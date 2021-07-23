Україна запровадила санкції проти інтернет-магазину Wildberries та його засновників
Санкції запроваджено через зв'язки Wildberries із терористичною організацією "ДНР".
Відповідний указ президента Володимира Зеленського опубліковано на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.
Санкції запроваджено проти російської компанії "Вайлдберріз", а також її підрозділів в Україні, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизії та Казахстані.
Крім "Вайлдберріз", під санкції РНБО також потрапила низка громадських організацій, пов'язаних з організацією "ДНР" та окупаційною адміністрацією тимчасово непідконтрольного Україні Криму.
Персональні санкції терміном на 3 роки запроваджено проти 6 осіб, пов'язаних з "Вайлдберріз" і вищезазначеними громадськими організаціями.
Санкції як проти юридичних, так і проти фізичних осіб передбачають блокування активів, зупинку виконання фінансових зобов'язань, запобігання виведенню капіталів за межі України.
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санкции-шманкции от преЗЕдента - это так ужасно....смешно ))))
А от прихильники Порошенко як пишались своїм вибором, так і пишаються, тому не можу зрозуміти про яку істерику мова ? Тут скоріше істерика у зеленоботів від того, що із Порохом ніхто нічого не може зробити
- ну я голосовал за зеленского. и шо?
Це приблизно як зізнатись, що ти розумово відсталий, тому що, як ти написав, що ти "зробив висновки", а якщо б ти був розумніший, за типового зеленобота, то ти б передбачив все, що відбувається ще до виборів як це зробив я.
Те що відрізняє мене і тебе, це те що я голосував не за персону, а за ідею та стратегію, а такі як ти зеленоботи якраз за кумира із кіно.
От ця тактика, обвинути інших у тому, чим займаєшся сам дуже нагадує тактику вати та росіян, щось у вас є спільне, чи не так ?
Як і я) Коли голосував за Зеленського, я звичайно ж не вірив ні в ідею (її особливо не було), ні в якісь обіцянки. Мені було треба, щоб зчіпилися дві політсили, а краще одразу всі, і про звичайних людей просто забули. Щоб всі були слабкі і ні в кого монопольно не було сили. Щоб припинився тиск на ІТшників, немотивовані обшуки на фірмах, патрулі Азову в мирних містах, спроби поставити під контроль інтернет та ввести сімкарти за паспортом. І безліч всього такого. І це припинилося. Я абсолютно щасливий з цього приводу. А от ви помиляєтесь представляючи своїх опонентів як тупу масу нездатну до аналізу, чи не маючу цілі, яка всі думки запозичує в телевізорі.
Ми вже два роки живемо без стратегії уряду. Куди ми рухаємось незрозуміло. Відстаємо від всіх.
В их центр поддержки можно дозвониться только по будням в рабочее время для "переактивации соединения" которая восстанавливает связь с интернетом! "Переактивация требуется КАЖДЫЙ ДЕНЬ и если это не рабочее время или "выходные дни" то клиент без интернета!
Интертелеком это кидалы государственного масштаба! .