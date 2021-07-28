РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10219 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 322 46

Израиль начал вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет

Израиль начал вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет

Министерство здравоохранения Израиля 27 июля сообщило о начале вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5–11 лет, наиболее уязвимых к COVID-19.

В документе подчеркивается, что в группу риска входят дети с ожирением, тяжелыми хроническими заболеваниями легких, нарушениями нервного развития, хронической сердечной недостаточностью, серповидно-клеточной анемией и тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, которые повышают вероятность тяжелого течения COVID-19 или смерти, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Разрешения на вакцинацию должны быть предоставлены поставщиком медицинских услуг, а затем подтверждены министерством. При этом окончательное решение о вакцинации будут принимать родители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных, - Ляшко

Детям будут вводить вакцину Pfizer-BioNTech, размер дозы – 1 мл (взрослым вводят 3 мл препарата).

Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. К 28 июля в Израиле, по данным минздрава, как минимум одну дозу вакцины получили 5,7 млн человек (или 61,84% населения). Полностью вакцинированы 5,3 млн человек (57%). С июня в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.

Автор: 

вакцина (3815) Израиль (2065) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Правильно делают, давно над еврейскими детьми эксперементы не проводили
показать весь комментарий
28.07.2021 16:56 Ответить
+7
За два года ноль информации о заболевании и смерти детей...а тут на тебе уже и группы риска нашли...
показать весь комментарий
28.07.2021 17:00 Ответить
+5
главное, что бы не на наших детях свои эксперименты проводили.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно делают, давно над еврейскими детьми эксперементы не проводили
показать весь комментарий
28.07.2021 16:56 Ответить
Капитализм при норме прибыли в 300% идет на любые преступления.
Это именно тот случай
показать весь комментарий
28.07.2021 17:25 Ответить
Гешефт у них на генетичному рівні. А хуцпа то вобще страшна сила.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:28 Ответить
О, марксисты подтянулись...
Во времена СССР жители Швейцарии и Германии меняли свою валюту на рубли, чтоб купить в СССР самые лучшие в мире лекарства или наоборот?
показать весь комментарий
28.07.2021 18:30 Ответить
Да....история повторяется......
показать весь комментарий
28.07.2021 18:36 Ответить
главное, что бы не на наших детях свои эксперименты проводили.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:58 Ответить
На ваших вирусы будут эксперименты проводить.
показать весь комментарий
28.07.2021 18:09 Ответить
есть мнение, что новые штамы как раз от вакцинации и плодятся. ты уже своих детей ужалил?
показать весь комментарий
28.07.2021 18:21 Ответить
У меня уже вся семья вакцинирована от ковида.
Вам вопрос
Сколько новых штаммов оспы возникло в процессе ее ликвидации?
показать весь комментарий
28.07.2021 18:28 Ответить
поздравляю.. те вакцина совершенно другого типа.
показать весь комментарий
28.07.2021 18:32 Ответить
То есть к Вашему утверждению
"есть мнение, что новые штамы как раз от вакцинации и плодятся." нужно еще 2 тома оговорок? Зачем тогда такое писать?
показать весь комментарий
28.07.2021 18:41 Ответить
зачем ты мне писал, что на моих детях вирусы будут проводить эксперименты? может ты дебил?
показать весь комментарий
28.07.2021 18:44 Ответить
Дебил тот, кто своих детей от болезней не защищает.
показать весь комментарий
28.07.2021 19:15 Ответить
ты уверен, что ты дебил им не навредишь?
показать весь комментарий
28.07.2021 19:16 Ответить
Твоим только ты и вредишь.
показать весь комментарий
28.07.2021 19:17 Ответить
речь идет о маленьких детях, по статистике много уже детей болели и умирали? не могу с тобой общаться, делай что хочешь, другим только не навязывай.
показать весь комментарий
28.07.2021 19:28 Ответить
в этом и вопрос. Куча придурков, которые не имеют к медицине ни малейшего отношения начинают писать такую наглую и бредовую чушь, что оторопь берет. Агитаторы хреновы. Никто ничего не знает об отд. посл-ях, 300 раз подумать надо, но они тут всех полечат...
ковид-идиоты
показать весь комментарий
28.07.2021 20:07 Ответить
оно на столько боится за свою жизнь, что будет бегать по форуму и всем навязывать, что бы жалили своих детей экспериментальной вакциной, что бы на всякий случай его не заразили ска.
показать весь комментарий
28.07.2021 20:15 Ответить
Я смотрю, ты снова на дискуссию нарываешься. Так писал бы прямо мне. Итак, рассмотрим 2 варианта.
1. ребенку вводится точно дозированное и неспособное к размножению крол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели повторяют для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.
2-й вариант дам постом ниже
показать весь комментарий
29.07.2021 07:54 Ответить
2-й вариант. В организм ребенка проникает вирус ковида. Он проникает в клетки, вводит РНК с таким же участком, как и в вакцине плюс огромный участок РНК, кодирующий протеины капсиды и фермента РНК зависимой полимеразы. Это все бесконтрольно размножается и вирусы всборе, части вирксов и остатки погибших от чрезмерной репликации клеток попадает в кровь. До конца латентного периода это все растет практически бесконтрольно. Антитела вырабатываются и на спайковый белок (точно так как и в вакцине, но с неконтролируемой концентрацией), так и на белки капсиды и на РНК зависимой полимеразы (которые для защиты от жизнеспособного вируса не нужны, но при гибели вирусов дадут воспалительную реакцию) и на ошметки протеинов умерших клеток (привет аутоиммунные заболевания).

