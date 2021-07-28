УКР
Друга доза AstraZeneca не підвищує ризику утворення тромбів, - дослідження

Друга доза AstraZeneca не підвищує ризику утворення тромбів, - дослідження

Вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca несе в собі невеликий додатковий ризик утворення тромбів після першої дози. Однак друга доза вакцини не підвищила ризику утворення тромбів.

Про це свідчать дані досліджень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Так, було оцінено випадки, зареєстровані станом на 30 квітня, які відбулися протягом 14 днів після отримання першої або другої дози вакцини.

Оціночна частота тромбозу із синдромом тромбоцитопенії після другої дози вакцини становить 2,3 на мільйон у щеплених, що можна порівняти зі звичайною частотою, яка спостерігається в тих, хто не був вакцинований.

Також читайте: Змішування COVID-вакцин AstraZeneca і Pfizer підвищує рівень антитіл проти коронавірусу в шість разів, - дослідження

зайдите на сайт ВООЗ и узнайте, куда вы можете засунуть вашу сертификацию. Все вакцины не прошли клин. испытаний и являются экспериментальными. И ВООЗ об этом честно предупреждает.
28.07.2021 14:04 Відповісти
Все вакцины рекомендованы ВОЗ для экстренного применения...следовательно ни каких сертификатов нет..
28.07.2021 15:54 Відповісти
+2
Вчера привился второй дозой Астра-Зенека... Никаких побочек и никаких ощущений нет, кроме маленькой боли в плече от укола. Супруга привилась второй дозой Модерна, но ей пришлось пить парацетомол от небольшого озноба ночью. У нас в Италии беспроблемно привиться любой ПРОШЕДШЕЙ СЕРТИФИКАЦИЮ вакциной... Пфайзер, Модерна или Астра-Зенека.
28.07.2021 13:37 Відповісти
Бред. Зачем вбрасывать фейки и путять тёплое с мягким?
Все вакцины, одобренные в США и ЕС, прошли как минимум 3 этапа клинических исследований. Какие же они экспериментальные? Фаза 3 включала 30-50 тыс. участников (для каждой из вакцин).
Кроме того - не надо врать! Эти вакцины получили полное (не срочное) разрешение на применение как минимум в нескольких странах:
1. Модерна - Швейцария (там, наверное, более тупые люди, чем наши антипрививочники, да?)
2. АстраЗенека - Автсралия, Бразилия
3. Пфайзер - Швейцария, Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Сауд. Аравия
Про рашку и Китай я не буду говорить, ну так вас никто их вакцинами прививаться и не заставляет.
28.07.2021 16:44 Відповісти
ой, а сколько фаз должен пройти исследуемый препарат, чтобы не называться не экспериментальным, а, неуважаемый?? получите GCP для начала, и не пишите тут ахинею. И НЕ ВРИТЕ!

То, что получено разрешение, не отменяет факт, что препарат экспериментальный. О чем ВООЗ вас честно предупреждает.
так что не вбрасывайте фейки и путайте тёплое с мягким именно ВЫ!
28.07.2021 17:25 Відповісти
Цитирую вашу реплики:
1. "зайдите на сайт ВООЗ и узнайте, куда вы можете засунуть вашу сертификацию" - где именно там написано куда что засунуть? Ссылку пожалуйста. Не написано про засовывание - враньё.
2. "не прошли клин. испытаний" - написано откровенное манипулятивное враньё. Прошли 3 фазы клинических испытаний с 50+ тыс. участников.
3. "являются экспериментальными" - враньё, одобрены для применения, в т.ч. полного в некоторых странах. Определение слова "экспериментальный": "предназначенный для проведения экспериментов; пробный, опытный". Ясно, что вакцина с 50+ тыс. учасников исследований по определению не может быть "экспериментальной".
4. "получить GCP" - это вообще смешно звучит. Что это значит? Good Clinical Practice? Или так, абы написать неизвестную никому аббревиатуру? В чём конкретно претензия? Good Clinical Practice не является обязательным условием для применения медицинских препаратов ни в США, ни, тем более, в Украине.
Есть по делу что-то сказать?
28.07.2021 18:49 Відповісти
Кстати, по поводу ещё одного написанного вранья:
"ой, а сколько фаз должен пройти исследуемый препарат, чтобы не называться не экспериментальным, а, неуважаемый?? "
Вот в этом документе именно цитируемого вами ВОЗ, неуважаемый, чётко написано, что вакцина перед применением должна пройти именно 3 фазы испытаний:
https://www.who.int/biologicals/publications/clinical_guidelines_ecbs_2001.pdf

Документ ещё 2001 года, кстати.
Читайте, обучайтесь.
28.07.2021 19:02 Відповісти
на вашу дурь даже отвечать лень
Все мед. препараты должны проходить 4 фазы. И 3 фазы- это как бы не 4)))

И чтоб вы были компетентны хоть как-то в этой теме, у вас д.б. GCP,
он у вас есть? ясно что нет. Так какого х* вы тут бред пишете??
По вооз - вас гугл забанил?

