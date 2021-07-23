Україна запровадила санкції проти інтернет-магазину Wildberries та його засновників

Санкції запроваджено через зв'язки Wildberries із терористичною організацією "ДНР".

Відповідний указ президента Володимира Зеленського опубліковано на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Санкції запроваджено проти російської компанії "Вайлдберріз", а також її підрозділів в Україні, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизії та Казахстані.

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Крім "Вайлдберріз", під санкції РНБО також потрапила низка громадських організацій, пов'язаних з організацією "ДНР" та окупаційною адміністрацією тимчасово непідконтрольного Україні Криму.

Персональні санкції терміном на 3 роки запроваджено проти 6 осіб, пов'язаних з "Вайлдберріз" і вищезазначеними громадськими організаціями.

Санкції як проти юридичних, так і проти фізичних осіб передбачають блокування активів, зупинку виконання фінансових зобов'язань, запобігання виведенню капіталів за межі України.

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