При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодого организма неплохие резервы и это скажется потом, когда на уроках физкультуры или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда ребенок здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.
Возражайте, спец от медицины.
показать весь комментарий
29.07.2021 08:11 Ответить
Женя, что молчите, у Вас обширные знания в медицине, да еще и в математике, где Ваши аргументы, что, за 2 дня ничего не нагуглили?
показать весь комментарий
30.07.2021 14:05 Ответить
скоро будет. Не сомневайтесь.
показать весь комментарий
28.07.2021 20:04 Ответить
За два года ноль информации о заболевании и смерти детей...а тут на тебе уже и группы риска нашли...
показать весь комментарий
28.07.2021 17:00 Ответить
СМИ и не такое напишут...
показать весь комментарий
28.07.2021 17:25 Ответить
Я прошу вибачення, ви часом не від Пригожина?
показать весь комментарий
28.07.2021 17:30 Ответить
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

Тут є група 0-19.
Нижче по сторінці Figure 5 -
Age and gender distribution of COVID-19 cases: hospitalized, admitted to ICU, deceased in Canada as of July 23, 2021, 7 pm EST
Госпіталізовані - 1,9%
В реанімації - 1,2%
Померли - 0,1%.

Але, знову ж таки, це 0-19.
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******#c63039

Квебек дає 0-9:

