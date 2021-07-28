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Нацполиция проводит обыски в киевском КП "Плесо", – КГГА

Нацполиция проводит обыски в киевском КП

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины проводят обыски в КП "Плесо" в связи с расследованием деятельности подрядных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации КП "Плесо", Главное следственное управление Национальной полиции Украины совместно с представителем Офиса генерального прокурора Украины в рамках уголовного производства от 1 августа 2019 года пришли на предприятие с целью выявления и изъятия документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройству объектов", - сказано в сообщении.

На предприятии уточнили, что предоставили правоохранителям все имеющиеся документы в полном объеме.

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Автор: 

КГГА (2991) Киев (25791) обыск (1906) Нацполиция (16601)


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После 2 лет "великого крадівництва" от квартала95, любой местный князек-чиновник будет выглядеть божьим одуванчиком по сравнению с теми масштабами грабежа, который установили мародеры зеленского.
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28.07.2021 17:00 Ответить
Ну конечно же, гады 95-е! Накрались до такой степени, что уже им бабки просто не нужны. Теперь они начинают разбрасываться - на мосты, на реконструкцию больниц, на дороги. Круто накрались! А вот при сивочолому такого не было, тогда все бережливыми были - только себе в карман! Дааааааааааааааааа?
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28.07.2021 18:13 Ответить
 
 