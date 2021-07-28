Израиль начал вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет

Министерство здравоохранения Израиля 27 июля сообщило о начале вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5–11 лет, наиболее уязвимых к COVID-19.

В документе подчеркивается, что в группу риска входят дети с ожирением, тяжелыми хроническими заболеваниями легких, нарушениями нервного развития, хронической сердечной недостаточностью, серповидно-клеточной анемией и тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, которые повышают вероятность тяжелого течения COVID-19 или смерти, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Разрешения на вакцинацию должны быть предоставлены поставщиком медицинских услуг, а затем подтверждены министерством. При этом окончательное решение о вакцинации будут принимать родители.

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Детям будут вводить вакцину Pfizer-BioNTech, размер дозы – 1 мл (взрослым вводят 3 мл препарата).



Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. К 28 июля в Израиле, по данным минздрава, как минимум одну дозу вакцины получили 5,7 млн человек (или 61,84% населения). Полностью вакцинированы 5,3 млн человек (57%). С июня в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.