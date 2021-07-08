ДБР прийшло з обшуками в "Київводоканал", - КМДА

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять у "Київводоканалі" обшуки у справі про будівництво об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомили в "Київводоканалі", слідчі дії відбуваються відповідно до постанови суду у справі про об'єкти будівництва водопровідно-каналізаційного господарства", - сказано в повідомленні.

У КМДА наголосили, що "Київводоканал" надає всю необхідну інформацію і співпрацює зі слідчими.

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