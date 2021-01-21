СБУ проводить слідчі дії в офісі "Київводоканалу". ФОТО
Співробітники Служби безпеки України прийшли до головного офісу "Київводоканалу", відбуваються слідчі дії.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє компанія, інформує Цензор.НЕТ.
"У головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал" відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ в м. Київ. Керівництво компанії відкрите до співпраці. Як тільки будуть подробиці, повідомимо детальніше", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Vasyl Shevchenko
показати весь коментар21.01.2021 14:54
+1 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар21.01.2021 15:00
+1 Лысый коротышка
показати весь коментар21.01.2021 15:15
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-А пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим.
- А теперь - Горбатый! Я сказал, Горбатый!(с)
тот приедет на электровозе, а эти покажут ему это место, где нужно строить станцию водоподготовки
П.С. Мы их в дверь - они в окно (с)
Источник: https://censor.net/ru/p3243181