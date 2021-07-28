Ізраїль почав вакцинувати від COVID-19 дітей 5-11 років

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю 27 липня повідомило про початок вакцинації проти коронавірусу дітей віком 5–11 років, найвразливіших до COVID-19.

У документі підкреслюють, що в групу ризику входять діти з ожирінням, важкими хронічними захворюваннями легенів, порушеннями нервового розвитку, хронічною серцевою недостатністю, серповидно-клітинною анемією і важкими автоімунними захворювання, які підвищують імовірність тяжкого перебігу COVID-19 або смерті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



Дозволи на вакцинацію має надати постачальник медичних послуг, а потім підтвердити міністерство. Водночас остаточне рішення про вакцинацію ухвалюватимуть батьки.



Дітям вводитимуть вакцину від Pfizer-BioNTech, розмір дози – 1 мл (дорослим вводять 3 мл препарату).

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Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі розпочалася 19 грудня 2020 року. Громадян країни прищеплюють препаратами Moderna і Pfizer / BioNTech. До 28 липня в Ізраїлі, за даними МОЗ, як мінімум одну дозу вакцини отримали 5,7 млн осіб (або 61,84% населення). Повністю вакциновані 5,3 млн осіб (57%). З червня в Ізраїлі почали прищеплювати підлітків віком 12-16 років.