УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10436 відвідувачів онлайн
Новини
1 777 2

Нацполіція проводить обшуки в київському КП "Плесо", - КМДА

Нацполіція проводить обшуки в київському КП

Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України проводять обшуки в КП "Плесо" в зв'язку з розслідуванням діяльності підрядних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією КП "Плесо", Головне слідче управління Національної поліції України спільно з представником Офісу Генерального Прокурора України у рамках кримінального впровадження від 01.08.2019 року прийшли до підприємства з метою виявлення та вилучення документації, що стосується підрядних організацій, які виконували роботи з розчистки та благоустрою об’єктів", - сказано в повідомленні.

На підприємстві уточнили, що надали правоохоронцям всі наявні документи в повному обсязі.

Також читайте: У квартирі головреда The Insider у Москві відбувається обшук: журналісти розслідували фейки ГРУ РФ про збитий на Донбасі Boeing рейсу MH17

Автор: 

КМДА (2382) Київ (19788) обшук (1986) Нацполіція (15318)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
После 2 лет "великого крадівництва" от квартала95, любой местный князек-чиновник будет выглядеть божьим одуванчиком по сравнению с теми масштабами грабежа, который установили мародеры зеленского.
показати весь коментар
28.07.2021 17:00 Відповісти
Ну конечно же, гады 95-е! Накрались до такой степени, что уже им бабки просто не нужны. Теперь они начинают разбрасываться - на мосты, на реконструкцию больниц, на дороги. Круто накрались! А вот при сивочолому такого не было, тогда все бережливыми были - только себе в карман! Дааааааааааааааааа?
показати весь коментар
28.07.2021 18:13 Відповісти
 
 