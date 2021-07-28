РУС
Вторая доза AstraZeneca не повышает риск образования тромбов, - исследование

Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca несет в себе небольшой дополнительный риск образования тромбов после первой дозы. Однако вторая доза вакцины не повысила риск образования тромбов.

Об этом свидетельствуют данные исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, были оценены случаи, зарегистрированные по состоянию на 30 апреля, которые произошли в течение 14 дней после получения первой или второй дозы вакцины.

Оценочная частота тромбоза с синдромом тромбоцитопении после второй дозы вакцины составила 2,3 на миллион у привитых, что можно сравнить с обычной частотой, которая наблюдается у тех, кто не был вакцинирован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смешивание COVID-вакцин AstraZeneca и Pfizer повышает уровень антител против коронавируса в шесть раз, - исследование

зайдите на сайт ВООЗ и узнайте, куда вы можете засунуть вашу сертификацию. Все вакцины не прошли клин. испытаний и являются экспериментальными. И ВООЗ об этом честно предупреждает.
28.07.2021 14:04 Ответить
Все вакцины рекомендованы ВОЗ для экстренного применения...следовательно ни каких сертификатов нет..
28.07.2021 15:54 Ответить
Вчера привился второй дозой Астра-Зенека... Никаких побочек и никаких ощущений нет, кроме маленькой боли в плече от укола. Супруга привилась второй дозой Модерна, но ей пришлось пить парацетомол от небольшого озноба ночью. У нас в Италии беспроблемно привиться любой ПРОШЕДШЕЙ СЕРТИФИКАЦИЮ вакциной... Пфайзер, Модерна или Астра-Зенека.
28.07.2021 13:37 Ответить
Бред. Зачем вбрасывать фейки и путять тёплое с мягким?
Все вакцины, одобренные в США и ЕС, прошли как минимум 3 этапа клинических исследований. Какие же они экспериментальные? Фаза 3 включала 30-50 тыс. участников (для каждой из вакцин).
Кроме того - не надо врать! Эти вакцины получили полное (не срочное) разрешение на применение как минимум в нескольких странах:
1. Модерна - Швейцария (там, наверное, более тупые люди, чем наши антипрививочники, да?)
2. АстраЗенека - Автсралия, Бразилия
3. Пфайзер - Швейцария, Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Сауд. Аравия
Про рашку и Китай я не буду говорить, ну так вас никто их вакцинами прививаться и не заставляет.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:44 Ответить
ой, а сколько фаз должен пройти исследуемый препарат, чтобы не называться не экспериментальным, а, неуважаемый?? получите GCP для начала, и не пишите тут ахинею. И НЕ ВРИТЕ!

То, что получено разрешение, не отменяет факт, что препарат экспериментальный. О чем ВООЗ вас честно предупреждает.
так что не вбрасывайте фейки и путайте тёплое с мягким именно ВЫ!
показать весь комментарий
28.07.2021 17:25 Ответить
Цитирую вашу реплики:
1. "зайдите на сайт ВООЗ и узнайте, куда вы можете засунуть вашу сертификацию" - где именно там написано куда что засунуть? Ссылку пожалуйста. Не написано про засовывание - враньё.
2. "не прошли клин. испытаний" - написано откровенное манипулятивное враньё. Прошли 3 фазы клинических испытаний с 50+ тыс. участников.
3. "являются экспериментальными" - враньё, одобрены для применения, в т.ч. полного в некоторых странах. Определение слова "экспериментальный": "предназначенный для проведения экспериментов; пробный, опытный". Ясно, что вакцина с 50+ тыс. учасников исследований по определению не может быть "экспериментальной".
4. "получить GCP" - это вообще смешно звучит. Что это значит? Good Clinical Practice? Или так, абы написать неизвестную никому аббревиатуру? В чём конкретно претензия? Good Clinical Practice не является обязательным условием для применения медицинских препаратов ни в США, ни, тем более, в Украине.
Есть по делу что-то сказать?
показать весь комментарий
28.07.2021 18:49 Ответить
Кстати, по поводу ещё одного написанного вранья:
"ой, а сколько фаз должен пройти исследуемый препарат, чтобы не называться не экспериментальным, а, неуважаемый?? "
Вот в этом документе именно цитируемого вами ВОЗ, неуважаемый, чётко написано, что вакцина перед применением должна пройти именно 3 фазы испытаний:
https://www.who.int/biologicals/publications/clinical_guidelines_ecbs_2001.pdf

Документ ещё 2001 года, кстати.
Читайте, обучайтесь.
показать весь комментарий
28.07.2021 19:02 Ответить
на вашу дурь даже отвечать лень
Все мед. препараты должны проходить 4 фазы. И 3 фазы- это как бы не 4)))

И чтоб вы были компетентны хоть как-то в этой теме, у вас д.б. GCP,
он у вас есть? ясно что нет. Так какого х* вы тут бред пишете??
По вооз - вас гугл забанил?

из вашего же документика:
In the case of large trials (e.g.,10000-50000 subjects) it may take many months to recruit the subjects who then might need to be followed 2 or 3 additional years
ОНИ БЫЛИ??? Конечно нет.

