РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10914 посетителей онлайн
Новости
13 050 34

Украина ввела санкции против интернет-магазина Wildberries и его основателей

Украина ввела санкции против интернет-магазина Wildberries и его основателей

Санкции введены из-за связей Wildberries с террористической организацией "ДНР".

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Санкции введены против российской компании "Вайлдберриз", а также её подразделений в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.

Читайте: Против 9 украинцев из санкционного списка США введены персональные санкции, - Данилов

Помимо "Вайлдберриз", под санкции СНБО также попал ряд общественных организаций, связанных с организацией "ДНР" и оккупационной администрацией временно неподконтрольного Украине Крыма.

Персональные санкции сроком на 3 года введены против 6 лиц, связанных с "Вайлдберриз" и вышеуказанными общественными организациями.

Санкции как против юридических, так и против физических лиц предусматривают блокирование активов, остановку выполнения финансовых обязательств, предупреждение выведения капиталов за пределы Украины.

Также читайте: Криминальный авторитет из списка СНБО, он же "смотрящий" за одним из городов Полтавщины, депортирован из Украины. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) санкции (11485) СНБО (4442)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
Украина ввела санкции против интернет-магазина Wildberries и его основателей - Цензор.НЕТ 9213
показать весь комментарий
23.07.2021 21:07 Ответить
+28
такие же как и против "спортмастера" ??? или еще жестче ??? )))))))))))
санкции-шманкции от преЗЕдента - это так ужасно....смешно ))))
показать весь комментарий
23.07.2021 21:04 Ответить
+7
Окрім санкцій це чудо не навчилося робити анічонісінько.
Ми вже два роки живемо без стратегії уряду. Куди ми рухаємось незрозуміло. Відстаємо від всіх.
показать весь комментарий
23.07.2021 21:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
такие же как и против "спортмастера" ??? или еще жестче ??? )))))))))))
санкции-шманкции от преЗЕдента - это так ужасно....смешно ))))
показать весь комментарий
23.07.2021 21:04 Ответить
приговорить к церковному покаянию
показать весь комментарий
23.07.2021 21:07 Ответить
Украина ввела санкции против интернет-магазина Wildberries и его основателей - Цензор.НЕТ 9213
показать весь комментарий
23.07.2021 21:07 Ответить
будет 6. но ты придурок
показать весь комментарий
23.07.2021 21:54 Ответить
Ватка палає ))))
показать весь комментарий
23.07.2021 22:16 Ответить
яка? ти про себе чи шо?
показать весь комментарий
23.07.2021 22:43 Ответить
ухтышка. паламарчук все верно рассчитал. пользователь интернета смог правильно посчитать цифры, а это уже возможный путь к выздоровлению, браво! ну пока еще ругается, но посчитал то ведь ВЕРНО!! есть шанс выздоровления из 73-х
показать весь комментарий
23.07.2021 23:03 Ответить
Зараз намалювався такий цікавий тренд, що всі хто голосував за зеленського віддають перевагу не казати, що вони голосували за зеленського.
А от прихильники Порошенко як пишались своїм вибором, так і пишаються, тому не можу зрозуміти про яку істерику мова ? Тут скоріше істерика у зеленоботів від того, що із Порохом ніхто нічого не може зробити
показать весь комментарий
24.07.2021 03:13 Ответить
Ну якби 28% проти 19, це по партіям, майже такі ж результати по майбутнім президентським. Навіщо з Порохом щось робити? І передвиборча кампанія буде дуже простою, всім просто скажуть "Ви що, хочете щоб знов було як при Порошенко?". Єдине невідомо як зіграють Кличко та Аваков, оці можуть добряче попсувати Зе рейтинги.
показать весь комментарий
24.07.2021 15:10 Ответить
Якщо б не треба було щось робити, то заради нього не приймали б закон про олігархів, це взагалі безпрецедентно як на мене і це показує рівень страху перед ним у зелених )
показать весь комментарий
26.07.2021 03:46 Ответить
Ні ну звісно якась політична боротьба триває з обох сторін, але це робочи моменти. Все ж таки люди зарплату відпрацьовують, обідві ботоферми малюють мемасікі та відосіки, журналісти пишуть статті, статисти малюють графіки покращення та неймовірного зростання "жиров у маслє", а різні Єрмаки кладуть це на стіл. Але! Це не виходить за рамки звичайної і поки що доволі нецікавої кампанії. Не застосовуються справжні інформ бомби типу Panama Papers, чи справи вагнерівців, немає дійсно гострих приводів та штурханини на вулиці. Порох сам собі найкращий суперник і зробив чимало вчинків, які відвернули від нього більшість. Зе таких речей не робив, в цьому головна відмінність. Так він не виглядає героїчною особистістю, але його електорату це й не треба. Є певний рівень розчарування, це природньо, але Зе доволі талановитий актор та піарщик і зможе ближче до виборів повернути чималу частину.
показать весь комментарий
26.07.2021 05:20 Ответить
От від цього то і істерика, тому що роки йдуть, а його ніяк не можуть посадити, а він продовжує гнути свою лінію та псувати життя зеленим.

