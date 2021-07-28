УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10436 відвідувачів онлайн
Новини
3 747 45

Середня зарплата в Україні в червні становила 14,3 тис. грн, - Держстат

Середня зарплата в Україні в червні становила 14,3 тис. грн, - Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2021 року проти червня 2020 року зросла на 12,9%, порівняно з травнем поточного року - на 5,8%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в червні проти травня 2021 року збільшилася на 6%, а в річному вимірі виросла на 23,6%, становлячи 14, 313 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати (6000 грн).

Статвідомство уточнює, що в травні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 13 499 грн, квітні - 13 543 грн, березні - 13 612 грн, лютому - 12 549 грн,в січні - 12 337 грн.

Найвищий рівень середньої зарплати в минулому місяці зафіксовано в Києві - 20 455 грн, найнижчий в Кіровоградській області - 11 497 грн.

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у червні поточного року до червня-2020 спостерігалося в Чернівецькій і Тернопільській (на 27,7%), Херсонській (на 26,3%), Волинській, Львівській та Чернігівській (на 26, 1%), Рівненській (на 26%) областях, а також в Києві (на 24,8%).

Також читайте: У "тіні" українці отримують зарплат на 500 млрд грн на рік, - Любченко

Автор: 

Держстат (1618) зарплата (2264)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Жінка голови колгоспу спить з усіма чоловіками в селі ,а доярка галя , не дає нікому. В середньому у нас в селі половина баб - гл@ді ...
показати весь коментар
28.07.2021 17:01 Відповісти
+14
В стране куча людей получающих зарплату по -пол лимона гривен в месяц причём в гос.структурах. Это сказалось на средней зарплате.
показати весь коментар
28.07.2021 16:58 Відповісти
+14
З/п - не показатель для Украины
Показатель это социальные выплаты и пенсии
показати весь коментар
28.07.2021 16:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.07.2021 16:55 Відповісти
+ премия в 126 миллионов
показати весь коментар
28.07.2021 17:10 Відповісти
Такими темпами "развития экономики" скоро доплачивать народ будет, шоб работать, а у них какие то космические цифры в "статистике".
показати весь коментар
28.07.2021 18:50 Відповісти
В стране куча людей получающих зарплату по -пол лимона гривен в месяц причём в гос.структурах. Это сказалось на средней зарплате.
показати весь коментар
28.07.2021 16:58 Відповісти
Вот-вот, это же сколько людей надо поделить на зарплату одного судьи Вовка в 330К в месяц, чтобы получить среднюю в 14?..
показати весь коментар
28.07.2021 17:02 Відповісти
Номінальна заробітна плата включає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 тарифні ставки (посадові оклади), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F премії , доплати, надбавки, оплату за невідпрацьований час, а також https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1 обов'язкові відрахування: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1 податок на доходи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8 фізичних осіб , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80 військовий збір . Номінальна зарплата характеризує рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 заробітної плати незалежно від зміни цін на товари і послуги, тому є одним з чинників підвищення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82 добробуту і рівня життя трудящих. На одержану номінальну заробітну плату працівник має придбати продукти харчування, одяг, взуття, заплатити за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8 комунальні послуги та інші товари, необхідні для існування його самого та його сім'ї. Суттєво знижують номінальну заробітну плату чисельні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA податки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6 платежі . До того ж ціни на товари та послуги не є постійними, вони, як правило, зростають. Тому розміри номінальної заробітної плати не відображають реальний життєвий рівень трудівника.