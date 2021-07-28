Нацполіція проводить обшуки в київському КП "Плесо", - КМДА

Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України проводять обшуки в КП "Плесо" в зв'язку з розслідуванням діяльності підрядних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією КП "Плесо", Головне слідче управління Національної поліції України спільно з представником Офісу Генерального Прокурора України у рамках кримінального впровадження від 01.08.2019 року прийшли до підприємства з метою виявлення та вилучення документації, що стосується підрядних організацій, які виконували роботи з розчистки та благоустрою об’єктів", - сказано в повідомленні.

На підприємстві уточнили, що надали правоохоронцям всі наявні документи в повному обсязі.

Також читайте: У квартирі головреда The Insider у Москві відбувається обшук: журналісти розслідували фейки ГРУ РФ про збитий на Донбасі Boeing рейсу MH17