Вторая доза AstraZeneca не повышает риск образования тромбов, - исследование
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca несет в себе небольшой дополнительный риск образования тромбов после первой дозы. Однако вторая доза вакцины не повысила риск образования тромбов.
Об этом свидетельствуют данные исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Так, были оценены случаи, зарегистрированные по состоянию на 30 апреля, которые произошли в течение 14 дней после получения первой или второй дозы вакцины.
Оценочная частота тромбоза с синдромом тромбоцитопении после второй дозы вакцины составила 2,3 на миллион у привитых, что можно сравнить с обычной частотой, которая наблюдается у тех, кто не был вакцинирован.
Топ комментарии
+5 Женя-Женя
показать весь комментарий28.07.2021 14:04 Ответить Ссылка
+3 Привет
показать весь комментарий28.07.2021 15:54 Ответить Ссылка
+2 Александр Махновецкий #274452
показать весь комментарий28.07.2021 13:37 Ответить Ссылка
Все вакцины, одобренные в США и ЕС, прошли как минимум 3 этапа клинических исследований. Какие же они экспериментальные? Фаза 3 включала 30-50 тыс. участников (для каждой из вакцин).
Кроме того - не надо врать! Эти вакцины получили полное (не срочное) разрешение на применение как минимум в нескольких странах:
1. Модерна - Швейцария (там, наверное, более тупые люди, чем наши антипрививочники, да?)
2. АстраЗенека - Автсралия, Бразилия
3. Пфайзер - Швейцария, Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Сауд. Аравия
Про рашку и Китай я не буду говорить, ну так вас никто их вакцинами прививаться и не заставляет.
То, что получено разрешение, не отменяет факт, что препарат экспериментальный. О чем ВООЗ вас честно предупреждает.
так что не вбрасывайте фейки и путайте тёплое с мягким именно ВЫ!
1. "зайдите на сайт ВООЗ и узнайте, куда вы можете засунуть вашу сертификацию" - где именно там написано куда что засунуть? Ссылку пожалуйста. Не написано про засовывание - враньё.
2. "не прошли клин. испытаний" - написано откровенное манипулятивное враньё. Прошли 3 фазы клинических испытаний с 50+ тыс. участников.
3. "являются экспериментальными" - враньё, одобрены для применения, в т.ч. полного в некоторых странах. Определение слова "экспериментальный": "предназначенный для проведения экспериментов; пробный, опытный". Ясно, что вакцина с 50+ тыс. учасников исследований по определению не может быть "экспериментальной".
4. "получить GCP" - это вообще смешно звучит. Что это значит? Good Clinical Practice? Или так, абы написать неизвестную никому аббревиатуру? В чём конкретно претензия? Good Clinical Practice не является обязательным условием для применения медицинских препаратов ни в США, ни, тем более, в Украине.
Есть по делу что-то сказать?
"ой, а сколько фаз должен пройти исследуемый препарат, чтобы не называться не экспериментальным, а, неуважаемый?? "
Вот в этом документе именно цитируемого вами ВОЗ, неуважаемый, чётко написано, что вакцина перед применением должна пройти именно 3 фазы испытаний:
https://www.who.int/biologicals/publications/clinical_guidelines_ecbs_2001.pdf
Документ ещё 2001 года, кстати.
Читайте, обучайтесь.
Все мед. препараты должны проходить 4 фазы. И 3 фазы- это как бы не 4)))
И чтоб вы были компетентны хоть как-то в этой теме, у вас д.б. GCP,
он у вас есть? ясно что нет. Так какого х* вы тут бред пишете??
По вооз - вас гугл забанил?
из вашего же документика:
In the case of large trials (e.g.,10000-50000 subjects) it may take many months to recruit the subjects who then might need to be followed 2 or 3 additional years
ОНИ БЫЛИ??? Конечно нет.
Читаем дальше
Following licensure, when a vaccine is in use, monitoring of its efficacy, safety and quality is referred to as Post-Marketing Surveillance (PMS) or Post-Marketing studies (phase IV studies). The purpose of post-marketing surveillance and studies is to monitor the performance of a vaccine in the large target population under conditions of routine use. The objectives are to detect adverse reactions and to monitor efficacy/effectiveness. More accurate estimates of adverse events and effectiveness can be obtained by active surveillance and phase IV studies using carefully designed surveys. и т.п.
самому не смешно?? обучайтесь лучше
У вас немножко с английским языком и логикой проблемы? Потому что на английском "Post-Marketing" значит "после выхода на рынок", т.е. сбор отзывов на уже выпущенный товар.
Post-Marketing никак не может быть собран до выхода чего-либо на рынок. И фаза 4 начинается после того, как начинается массовая вакцинация.
Незнание только этого уже показывает, какой вы "специалист" в вопросах вакцин и рынка медицинских товаров. )))
4 фазы клин. испытаний является золотым стандартом любой уважающей себя компании и серьезных препаратов. Некоторые проводят исследования более 5-10 лет...
В условиях пандемии все сократилось драматически и надо быть полным идиотом, чтобы не понимать возможных отдаленных последствий.
Ну а если вам достаточно 6 мес. клин. исследований на 50 тыс, а особенно РНК вакцин - Бог в помощь ))))))
А за враньё своё отвечать и извиняться не будете?
4ая фаза - пострегистрационные исследования, и оно в своей сути входит в понятие клин. исследований, в процессе которого происходит наблюдение за долгосрочными последствиями по безопасности препарата,
и если в ходе исследований IV фазы или пострегистрационных наблюдательных исследований обнаружатся редкие, но опасные побочные эффекты, то препарат может быть снят с рынка.
Вот все сейчас в основном на этой фазе и находятся )
А т.к. по 3-ей фазе американское FDA и европейское EMA в норм. условиях отказывают в регистрации препаратов, эффективность и безопасность которых не была подтверждена продолжительностью исследований от 2 до 15 лет, то ни 1 из вакцин по своей сути не прошла даже 3ю фазу
поэтому колитесь чем хотите, но извиниться за свое вранье, хамство и некомпетентность должны вы.
Хотя с еще одним базарным экспертом спорить сложно. Будет на 1 дурака кроме вас больше. Больше не пишите мне
"4ая фаза - пострегистрационные исследования" и тут же "по 3-ей фазе американское FDA и европейское EMA в норм. условиях отказывают в регистрации препаратов".
Каким чудом тогда до ПОСТрегистрационных исследований вообще доходит, если после третьей фазы всегда отказывают?
Не смущают взаимоисключающие параграфы в собственной писанине?
отвали на х, слабоумный
Ну так расскажи мне, если, как ты утверждаешь, после третьей фазы разрешение не выдают, каким образом доходит до четвёртой? И каким чудом Post-Marketing может быть собран до выхода на рынок?
Давай, рассказывай, а мы посмеёмся.
Думаю, многое зависит от двух вещей - иммунитет и само отношение к прививкам (мнительность).
Бажаю шановному панству доброго здоров'я!