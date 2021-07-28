РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5387 посетителей онлайн
Новости
5 108 101

Украина готова к получению транша МВФ, - Зеленский

Украина готова к получению транша МВФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина готова к получению транша МВФ, поскольку все ключевые реформы были начаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Децентрализация".

По словам президента, у Украины и МВФ конструктивные отношения.

"Ключевые реформы, которые нужны были нам они совпадали с желаниями и структурными маяками МВФ. Считаю, что мы их проголосовали", - отметил Зеленский.

По словам президента, сегодня он проведет разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Все что я обещал госпоже Георгиевой, все что нам нужно для Украины, все главные реформы мы начали, они проголосованы. ... Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия. Да, только первое голосование, но тем не менее мы прошли и реформу Службы безопасности Украины", - подчеркнул глава государства.

"Считаю, что мы готовы к получению транша", - добавил президент.

Также читайте: Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) МВФ (3341) Георгиева Кристалина (51)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Зеленский:В жопу МВФ -2019 год.
Зеленский:Жопа готова принять - 2021 год.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:55 Ответить
+26
готов бабки получать)))) вот молодец))))
показать весь комментарий
28.07.2021 11:55 Ответить
+23
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=17 Зеленський - МВФ: "Идите в #опу!"
показать весь комментарий
28.07.2021 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не Украина, а Зеленский, который готов принимать бабло со всех сторон, как актриса немецких порнофильмов...
Только же вопрос совсем в другом... МВФ денег ворам и дурачкам не дают
показать весь комментарий
28.07.2021 21:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 