из вашего же документика:
In the case of large trials (e.g.,10000-50000 subjects) it may take many months to recruit the subjects who then might need to be followed 2 or 3 additional years
ОНИ БЫЛИ??? Конечно нет.

Читаем дальше

Following licensure, when a vaccine is in use, monitoring of its efficacy, safety and quality is referred to as Post-Marketing Surveillance (PMS) or Post-Marketing studies (phase IV studies). The purpose of post-marketing surveillance and studies is to monitor the performance of a vaccine in the large target population under conditions of routine use. The objectives are to detect adverse reactions and to monitor efficacy/effectiveness. More accurate estimates of adverse events and effectiveness can be obtained by active surveillance and phase IV studies using carefully designed surveys. и т.п.

самому не смешно?? обучайтесь лучше
28.07.2021 19:58 Відповісти
Пока не буду админов просить забанить за оскорбления.
У вас немножко с английским языком и логикой проблемы? Потому что на английском "Post-Marketing" значит "после выхода на рынок", т.е. сбор отзывов на уже выпущенный товар.
Post-Marketing никак не может быть собран до выхода чего-либо на рынок. И фаза 4 начинается после того, как начинается массовая вакцинация.

Незнание только этого уже показывает, какой вы "специалист" в вопросах вакцин и рынка медицинских товаров. )))
28.07.2021 20:24 Відповісти
испугали) побегите, ************* я так боюсь ваших угроз))

4 фазы клин. испытаний является золотым стандартом любой уважающей себя компании и серьезных препаратов. Некоторые проводят исследования более 5-10 лет...
В условиях пандемии все сократилось драматически и надо быть полным идиотом, чтобы не понимать возможных отдаленных последствий.
Ну а если вам достаточно 6 мес. клин. исследований на 50 тыс, а особенно РНК вакцин - Бог в помощь ))))))
28.07.2021 22:36 Відповісти
Так и не поняли, болезный, что такое Post-Marketing? Ну, видно, не каждому дано.
А за враньё своё отвечать и извиняться не будете?
28.07.2021 23:03 Відповісти
не дано отсталым.
4ая фаза - пострегистрационные исследования, и оно в своей сути входит в понятие клин. исследований, в процессе которого происходит наблюдение за долгосрочными последствиями по безопасности препарата,

и если в ходе исследований IV фазы или пострегистрационных наблюдательных исследований обнаружатся редкие, но опасные побочные эффекты, то препарат может быть снят с рынка.
Вот все сейчас в основном на этой фазе и находятся )

А т.к. по 3-ей фазе американское FDA и европейское EMA в норм. условиях отказывают в регистрации препаратов, эффективность и безопасность которых не была подтверждена продолжительностью исследований от 2 до 15 лет, то ни 1 из вакцин по своей сути не прошла даже 3ю фазу
поэтому колитесь чем хотите, но извиниться за свое вранье, хамство и некомпетентность должны вы.
Хотя с еще одним базарным экспертом спорить сложно. Будет на 1 дурака кроме вас больше. Больше не пишите мне
29.07.2021 00:04 Відповісти
Вы не читаете, чтосами пишете, болезный?
"4ая фаза - пострегистрационные исследования" и тут же "по 3-ей фазе американское FDA и европейское EMA в норм. условиях отказывают в регистрации препаратов".

Каким чудом тогда до ПОСТрегистрационных исследований вообще доходит, если после третьей фазы всегда отказывают?

Не смущают взаимоисключающие параграфы в собственной писанине?
29.07.2021 00:41 Відповісти
для дебилов - 3ю фазу тут проскочили
отвали на х, слабоумный
30.07.2021 00:07 Відповісти
Ты ещё за своё враньё и чушь не извинился.
Ну так расскажи мне, если, как ты утверждаешь, после третьей фазы разрешение не выдают, каким образом доходит до четвёртой? И каким чудом Post-Marketing может быть собран до выхода на рынок?
Давай, рассказывай, а мы посмеёмся.
30.07.2021 00:25 Відповісти
О каких вообще сертификатах речь, я не пойму?
28.07.2021 23:10 Відповісти
Конечно не повышает! все бедолаги умирают от 1ой
28.07.2021 14:02 Відповісти
У меня уже полный набор и первая - Zeneca и вторая - Pfizer, кроме небольшой боли в плече никаких побочек или других проблем нет, это при том, что есть и другой «набор» - гипертония, сахар, холестерин.
Думаю, многое зависит от двух вещей - иммунитет и само отношение к прививкам (мнительность).
Бажаю шановному панству доброго здоров'я!
28.07.2021 14:37 Відповісти
Цыплят по осени считают...
28.07.2021 15:57 Відповісти
Да, да! На днях в США окочурился один черный, который на своем блоге агитировал всех не вакцинировать. Этого быдлюка никто не мог убедить, что таким образом он повышает степень риска заболеть. На это он ответил, что верит "Библии", а не ученым. Желаю всем дегенератам-антивакцинщикам того же конца. Может на "том свете" боженька расскажет им, какие они сракоголовые.
28.07.2021 22:08 Відповісти
Ну да...после того как помер от первой...вторая точно не вызовет тромбоза..😀
28.07.2021 15:56 Відповісти
 
 