Нацполіція проводить обшуки в київському КП "Плесо", - КМДА
Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України проводять обшуки в КП "Плесо" в зв'язку з розслідуванням діяльності підрядних організацій.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією КП "Плесо", Головне слідче управління Національної поліції України спільно з представником Офісу Генерального Прокурора України у рамках кримінального впровадження від 01.08.2019 року прийшли до підприємства з метою виявлення та вилучення документації, що стосується підрядних організацій, які виконували роботи з розчистки та благоустрою об’єктів", - сказано в повідомленні.
На підприємстві уточнили, що надали правоохоронцям всі наявні документи в повному обсязі.
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