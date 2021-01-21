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СБУ проводит следственные действия в офисе "Киевводоканала". ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли в главный офис "Киевводоканала", происходят следственные действия.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает компания, информирует Цензор.НЕТ.

"В главном офисе ЧАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киев. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, сообщим подробнее", - говорится в сообщении.

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СБУ проводит следственные действия в офисе Киевводоканала 01
СБУ проводит следственные действия в офисе Киевводоканала 02

Автор: 

Киевводоканал (129) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+3
я чогось, напевно, не розумію..російськими прихвостнями займається поліція, терактами - поліція, а СБУ виявляється для шмону запланованих на віджим підприємств.. може так і треба, у нас же свій шлях..
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21.01.2021 14:54
+1
давно пора прищучить это кодло...
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21.01.2021 15:00
+1
А що тут незрозуміло? Найбільші бандити в Україні це СБУ. Все під ними.
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21.01.2021 15:15
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-А мусорка своего отдашь нам на съедение?
-А пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим.
- А теперь - Горбатый! Я сказал, Горбатый!(с)
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21.01.2021 14:53 Ответить
я чогось, напевно, не розумію..російськими прихвостнями займається поліція, терактами - поліція, а СБУ виявляється для шмону запланованих на віджим підприємств.. може так і треба, у нас же свій шлях..
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21.01.2021 14:54 Ответить
зачищают место до приезда макрона...
тот приедет на электровозе, а эти покажут ему это место, где нужно строить станцию водоподготовки
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21.01.2021 15:10 Ответить
А що тут незрозуміло? Найбільші бандити в Україні це СБУ. Все під ними.
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21.01.2021 15:15 Ответить
Шо ******** засцал???
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21.01.2021 16:12 Ответить
"Руководство компании открыто к сотрудничеству...", но дверь почему-то не открывали !
П.С. Мы их в дверь - они в окно (с)

Источник: https://censor.net/ru/p3243181
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21.01.2021 14:55 Ответить
Ого! Хорошо так "проводят следственные действия". На фото явно видны следы силового проникновения. Видно забаррикадировались
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21.01.2021 14:59 Ответить
давно пора прищучить это кодло...
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21.01.2021 15:00 Ответить
"хлорку не досыпали"?.)
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21.01.2021 15:11 Ответить
Киевводоканал принадлежит Ахметову. для тех, кто не знал.
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21.01.2021 15:49 Ответить
Не путайте обыск и бандитское нападение. Бандиты трощат все что под руку попадется.
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21.01.2021 16:04 Ответить
21.01.21 15:54 Начальник одного из департаментов "Киевводоканала" вымогал $38,2 тыс. взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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21.01.2021 16:12 Ответить
кто то верит что человек мог вымогать взятку 38.2 тысячи
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21.01.2021 16:18 Ответить
Да, действительно, кто ж такую мелочевку будет вымогать😁
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21.01.2021 16:28 Ответить
Багатоверстатники вже чмирять водокнал. СБУ- Ау! Кріт сидить в ОПУ,Ю а не на митинцях і не на водоканалі.
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21.01.2021 17:32 Ответить
 
 