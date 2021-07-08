ГБР пришло с обысками в "Киевводоканал", - КГГА

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят в "Киевводоканале" обыски по делу о строительстве объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сообщили в "Киевводоканале", следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу об объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства", - сказано в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что "Киевводоканал" предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.

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