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СБУ проводить слідчі дії в офісі "Київводоканалу". ФОТО

Співробітники Служби безпеки України прийшли до головного офісу "Київводоканалу", відбуваються слідчі дії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє компанія, інформує Цензор.НЕТ.

"У головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал" відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ в м. Київ. Керівництво компанії відкрите до співпраці. Як тільки будуть подробиці, повідомимо детальніше", - йдеться в повідомленні.

СБУ проводить слідчі дії в офісі Київводоканалу 01
СБУ проводить слідчі дії в офісі Київводоканалу 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році СБУ ліквідувала 15 нарколабораторій та вилучила контрабанду на понад 500 млн грн

Автор: 

Київводоканал (156) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+3
я чогось, напевно, не розумію..російськими прихвостнями займається поліція, терактами - поліція, а СБУ виявляється для шмону запланованих на віджим підприємств.. може так і треба, у нас же свій шлях..
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21.01.2021 14:54
+1
давно пора прищучить это кодло...
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21.01.2021 15:00
+1
А що тут незрозуміло? Найбільші бандити в Україні це СБУ. Все під ними.
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21.01.2021 15:15
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-А мусорка своего отдашь нам на съедение?
-А пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим.
- А теперь - Горбатый! Я сказал, Горбатый!(с)
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21.01.2021 14:53 Відповісти
я чогось, напевно, не розумію..російськими прихвостнями займається поліція, терактами - поліція, а СБУ виявляється для шмону запланованих на віджим підприємств.. може так і треба, у нас же свій шлях..
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21.01.2021 14:54 Відповісти
зачищают место до приезда макрона...
тот приедет на электровозе, а эти покажут ему это место, где нужно строить станцию водоподготовки
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21.01.2021 15:10 Відповісти
А що тут незрозуміло? Найбільші бандити в Україні це СБУ. Все під ними.
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21.01.2021 15:15 Відповісти
Шо ******** засцал???
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21.01.2021 16:12 Відповісти
"Руководство компании открыто к сотрудничеству...", но дверь почему-то не открывали !
П.С. Мы их в дверь - они в окно (с)

Источник: https://censor.net/ru/p3243181
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21.01.2021 14:55 Відповісти
Ого! Хорошо так "проводят следственные действия". На фото явно видны следы силового проникновения. Видно забаррикадировались
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21.01.2021 14:59 Відповісти
давно пора прищучить это кодло...
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21.01.2021 15:00 Відповісти
"хлорку не досыпали"?.)
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21.01.2021 15:11 Відповісти
Киевводоканал принадлежит Ахметову. для тех, кто не знал.
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21.01.2021 15:49 Відповісти
Не путайте обыск и бандитское нападение. Бандиты трощат все что под руку попадется.
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21.01.2021 16:04 Відповісти
21.01.21 15:54 Начальник одного из департаментов "Киевводоканала" вымогал $38,2 тыс. взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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21.01.2021 16:12 Відповісти
кто то верит что человек мог вымогать взятку 38.2 тысячи
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21.01.2021 16:18 Відповісти
Да, действительно, кто ж такую мелочевку будет вымогать😁
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21.01.2021 16:28 Відповісти
Багатоверстатники вже чмирять водокнал. СБУ- Ау! Кріт сидить в ОПУ,Ю а не на митинцях і не на водоканалі.
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21.01.2021 17:32 Відповісти
 
 