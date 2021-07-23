Украина ввела санкции против интернет-магазина Wildberries и его основателей
Санкции введены из-за связей Wildberries с террористической организацией "ДНР".
Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.
Санкции введены против российской компании "Вайлдберриз", а также её подразделений в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.
Помимо "Вайлдберриз", под санкции СНБО также попал ряд общественных организаций, связанных с организацией "ДНР" и оккупационной администрацией временно неподконтрольного Украине Крыма.
Персональные санкции сроком на 3 года введены против 6 лиц, связанных с "Вайлдберриз" и вышеуказанными общественными организациями.
Санкции как против юридических, так и против физических лиц предусматривают блокирование активов, остановку выполнения финансовых обязательств, предупреждение выведения капиталов за пределы Украины.
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санкции-шманкции от преЗЕдента - это так ужасно....смешно ))))
А от прихильники Порошенко як пишались своїм вибором, так і пишаються, тому не можу зрозуміти про яку істерику мова ? Тут скоріше істерика у зеленоботів від того, що із Порохом ніхто нічого не може зробити
- ну я голосовал за зеленского. и шо?
Це приблизно як зізнатись, що ти розумово відсталий, тому що, як ти написав, що ти "зробив висновки", а якщо б ти був розумніший, за типового зеленобота, то ти б передбачив все, що відбувається ще до виборів як це зробив я.
Те що відрізняє мене і тебе, це те що я голосував не за персону, а за ідею та стратегію, а такі як ти зеленоботи якраз за кумира із кіно.
От ця тактика, обвинути інших у тому, чим займаєшся сам дуже нагадує тактику вати та росіян, щось у вас є спільне, чи не так ?
Як і я) Коли голосував за Зеленського, я звичайно ж не вірив ні в ідею (її особливо не було), ні в якісь обіцянки. Мені було треба, щоб зчіпилися дві політсили, а краще одразу всі, і про звичайних людей просто забули. Щоб всі були слабкі і ні в кого монопольно не було сили. Щоб припинився тиск на ІТшників, немотивовані обшуки на фірмах, патрулі Азову в мирних містах, спроби поставити під контроль інтернет та ввести сімкарти за паспортом. І безліч всього такого. І це припинилося. Я абсолютно щасливий з цього приводу. А от ви помиляєтесь представляючи своїх опонентів як тупу масу нездатну до аналізу, чи не маючу цілі, яка всі думки запозичує в телевізорі.
Ми вже два роки живемо без стратегії уряду. Куди ми рухаємось незрозуміло. Відстаємо від всіх.
В их центр поддержки можно дозвониться только по будням в рабочее время для "переактивации соединения" которая восстанавливает связь с интернетом! "Переактивация требуется КАЖДЫЙ ДЕНЬ и если это не рабочее время или "выходные дни" то клиент без интернета!
Интертелеком это кидалы государственного масштаба! .