========Середня заробітна========Діюча методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів і не відображає реальну картину. В європейських країнах існує інша методика розрахунку середнього заробітку, що базується на визначенні медіальної зарплати. При розрахунку середньої зарплати медіана ділить ринок навпіл, одна половина працівників заробляє більше цього рівня, а інша менше. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним. Наприклад, п'ять українців заробляють 1000, 1100, 1200, 1300 і 100 000 гривень відповідно. Середня арифметична зарплата в такій ситуації становить 20 920 гривень, а медіанна - 1200 гривень. Це зарплата людини, яка перебуває в середині ряду зарплат. Дані по медіанній заробітній платі українців Держкомстат приховує.=======Реальна заробітна плата - кількість товарів і послуг, що може придбати споживач за свою заробітну плату при існуючому рівні цін після того як сплатить податок.------про яку пишуть вони?
показати весь коментар
28.07.2021 22:01 Відповісти
З/п - не показатель для Украины
Показатель это социальные выплаты и пенсии
показати весь коментар
28.07.2021 16:59 Відповісти
Расчет делали клоуны из 95 кв ?
показати весь коментар
28.07.2021 17:00 Відповісти
А кто же еще..
показати весь коментар
28.07.2021 17:01 Відповісти
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
показати весь коментар
28.07.2021 17:01 Відповісти
Жінка голови колгоспу спить з усіма чоловіками в селі ,а доярка галя , не дає нікому. В середньому у нас в селі половина баб - гл@ді ...
показати весь коментар
28.07.2021 17:01 Відповісти
і пан Роман отримує супер приз
показати весь коментар
28.07.2021 17:03 Відповісти
А ваша Галя балувана
показати весь коментар
28.07.2021 17:11 Відповісти
так смішно, аж плакати маю
показати весь коментар
28.07.2021 17:02 Відповісти
Цифры абсолютно не проверяемые...написать можно все что угодно...
показати весь коментар
28.07.2021 17:03 Відповісти
це при тому, що вдвіччі збільшився офіційний рівень беззробіття...
показати весь коментар
28.07.2021 17:10 Відповісти
Ну так воно і є - хто мало заробляв, взагалі без роботи залишились, а той хто отримував сотні тисяч на місяць - піднімає статистику...
показати весь коментар
28.07.2021 18:47 Відповісти
Не хватит Зеле времени за первый срок добиться поставленных целей.Видно что старается парень но точно не успеет....нужна попытка номер два....тем более возраст позволяет.
показати весь коментар
28.07.2021 17:07 Відповісти
ти думаєш, він від третього відмовиться, не захоче? Ти Луку погано вивчив?
показати весь коментар
28.07.2021 17:11 Відповісти
Нас сразу на 27 лет за мех картохи прикрутил.....а у вас как никак все время новые.....и за гречку заметь.Пороха в стороне он КРАСАВА парняга.Думаю Беня вашему ЗЕ отмашку даст когда с общаком Украины отвалить по примеру Янука......ближе к концу срока.Украина сегодня снова в 2013.....притом с предателями у власти.А после похода лаптеногих попов со своей бандой усиков и ломаченковых в центре Киева....слов печальней не сыскать(с)
показати весь коментар
28.07.2021 17:29 Відповісти
Ниже на ленте новостей Нафтогаз дал 126 млн 4 человек , и какая радость оказывается и я в том числе счастливчик с средней зарплатой в 14 тыс подскочила и жить стало сразу в несколько минут легче до следующей премии Работяг с Правительства с Верховной Радой. Даешь среднюю Зарплату в 20 тыс и почти все вопросы отпадут сами собой.
показати весь коментар
28.07.2021 17:16 Відповісти
Одни едят мясо, другие капусту, но в среднем все едят голубцы.......
показати весь коментар
28.07.2021 17:25 Відповісти
Борітеся поборете. Треба захищати свої права на гідну оплату праці.
показати весь коментар
