Средняя зарплата в Украине в июне составила 14,3 тыс. грн, - Госстат
Реальная заработная плата в Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года выросла на 12,9%, по сравнению с маем текущего года - на 5,8%.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу статистики.
Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне по сравнению с маем-2021 увеличилась на 6%, а в годовом измерении выросла на 23,6%, составив 14 313 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).
Статведомство уточняет, что в мае 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13 499 грн, апреле - 13 543 грн, марте - 13 612 грн, феврале - 12 549 грн, январе - 12 337 грн.
Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 455 грн, самый низкий в Кировоградской области – 11 497 грн.
По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне текущего года к июню-2020 наблюдался в Черновицкой и Тернопольской (на 27,7%), Херсонской (на 26,3%), Волынской, Львовской и Черниговской (на 26,1%), Ривненской (на 26%) областях, а также в Киеве (на 24,8%).
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Показатель это социальные выплаты и пенсии
14300-19,5% = 11511,50 грн.
Но статистика озвучивает сумму в 14,3 тыс.грн.
Как говорят, есть ложь, наглая ложь и статистка !!!
4 учителя с надбавками и кураторством за год- 480 000
4 члена набсовета Нафтогаза-125 млн за год
По среднему за год на чел по 15 млн каждому все верно клоуны?
мне платят на госслужбе 3800 грн, где мои остальные 10000 ??