Вторая доза AstraZeneca не повышает риск образования тромбов, - исследование

Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca несет в себе небольшой дополнительный риск образования тромбов после первой дозы. Однако вторая доза вакцины не повысила риск образования тромбов.

Об этом свидетельствуют данные исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, были оценены случаи, зарегистрированные по состоянию на 30 апреля, которые произошли в течение 14 дней после получения первой или второй дозы вакцины.

Оценочная частота тромбоза с синдромом тромбоцитопении после второй дозы вакцины составила 2,3 на миллион у привитых, что можно сравнить с обычной частотой, которая наблюдается у тех, кто не был вакцинирован.

