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ДБР прийшло з обшуками в "Київводоканал", - КМДА

ДБР прийшло з обшуками в

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять у "Київводоканалі" обшуки у справі про будівництво об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомили в "Київводоканалі", слідчі дії відбуваються відповідно до постанови суду у справі про об'єкти будівництва водопровідно-каналізаційного господарства", - сказано в повідомленні.

У КМДА наголосили, що "Київводоканал" надає всю необхідну інформацію і співпрацює зі слідчими.

Читайте також: СБУ проводить слідчі дії в офісі "Київводоканалу". ФОТО

Автор: 

КМДА (2372) Київводоканал (156) обшук (1974) ДБР (3509)


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Топ коментарі
+5
Да в любой водоканал...там в какой не пойди воруют..
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08.07.2021 18:23
+2
Хорошо хоть не пришли в офис великого будівництва, а то я резко начал с реживать 50 лярдов денег, которые могли пройти мимо карманов зеленского, чефира и дерьмака
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08.07.2021 18:25
+2
В Одессу - нельзя, там труха заправляет, с ним у дерьмака любовь. Другое дело Киев и ненавистный зебилам Кличко
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08.07.2021 18:28
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а можно еще в одесский водоканал ?
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08.07.2021 18:21 Відповісти
Да в любой водоканал...там в какой не пойди воруют..
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08.07.2021 18:23 Відповісти
Коли прийдуть з обшуками в одеський водоканал - Інфоксводоканал? Замінити лічильник на воду для поверки - 1000грн!
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08.07.2021 18:54 Відповісти
В Одессу - нельзя, там труха заправляет, с ним у дерьмака любовь. Другое дело Киев и ненавистный зебилам Кличко
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08.07.2021 18:28 Відповісти
Киевводоканал давно уже принадлежит рыжему татарину, через третьих лиц.
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08.07.2021 19:01 Відповісти
если всех ЖКХовцев проверить на дебет кредит обнаружится + второй бюджет Украины
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08.07.2021 18:24 Відповісти
вам від того, що Зеленський з своєю бандою більше вкраде, краще не буде.
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08.07.2021 18:47 Відповісти
та банда(чинуши) одна и та же, бренды меняются
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08.07.2021 19:01 Відповісти
Хорошо хоть не пришли в офис великого будівництва, а то я резко начал с реживать 50 лярдов денег, которые могли пройти мимо карманов зеленского, чефира и дерьмака
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08.07.2021 18:25 Відповісти
Какие ужасные политические преследования воров и казнокрадов.
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08.07.2021 18:37 Відповісти
одно ворье пришло к другому ворью, чтобы отобранное частично украсть самим, частично отдать наверх, в "зеленый общак" для построения "конца эпохи бедности" слугам хз какого народа и ихнему кукловоду Бене, которому зеленая крыса недавно отдала в управление тот газопровод, который под камеры и софиты, с помпой, типа отобрали у Медведчука ...
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08.07.2021 19:48 Відповісти
 
 