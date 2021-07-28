Друга доза AstraZeneca не підвищує ризику утворення тромбів, - дослідження

Вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca несе в собі невеликий додатковий ризик утворення тромбів після першої дози. Однак друга доза вакцини не підвищила ризику утворення тромбів.

Про це свідчать дані досліджень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Так, було оцінено випадки, зареєстровані станом на 30 квітня, які відбулися протягом 14 днів після отримання першої або другої дози вакцини.

Оціночна частота тромбозу із синдромом тромбоцитопенії після другої дози вакцини становить 2,3 на мільйон у щеплених, що можна порівняти зі звичайною частотою, яка спостерігається в тих, хто не був вакцинований.

