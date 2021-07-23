Украина ввела санкции против интернет-магазина Wildberries и его основателей

Санкции введены из-за связей Wildberries с террористической организацией "ДНР".

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Санкции введены против российской компании "Вайлдберриз", а также её подразделений в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.

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Помимо "Вайлдберриз", под санкции СНБО также попал ряд общественных организаций, связанных с организацией "ДНР" и оккупационной администрацией временно неподконтрольного Украине Крыма.

Персональные санкции сроком на 3 года введены против 6 лиц, связанных с "Вайлдберриз" и вышеуказанными общественными организациями.

Санкции как против юридических, так и против физических лиц предусматривают блокирование активов, остановку выполнения финансовых обязательств, предупреждение выведения капиталов за пределы Украины.

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