СБУ проводит следственные действия в офисе "Киевводоканала". ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины пришли в главный офис "Киевводоканала", происходят следственные действия.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает компания, информирует Цензор.НЕТ.
"В главном офисе ЧАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киев. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, сообщим подробнее", - говорится в сообщении.
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+3 Vasyl Shevchenko
показать весь комментарий21.01.2021 14:54
+1 Гоша Фантомас #478094
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+1 Лысый коротышка
показать весь комментарий21.01.2021 15:15
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-А пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим.
- А теперь - Горбатый! Я сказал, Горбатый!(с)
тот приедет на электровозе, а эти покажут ему это место, где нужно строить станцию водоподготовки
П.С. Мы их в дверь - они в окно (с)
Источник: https://censor.net/ru/p3243181