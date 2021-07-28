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Новости Коронавирус и карантин
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Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных, - Ляшко

Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных, - Ляшко

Украина меняет правила пересечения границы, в частности вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных украинцев и иностранцев, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду.

"Самоизоляция или обсервация невакцинированных от COVID-19 будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой вспышки. Для граждан Украины, которые выехали до момента вступления постановления в силу, возврат домой будет беспрепятственным. Со вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, по словам министра, иностранцы при отсутствии полного курса вакцинации должны иметь негативный результат теста, страховой полис.

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"В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца, хотя бы одной дозы прививки у гражданина Украина при пересечении границы будет предложено установить приложение "Вдома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит негативный результат теста на территории Украины. В случае положительного результата человек отправляется на самоизоляцию или лечение. За это время начинается эпидрасследование", - пояснил министр.

По словам Ляшко, постановление вступит в силу через семь дней после официальной публикации.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) тестирование (496) туризм (1543) Ляшко Виктор (1366) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Введите визы с кацапами !!!!
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28.07.2021 14:30 Ответить
+5
не прошло и пол-года, дебилы! и всех надо проверять, вакцинированные и болеют, и переносят вирус.
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28.07.2021 14:37 Ответить
+5
Но есть у злого вирусяки и плюс: граждане перестали умирать от других болезней. Можно сказать, мы их победили. Все эти онко-. спиды, туберкулёзы, инфаркты... Кто от них когда в последний раз умер?
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28.07.2021 14:37 Ответить
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Введите визы с кацапами !!!!
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28.07.2021 14:30 Ответить
они подождали пока попы фсб провели ковидный шабаш , в центре Киева, а потом "прозрели"... в мацкве то шабаш запретили, лохоторат бойка и зеленского, притащил из кацапстана третью волну, в этот раз штамм Дельта.
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28.07.2021 16:15 Ответить
Схаменулись в свинячий голос.
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28.07.2021 14:33 Ответить
не прошло и пол-года, дебилы! и всех надо проверять, вакцинированные и болеют, и переносят вирус.
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28.07.2021 14:37 Ответить
Мне тоже не понятен этот бред - вакцинированные также заражаются и болеют, а, следовательно, переносят вирус, как и не вакцинированные. А в случае смазанных симптомов - даже больше. Тогда ПОЧЕМУ вакцинированные освобождаются от тестирования? Или это специально, чтобы больше заразы разнести?
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28.07.2021 17:35 Ответить
Тогда єто чистой воды дивесрия
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28.07.2021 17:37 Ответить
Но есть у злого вирусяки и плюс: граждане перестали умирать от других болезней. Можно сказать, мы их победили. Все эти онко-. спиды, туберкулёзы, инфаркты... Кто от них когда в последний раз умер?
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28.07.2021 14:37 Ответить
ЗА ТАКОЕ СНИМАТЬ НАДО! Опоздал на 2 недели. Если бы проверил наличие антител у вакцинированных, достаточное ли, сколько ответили на иммунизацию?
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28.07.2021 14:48 Ответить
Цікаво, а тести, зроблені за межами України за 48/72 години до в'їзду будуть дійсними?
Чи все одно примусять здавати нові на території України?
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28.07.2021 15:08 Ответить
48 - це про тест ІФА чи антиген, а ці уроди вимагають ПЛР майже втричі дорожчі.
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28.07.2021 15:11 Ответить
Авжеж, люди потікали від азовських медуз і блох за кордон - це ж стіки бабла - мимо каси.
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28.07.2021 15:09 Ответить
уже научно доказано, что вакцинированные могут также заражать других ковидом. Или степашки-ляшки этого не знают, и всех их знания базируются исключительно для а свежей серии сватов?
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28.07.2021 15:19 Ответить
Вакцинированные, после контакта с больным, являются переносчиками!
Хотят перезаражать всё население.
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28.07.2021 15:19 Ответить
Пустой трёп.
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28.07.2021 15:19 Ответить
ковид это запреты ,поборы , мородерство. Голосуйте за ковид-мафию и будет вам счастье
но в загоне и на подножном корму
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28.07.2021 15:25 Ответить
Ударим вакцинацией по бездорожью и разгильдяйству!
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28.07.2021 18:09 Ответить
 
 