на фірмах, патрулі Азову в мирних містах, спроби поставити під контроль інтернет та ввести сімкарти за паспортом. І безліч всього такого. І це припинилося. Я абсолютно щасливий з цього приводу. А от ви помиляєтесь представляючи своїх опонентів як тупу масу нездатну до аналізу, чи не маючу цілі, яка всі думки запозичує в телевізорі.
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26.07.2021 05:33 Відповісти
да какая истерика? планомерно рассаживаем вас на бутылки
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24.07.2021 11:04 Відповісти
Окрім санкцій це чудо не навчилося робити анічонісінько.
Ми вже два роки живемо без стратегії уряду. Куди ми рухаємось незрозуміло. Відстаємо від всіх.
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23.07.2021 21:09 Відповісти
Смешно
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23.07.2021 21:10 Відповісти
Российский интернетмагазин. Покупают в Китае продают на Московии и в Украине.
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23.07.2021 21:10 Відповісти
масштаби вражають!
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23.07.2021 21:26 Відповісти
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23.07.2021 21:31 Відповісти
По идее они могли создавать рабочие места, инвестировать. Магазин-то не маленький. 6 млрд. долларов оборота. В 2020-м году было сделано 323,8 миллиона покупок.
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23.07.2021 21:49 Відповісти
Зеленский больше пугает чем делает. Как со Спортмастером.
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23.07.2021 21:58 Відповісти
Они уже создали рабочие места в ЛНР и ДНР, с них хватит
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24.07.2021 11:06 Відповісти
Это большая корпорация, наверно вполне можно нанести какой-то урон. Главное чтобы кацапы не начали вводить ответные санкции против украинской интернет-коммерции, которая, несмотря на то что Украина стала Европой, варится все в том же СНГ.
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23.07.2021 22:12 Відповісти
Україна стала Європою? Давно? За якими показниками? А-а-а, за цінами і тарифами... В такому разі згоден, Україна - це Європа.
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23.07.2021 23:11 Відповісти
Wildberries LLC detailsFull name: Wildberries Limited Liability CompanyGeneral Director: Tatiana V. BakalchukBank name: VTB Bank (PJSC), MoscowCorrespondent account: 30101810700000000187BIK: 044525187Account number: 40702810500110000939TIN - Taxpayer identification number: 7721546864Checkpoint - Code of Reason for Registration: 997750001OGRN - Main state registration number: 1067746062449Return address, Legal address: 142715, Moskovskaya oblast, Leninskiy rayon, derevnaja Milkovo, vladanie 1
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23.07.2021 22:28 Відповісти
а когда Украина введет санкции против своего оператора Интертелеком за ограбление людей?
В их центр поддержки можно дозвониться только по будням в рабочее время для "переактивации соединения" которая восстанавливает связь с интернетом! "Переактивация требуется КАЖДЫЙ ДЕНЬ и если это не рабочее время или "выходные дни" то клиент без интернета!

Интертелеком это кидалы государственного масштаба! .
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24.07.2021 01:11 Відповісти
Согласен. Аферисты ещё те ! Отказался от них и доволен когда появилась такая возможность 😀.
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24.07.2021 08:34 Відповісти
а какого оператора Вы выбрали вместо них? какой тарифный план?
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24.07.2021 20:54 Відповісти
 
 