- ну я голосовал за зеленского. и шо?

Це приблизно як зізнатись, що ти розумово відсталий, тому що, як ти написав, що ти "зробив висновки", а якщо б ти був розумніший, за типового зеленобота, то ти б передбачив все, що відбувається ще до виборів як це зробив я.
Те що відрізняє мене і тебе, це те що я голосував не за персону, а за ідею та стратегію, а такі як ти зеленоботи якраз за кумира із кіно.
От ця тактика, обвинути інших у тому, чим займаєшся сам дуже нагадує тактику вати та росіян, щось у вас є спільне, чи не так ?
показать весь комментарий
26.07.2021 03:28 Ответить
"я голосував не за персону, а за ідею та стратегію"
Як і я) Коли голосував за Зеленського, я звичайно ж не вірив ні в ідею (її особливо не було), ні в якісь обіцянки. Мені було треба, щоб зчіпилися дві політсили, а краще одразу всі, і про звичайних людей просто забули. Щоб всі були слабкі і ні в кого монопольно не було сили. Щоб припинився тиск на ІТшників, немотивовані обшуки на фірмах, патрулі Азову в мирних містах, спроби поставити під контроль інтернет та ввести сімкарти за паспортом. І безліч всього такого. І це припинилося. Я абсолютно щасливий з цього приводу. А от ви помиляєтесь представляючи своїх опонентів як тупу масу нездатну до аналізу, чи не маючу цілі, яка всі думки запозичує в телевізорі.
показать весь комментарий
26.07.2021 05:33 Ответить
да какая истерика? планомерно рассаживаем вас на бутылки
показать весь комментарий
24.07.2021 11:04 Ответить
Окрім санкцій це чудо не навчилося робити анічонісінько.
Ми вже два роки живемо без стратегії уряду. Куди ми рухаємось незрозуміло. Відстаємо від всіх.
показать весь комментарий
23.07.2021 21:09 Ответить
Смешно
показать весь комментарий
23.07.2021 21:10 Ответить
Российский интернетмагазин. Покупают в Китае продают на Московии и в Украине.
показать весь комментарий
23.07.2021 21:10 Ответить
масштаби вражають!
показать весь комментарий
23.07.2021 21:26 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2021 21:31 Ответить
По идее они могли создавать рабочие места, инвестировать. Магазин-то не маленький. 6 млрд. долларов оборота. В 2020-м году было сделано 323,8 миллиона покупок.
показать весь комментарий
23.07.2021 21:49 Ответить
Зеленский больше пугает чем делает. Как со Спортмастером.
показать весь комментарий
23.07.2021 21:58 Ответить
Они уже создали рабочие места в ЛНР и ДНР, с них хватит
показать весь комментарий
24.07.2021 11:06 Ответить
Это большая корпорация, наверно вполне можно нанести какой-то урон. Главное чтобы кацапы не начали вводить ответные санкции против украинской интернет-коммерции, которая, несмотря на то что Украина стала Европой, варится все в том же СНГ.
показать весь комментарий
23.07.2021 22:12 Ответить
Україна стала Європою? Давно? За якими показниками? А-а-а, за цінами і тарифами... В такому разі згоден, Україна - це Європа.
показать весь комментарий
23.07.2021 23:11 Ответить
Wildberries LLC detailsFull name: Wildberries Limited Liability CompanyGeneral Director: Tatiana V. BakalchukBank name: VTB Bank (PJSC), MoscowCorrespondent account: 30101810700000000187BIK: 044525187Account number: 40702810500110000939TIN - Taxpayer identification number: 7721546864Checkpoint - Code of Reason for Registration: 997750001OGRN - Main state registration number: 1067746062449Return address, Legal address: 142715, Moskovskaya oblast, Leninskiy rayon, derevnaja Milkovo, vladanie 1
показать весь комментарий
23.07.2021 22:28 Ответить
а когда Украина введет санкции против своего оператора Интертелеком за ограбление людей?
В их центр поддержки можно дозвониться только по будням в рабочее время для "переактивации соединения" которая восстанавливает связь с интернетом! "Переактивация требуется КАЖДЫЙ ДЕНЬ и если это не рабочее время или "выходные дни" то клиент без интернета!

Интертелеком это кидалы государственного масштаба! .
показать весь комментарий
24.07.2021 01:11 Ответить
Согласен. Аферисты ещё те ! Отказался от них и доволен когда появилась такая возможность 😀.
показать весь комментарий
24.07.2021 08:34 Ответить
а какого оператора Вы выбрали вместо них? какой тарифный план?
показать весь комментарий
24.07.2021 20:54 Ответить
 
 