28.07.2021 17:30 Відповісти
если убрать из списка получателей доходы алигархов и некоторых чиновников (а их ой как дохрена) то от цифры 14000 останеться с гулькин ...уй. чтоб Вы понимали. управление укрнефть 31 миллион премии. зарплата 1,8 млн. и врач стоматолог, зарплата 7000грн. а в среднем эти 2 человека получают по 903500. то есть: если одна нянечка ночная проститутка а остальные добросовестные жоны то в среднем в садике работают ********
показати весь коментар
28.07.2021 17:33 Відповісти
Это на руки?
показати весь коментар
28.07.2021 17:37 Відповісти
Наверное, нет!
14300-19,5% = 11511,50 грн.
Но статистика озвучивает сумму в 14,3 тыс.грн.
Как говорят, есть ложь, наглая ложь и статистка !!!
показати весь коментар
28.07.2021 17:41 Відповісти
Може досить цю маячню нести ., гидко коли брешуть ви подивітся як пенсіонери виживають.
показати весь коментар
28.07.2021 17:46 Відповісти
Пацан сказал, пацан сделал, ну он же не лох какой-то, молодец Зеленский, а вы говорите что ничего не делает😁😁
показати весь коментар
28.07.2021 17:49 Відповісти
___и ведь получают таки по 15 тыщ. но ехидно молчат и не радуются такому счасьтьЮ.
показати весь коментар
28.07.2021 18:06 Відповісти
а через центры занятости в основном минималку предлагают, если вообще предлагают ....
показати весь коментар
28.07.2021 18:25 Відповісти
Держстат шутит совсем несмешно.. - походу их Зеля Ленина покусала
показати весь коментар
28.07.2021 18:36 Відповісти
Держстат работает в связке с Пенсионным фондом.пенсия расчитывается от средней по стране,чем больше нарисованная средняя,относительно к реальной, тем меньше пенсия
показати весь коментар
28.07.2021 22:29 Відповісти
Опять эти голубцы.Хоть раз будет новость по средним зарплатам без комментариев про голубцы?
показати весь коментар
28.07.2021 18:49 Відповісти
Считать нужно как в ЕС почасоаую оплату труда с вашей средней зарплатой шляпа полная
4 учителя с надбавками и кураторством за год- 480 000
4 члена набсовета Нафтогаза-125 млн за год
По среднему за год на чел по 15 млн каждому все верно клоуны?
показати весь коментар
28.07.2021 19:00 Відповісти
средняя это как две сестры одна монашка другая проститутка а в среднем обе порядочные женщины
показати весь коментар
28.07.2021 19:02 Відповісти
Блін, де ж таку середню зарплату отримують?
показати весь коментар
28.07.2021 19:02 Відповісти
а що пан вміє? може підкажу де пошукати))
показати весь коментар
28.07.2021 19:14 Відповісти
В військомат не пробував зайти?
показати весь коментар
28.07.2021 20:55 Відповісти
Ви вмієте рахувати? "Середня зарплата по Україні 14,3 тис. грн." Це взяли всі зарплати і Лещенка, і Найєма, всіх суддів з їхніми захмарними зарплатами, директорів заводів, простих роботяг і вивели середню зарплату.
показати весь коментар
29.07.2021 14:49 Відповісти
ну объективно говоря цифра реалистична, а возможно даже и занижена для крупніх городов. Ктото же по субботам забивает под завязку все кабаки? Зубожилые полвареники врядли будут. В Кирилловке несмотря на нашествие медуз в отеле средней паршивости все забронировано до самого сентября. Думаю многие прибедняются, да и минимум 30-40% населения пашет в серую и платит налогов какие то капли от реального оборота
показати весь коментар
28.07.2021 19:13 Відповісти
откуда такая цифиря, если з\платы у барыг- фоповцев по всей Украине 7-9 тыс. гр.!!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 19:21 Відповісти
забавно, что бы получать 10 000-12 000, нужно работать по 10 часов 6 дней в неделю. особенно умиляет, где вся зп по белому - показывают 12 - 15 000 за 162 часа, а пофакту 240 часов!
показати весь коментар
28.07.2021 19:44 Відповісти
А поконкретней нельзя? Какой процент, получают выше ₴14,3 а какой ниже???
показати весь коментар
28.07.2021 19:56 Відповісти
что за враньё?
мне платят на госслужбе 3800 грн, где мои остальные 10000 ??
показати весь коментар
28.07.2021 21:55 Відповісти
 
 