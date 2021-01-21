СБУ проводит следственные действия в офисе "Киевводоканала". ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли в главный офис "Киевводоканала", происходят следственные действия.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает компания, информирует Цензор.НЕТ.

"В главном офисе ЧАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киев. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, сообщим подробнее", - говорится в сообщении.

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