Средняя зарплата в Украине в июне составила 14,3 тыс. грн, - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года выросла на 12,9%, по сравнению с маем текущего года - на 5,8%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне по сравнению с маем-2021 увеличилась на 6%, а в годовом измерении выросла на 23,6%, составив 14 313 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).

Статведомство уточняет, что в мае 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13 499 грн, апреле - 13 543 грн, марте - 13 612 грн, феврале - 12 549 грн, январе - 12 337 грн.

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 455 грн, самый низкий в Кировоградской области – 11 497 грн.

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По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне текущего года к июню-2020 наблюдался в Черновицкой и Тернопольской (на 27,7%), Херсонской (на 26,3%), Волынской, Львовской и Черниговской (на 26,1%), Ривненской (на 26%) областях, а также в Киеве (на 24,8%).