СБУ проводить слідчі дії в офісі "Київводоканалу". ФОТО

Співробітники Служби безпеки України прийшли до головного офісу "Київводоканалу", відбуваються слідчі дії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє компанія, інформує Цензор.НЕТ.

"У головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал" відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ в м. Київ. Керівництво компанії відкрите до співпраці. Як тільки будуть подробиці, повідомимо детальніше", - йдеться в повідомленні.





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