Україна готова до отримання траншу МВФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна готова до отримання траншу МВФ, оскільки всі ключові реформи були розпочаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час спілкування із журналістами на форумі "Україна 30. Децентралізація".

За словами президента, в України і МВФ конструктивні відносини.

"Ключові реформи, які потрібні були нам, вони збігалися з бажаннями і структурними маяками МВФ. Вважаю, що ми їх проголосували", - зазначив Зеленський.

За словами президента, сьогодні він проведе розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Все що я обіцяв пані Георгієвій, все що нам потрібно для України, всі головні реформи ми почали, вони проголосовані. ... Земельна реформа, банківська реформа, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія. Так, тільки перше голосування, але тим не менш ми пройшли і реформу Служби безпеки України", - підкреслив глава держави.

"Вважаю, що ми готові до отримання траншу", - додав президент

Також читайте: Україна готова до нової хвилі COVID-19 восени не гірше за інші європейські країни, - Зеленський