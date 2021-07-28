УКР
Україна готова до отримання траншу МВФ, - Зеленський

Україна готова до отримання траншу МВФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна готова до отримання траншу МВФ, оскільки всі ключові реформи були розпочаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час спілкування із журналістами на форумі "Україна 30. Децентралізація".

За словами президента, в України і МВФ конструктивні відносини.

"Ключові реформи, які потрібні були нам, вони збігалися з бажаннями і структурними маяками МВФ. Вважаю, що ми їх проголосували", - зазначив Зеленський.

За словами президента, сьогодні він проведе розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Все що я обіцяв пані Георгієвій, все що нам потрібно для України, всі головні реформи ми почали, вони проголосовані. ... Земельна реформа, банківська реформа, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія. Так, тільки перше голосування, але тим не менш ми пройшли і реформу Служби безпеки України", - підкреслив глава держави.

"Вважаю, що ми готові до отримання траншу", - додав президент

Зеленський Володимир (25625) МВФ (3111) Георгієва Крісталіна (102)
+40
Зеленский:В жопу МВФ -2019 год.
Зеленский:Жопа готова принять - 2021 год.
28.07.2021 11:55 Відповісти
28.07.2021 11:55 Відповісти
+26
готов бабки получать)))) вот молодец))))
28.07.2021 11:55 Відповісти
28.07.2021 11:55 Відповісти
+23
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=17 Зеленський - МВФ: "Идите в #опу!"
28.07.2021 11:55 Відповісти
28.07.2021 11:55 Відповісти
Не Украина, а Зеленский, который готов принимать бабло со всех сторон, как актриса немецких порнофильмов...
Только же вопрос совсем в другом... МВФ денег ворам и дурачкам не дают
28.07.2021 21:59 Відповісти
28.07.2021 21:59 Відповісти
