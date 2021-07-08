РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12045 посетителей онлайн
Новости
1 933 11

ГБР пришло с обысками в "Киевводоканал", - КГГА

ГБР пришло с обысками в

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят в "Киевводоканале" обыски по делу о строительстве объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сообщили в "Киевводоканале", следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу об объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства", - сказано в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что "Киевводоканал" предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.

Смотрите: СБУ и ГБР выявили хищения в "Киевавтодоре" на 110 млн гривен. ФОТОрепортаж

Автор: 

КГГА (2984) Киевводоканал (129) обыск (1898) ГБР (3005)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Да в любой водоканал...там в какой не пойди воруют..
показать весь комментарий
08.07.2021 18:23
+2
Хорошо хоть не пришли в офис великого будівництва, а то я резко начал с реживать 50 лярдов денег, которые могли пройти мимо карманов зеленского, чефира и дерьмака
показать весь комментарий
08.07.2021 18:25
+2
В Одессу - нельзя, там труха заправляет, с ним у дерьмака любовь. Другое дело Киев и ненавистный зебилам Кличко
показать весь комментарий
08.07.2021 18:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а можно еще в одесский водоканал ?
показать весь комментарий
08.07.2021 18:21 Ответить
Да в любой водоканал...там в какой не пойди воруют..
показать весь комментарий
08.07.2021 18:23 Ответить
Коли прийдуть з обшуками в одеський водоканал - Інфоксводоканал? Замінити лічильник на воду для поверки - 1000грн!
показать весь комментарий
08.07.2021 18:54 Ответить
В Одессу - нельзя, там труха заправляет, с ним у дерьмака любовь. Другое дело Киев и ненавистный зебилам Кличко
показать весь комментарий
08.07.2021 18:28 Ответить
Киевводоканал давно уже принадлежит рыжему татарину, через третьих лиц.
показать весь комментарий
08.07.2021 19:01 Ответить
если всех ЖКХовцев проверить на дебет кредит обнаружится + второй бюджет Украины
показать весь комментарий
08.07.2021 18:24 Ответить
вам від того, що Зеленський з своєю бандою більше вкраде, краще не буде.
показать весь комментарий
08.07.2021 18:47 Ответить
та банда(чинуши) одна и та же, бренды меняются
показать весь комментарий
08.07.2021 19:01 Ответить
Хорошо хоть не пришли в офис великого будівництва, а то я резко начал с реживать 50 лярдов денег, которые могли пройти мимо карманов зеленского, чефира и дерьмака
показать весь комментарий
08.07.2021 18:25 Ответить
Какие ужасные политические преследования воров и казнокрадов.
показать весь комментарий
08.07.2021 18:37 Ответить
одно ворье пришло к другому ворью, чтобы отобранное частично украсть самим, частично отдать наверх, в "зеленый общак" для построения "конца эпохи бедности" слугам хз какого народа и ихнему кукловоду Бене, которому зеленая крыса недавно отдала в управление тот газопровод, который под камеры и софиты, с помпой, типа отобрали у Медведчука ...
показать весь комментарий
08.07.2021 19:48 Ответить
 
 