підтверджені випадки - 8,5%
смерті - навіть нема на графіку: є манюнька колонка щодо невстановленого віку і смертність починається від 30-39.
В таблиці: 20-29 - 0,1% 30-39- 0,2% і т.д.
Не знайшла щодо госпіталізації діток.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:30 Ответить
Италия сегодня дала смертность в 1% из вакцинированных от Ковида.
А по вашим данным смертность невакцинированных 0,1% - т.е. в 10 раз ниже в группе 0-19.
Стремимся повысить смертность в 10 раз вакцинацией у детей...жесть
показать весь комментарий
28.07.2021 20:12 Ответить
Вы еще и математик выдающийся. Не "смертность в 1% из вакцинированных от Ковида", а среди умерших - 1% составляют полностью вакцинированные. В Италии сейчас 50% полностью вакцинированных (причем их средний возраст гораздо выше, чем средний возраст невакцинированны, там детей до 16 еще не вакцинировали, а они гораздо реже умирают от ковида.)
Итого при равной аероятности смерти вакц. и невакц. у умерших бвло бы распределение 50 на 50%. А в реале, вакц. в 50 раз меньше, а невакц. в почти 2 раза больше. Так что у вакц. шансов умереть в 100 раз меньше, чем у невакцинированного, а при равном среднем возрасте, и того меньше.
показать весь комментарий
29.07.2021 08:23 Ответить
Уточнение "Не "смертность в 1% из вакцинированных от Ковида", а среди умерших от ковида - 1% составляют полностью вакцинированные." Но, думаю, там и так понятно было.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:25 Ответить
Нда....
Тяжело идёт фекал - всего две какшечки, и те кривенькие....
показать весь комментарий
28.07.2021 17:01 Ответить
и нах. нам тактие новости? или у кого то зацикление Израилем? мне интереснее что в Штатах или в Британии...
показать весь комментарий
28.07.2021 17:04 Ответить
Ну дохтур Менгеле к примеру, если был бы живой, то поставил бы лайк
показать весь комментарий
28.07.2021 17:07 Ответить
твоя саркастическая недоирония пустая и подстрекательская по своей сути... принцип моего поста в том, что новости про израиль не пропорциональны до новостей из остального Мира. Израиль, это не весь Мир.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:21 Ответить
Бо вони - "чемпіони світу" і на форумі =тащаться= від того, які вони молодці, як круто справилися з ситуацією.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:16 Ответить
Справились ?
показать весь комментарий
28.07.2021 17:20 Ответить
Це не я так стверджую.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:33 Ответить
Взял по три последних записи (В канаде последняя сводка за 28, в Израиле - за 29)
766 new cases and 10 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/ Canada [https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102 source ]

547 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/ Canada [https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102 source ]

1,155 new cases and 6 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/ Canada [https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102 source ]

805 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

2,328 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

2,195 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Итого Канада 23 умерших, Израиль - 2.
Выявленные тестами случаи Канада 2468, Израиль 5328
Итого, при вдвое большей заболеваемости, в Израиле более, чем в 10 раз меньшая смертность.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:37 Ответить
Спасибо за информацию. Вам не кажется странным ,что Израиль и США информируют
о сердечных побочках после вакцинации только у здоровых мужчин без вредных привычек
и возраста до 35 лет . А те ,у кого возраст постарше ,вредные привычки и
приобретённые по жизни хвори ,что обошлись без побочек ?А не замаскированы ли они
под хронические болезни ?
показать весь комментарий
31.07.2021 10:19 Ответить
Я уже раз 5 писал об этом на форуме. Бежать в тренажерный зал или на пробежку после прививки или сразу после выздоровления от ковида или гриппа - плохая идея. Антитела при высоких титрах атакуют поврежденные сильной нагрузкой органы (каждая трненировка - микроповреждение, которое организм залечивает по принципу суперкомпенсации).
А бегают на пробежках и ходят в тренажерки как раз здоровые мужчины без вредных привычек и возраста до 35 лет .
показать весь комментарий
03.08.2021 13:30 Ответить
Приемлемо . Спасибо .
показать весь комментарий
03.08.2021 16:42 Ответить
Асоціативно згадався старий єврейський анекдот про Моню який після двійок по математиці та фізиці отримав п'ятірку за спів🥴
показать весь комментарий
28.07.2021 17:24 Ответить
Оскільки трупи померлих не заражають, то наступний крок для повної перемоги - добровільна евтаназія. Ой, вона вже почалася.
показать весь комментарий
28.07.2021 18:35 Ответить
99% детей переносит ковид без симптомов или как лёгкую простуду.....ну и зачем на них медицинские опыты ставить?
показать весь комментарий
28.07.2021 18:38 Ответить
вот. зрады нет.
показать весь комментарий
28.07.2021 21:01 Ответить
грудным детишкам приготовиться .
показать весь комментарий
29.07.2021 02:34 Ответить
В чем смысл если все теперешние вакцины вирус научился обходить ? подождали бы бустера от файзера хотябы . или потому как бесплатные надо привить ?
показать весь комментарий
29.07.2021 02:38 Ответить
 
 