Читаем дальше

Following licensure, when a vaccine is in use, monitoring of its efficacy, safety and quality is referred to as Post-Marketing Surveillance (PMS) or Post-Marketing studies (phase IV studies). The purpose of post-marketing surveillance and studies is to monitor the performance of a vaccine in the large target population under conditions of routine use. The objectives are to detect adverse reactions and to monitor efficacy/effectiveness. More accurate estimates of adverse events and effectiveness can be obtained by active surveillance and phase IV studies using carefully designed surveys. и т.п.

самому не смешно?? обучайтесь лучше
показать весь комментарий
28.07.2021 19:58 Ответить
Пока не буду админов просить забанить за оскорбления.
У вас немножко с английским языком и логикой проблемы? Потому что на английском "Post-Marketing" значит "после выхода на рынок", т.е. сбор отзывов на уже выпущенный товар.
Post-Marketing никак не может быть собран до выхода чего-либо на рынок. И фаза 4 начинается после того, как начинается массовая вакцинация.

Незнание только этого уже показывает, какой вы "специалист" в вопросах вакцин и рынка медицинских товаров. )))
показать весь комментарий
28.07.2021 20:24 Ответить
испугали) побегите, ************* я так боюсь ваших угроз))

4 фазы клин. испытаний является золотым стандартом любой уважающей себя компании и серьезных препаратов. Некоторые проводят исследования более 5-10 лет...
В условиях пандемии все сократилось драматически и надо быть полным идиотом, чтобы не понимать возможных отдаленных последствий.
Ну а если вам достаточно 6 мес. клин. исследований на 50 тыс, а особенно РНК вакцин - Бог в помощь ))))))
показать весь комментарий
28.07.2021 22:36 Ответить
Так и не поняли, болезный, что такое Post-Marketing? Ну, видно, не каждому дано.
А за враньё своё отвечать и извиняться не будете?
показать весь комментарий
28.07.2021 23:03 Ответить
не дано отсталым.
4ая фаза - пострегистрационные исследования, и оно в своей сути входит в понятие клин. исследований, в процессе которого происходит наблюдение за долгосрочными последствиями по безопасности препарата,

и если в ходе исследований IV фазы или пострегистрационных наблюдательных исследований обнаружатся редкие, но опасные побочные эффекты, то препарат может быть снят с рынка.
Вот все сейчас в основном на этой фазе и находятся )

А т.к. по 3-ей фазе американское FDA и европейское EMA в норм. условиях отказывают в регистрации препаратов, эффективность и безопасность которых не была подтверждена продолжительностью исследований от 2 до 15 лет, то ни 1 из вакцин по своей сути не прошла даже 3ю фазу
поэтому колитесь чем хотите, но извиниться за свое вранье, хамство и некомпетентность должны вы.
Хотя с еще одним базарным экспертом спорить сложно. Будет на 1 дурака кроме вас больше. Больше не пишите мне
показать весь комментарий
29.07.2021 00:04 Ответить
Вы не читаете, чтосами пишете, болезный?
"4ая фаза - пострегистрационные исследования" и тут же "по 3-ей фазе американское FDA и европейское EMA в норм. условиях отказывают в регистрации препаратов".

Каким чудом тогда до ПОСТрегистрационных исследований вообще доходит, если после третьей фазы всегда отказывают?

Не смущают взаимоисключающие параграфы в собственной писанине?
показать весь комментарий
29.07.2021 00:41 Ответить
для дебилов - 3ю фазу тут проскочили
отвали на х, слабоумный
показать весь комментарий
30.07.2021 00:07 Ответить
Ты ещё за своё враньё и чушь не извинился.
Ну так расскажи мне, если, как ты утверждаешь, после третьей фазы разрешение не выдают, каким образом доходит до четвёртой? И каким чудом Post-Marketing может быть собран до выхода на рынок?
Давай, рассказывай, а мы посмеёмся.
показать весь комментарий
30.07.2021 00:25 Ответить
О каких вообще сертификатах речь, я не пойму?
показать весь комментарий
28.07.2021 23:10 Ответить
Конечно не повышает! все бедолаги умирают от 1ой
показать весь комментарий
28.07.2021 14:02 Ответить
У меня уже полный набор и первая - Zeneca и вторая - Pfizer, кроме небольшой боли в плече никаких побочек или других проблем нет, это при том, что есть и другой «набор» - гипертония, сахар, холестерин.
Думаю, многое зависит от двух вещей - иммунитет и само отношение к прививкам (мнительность).
Бажаю шановному панству доброго здоров'я!
показать весь комментарий
28.07.2021 14:37 Ответить
Цыплят по осени считают...
показать весь комментарий
28.07.2021 15:57 Ответить
Да, да! На днях в США окочурился один черный, который на своем блоге агитировал всех не вакцинировать. Этого быдлюка никто не мог убедить, что таким образом он повышает степень риска заболеть. На это он ответил, что верит "Библии", а не ученым. Желаю всем дегенератам-антивакцинщикам того же конца. Может на "том свете" боженька расскажет им, какие они сракоголовые.
показать весь комментарий
28.07.2021 22:08 Ответить
Ну да...после того как помер от первой...вторая точно не вызовет тромбоза..😀
показать весь комментарий
28.07.2021 15:56 Ответить
 
 