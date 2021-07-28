Украина готова к получению транша МВФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина готова к получению транша МВФ, поскольку все ключевые реформы были начаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Децентрализация".

По словам президента, у Украины и МВФ конструктивные отношения.

"Ключевые реформы, которые нужны были нам они совпадали с желаниями и структурными маяками МВФ. Считаю, что мы их проголосовали", - отметил Зеленский.

По словам президента, сегодня он проведет разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Все что я обещал госпоже Георгиевой, все что нам нужно для Украины, все главные реформы мы начали, они проголосованы. ... Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия. Да, только первое голосование, но тем не менее мы прошли и реформу Службы безопасности Украины", - подчеркнул глава государства.

"Считаю, что мы готовы к получению транша", - добавил президент.

