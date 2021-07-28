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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль почав вакцинувати від COVID-19 дітей 5-11 років

Ізраїль почав вакцинувати від COVID-19 дітей 5-11 років

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю 27 липня повідомило про початок вакцинації проти коронавірусу дітей віком 5–11 років, найвразливіших до COVID-19.

У документі підкреслюють, що в групу ризику входять діти з ожирінням, важкими хронічними захворюваннями легенів, порушеннями нервового розвитку, хронічною серцевою недостатністю, серповидно-клітинною анемією і важкими автоімунними захворювання, які підвищують імовірність тяжкого перебігу COVID-19 або смерті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Дозволи на вакцинацію має надати постачальник медичних послуг, а потім підтвердити міністерство. Водночас остаточне рішення про вакцинацію ухвалюватимуть батьки.

Дітям вводитимуть вакцину від Pfizer-BioNTech, розмір дози – 1 мл (дорослим вводять 3 мл препарату).

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Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі розпочалася 19 грудня 2020 року. Громадян країни прищеплюють препаратами Moderna і Pfizer / BioNTech. До 28 липня в Ізраїлі, за даними МОЗ, як мінімум одну дозу вакцини отримали 5,7 млн осіб (або 61,84% населення). Повністю вакциновані 5,3 млн осіб (57%). З червня в Ізраїлі почали прищеплювати підлітків віком 12-16 років.

Автор: 

вакцина (4419) Ізраїль (1793) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Правильно делают, давно над еврейскими детьми эксперементы не проводили
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28.07.2021 16:56 Відповісти
+7
За два года ноль информации о заболевании и смерти детей...а тут на тебе уже и группы риска нашли...
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28.07.2021 17:00 Відповісти
+5
главное, что бы не на наших детях свои эксперименты проводили.
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28.07.2021 16:58 Відповісти
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Правильно делают, давно над еврейскими детьми эксперементы не проводили
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28.07.2021 16:56 Відповісти
Капитализм при норме прибыли в 300% идет на любые преступления.
Это именно тот случай
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28.07.2021 17:25 Відповісти
Гешефт у них на генетичному рівні. А хуцпа то вобще страшна сила.
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28.07.2021 17:28 Відповісти
О, марксисты подтянулись...
Во времена СССР жители Швейцарии и Германии меняли свою валюту на рубли, чтоб купить в СССР самые лучшие в мире лекарства или наоборот?
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28.07.2021 18:30 Відповісти
Да....история повторяется......
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28.07.2021 18:36 Відповісти
главное, что бы не на наших детях свои эксперименты проводили.
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28.07.2021 16:58 Відповісти
На ваших вирусы будут эксперименты проводить.
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28.07.2021 18:09 Відповісти
есть мнение, что новые штамы как раз от вакцинации и плодятся. ты уже своих детей ужалил?
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28.07.2021 18:21 Відповісти
У меня уже вся семья вакцинирована от ковида.
Вам вопрос
Сколько новых штаммов оспы возникло в процессе ее ликвидации?
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28.07.2021 18:28 Відповісти
поздравляю.. те вакцина совершенно другого типа.
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28.07.2021 18:32 Відповісти
То есть к Вашему утверждению
"есть мнение, что новые штамы как раз от вакцинации и плодятся." нужно еще 2 тома оговорок? Зачем тогда такое писать?
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28.07.2021 18:41 Відповісти
зачем ты мне писал, что на моих детях вирусы будут проводить эксперименты? может ты дебил?
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28.07.2021 18:44 Відповісти
Дебил тот, кто своих детей от болезней не защищает.
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28.07.2021 19:15 Відповісти
ты уверен, что ты дебил им не навредишь?
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28.07.2021 19:16 Відповісти
Твоим только ты и вредишь.
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28.07.2021 19:17 Відповісти
речь идет о маленьких детях, по статистике много уже детей болели и умирали? не могу с тобой общаться, делай что хочешь, другим только не навязывай.
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28.07.2021 19:28 Відповісти
в этом и вопрос. Куча придурков, которые не имеют к медицине ни малейшего отношения начинают писать такую наглую и бредовую чушь, что оторопь берет. Агитаторы хреновы. Никто ничего не знает об отд. посл-ях, 300 раз подумать надо, но они тут всех полечат...
ковид-идиоты
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28.07.2021 20:07 Відповісти
оно на столько боится за свою жизнь, что будет бегать по форуму и всем навязывать, что бы жалили своих детей экспериментальной вакциной, что бы на всякий случай его не заразили ска.
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28.07.2021 20:15 Відповісти
Я смотрю, ты снова на дискуссию нарываешься. Так писал бы прямо мне. Итак, рассмотрим 2 варианта.
1. ребенку вводится точно дозированное и неспособное к размножению крол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели повторяют для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.
2-й вариант дам постом ниже
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29.07.2021 07:54 Відповісти
2-й вариант. В организм ребенка проникает вирус ковида. Он проникает в клетки, вводит РНК с таким же участком, как и в вакцине плюс огромный участок РНК, кодирующий протеины капсиды и фермента РНК зависимой полимеразы. Это все бесконтрольно размножается и вирусы всборе, части вирксов и остатки погибших от чрезмерной репликации клеток попадает в кровь. До конца латентного периода это все растет практически бесконтрольно. Антитела вырабатываются и на спайковый белок (точно так как и в вакцине, но с неконтролируемой концентрацией), так и на белки капсиды и на РНК зависимой полимеразы (которые для защиты от жизнеспособного вируса не нужны, но при гибели вирусов дадут воспалительную реакцию) и на ошметки протеинов умерших клеток (привет аутоиммунные заболевания).

При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодого организма неплохие резервы и это скажется потом, когда на уроках физкультуры или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда ребенок здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.
Возражайте, спец от медицины.
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29.07.2021 08:11 Відповісти
Женя, что молчите, у Вас обширные знания в медицине, да еще и в математике, где Ваши аргументы, что, за 2 дня ничего не нагуглили?
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30.07.2021 14:05 Відповісти
скоро будет. Не сомневайтесь.
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28.07.2021 20:04 Відповісти
За два года ноль информации о заболевании и смерти детей...а тут на тебе уже и группы риска нашли...
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28.07.2021 17:00 Відповісти
СМИ и не такое напишут...
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28.07.2021 17:25 Відповісти
Я прошу вибачення, ви часом не від Пригожина?
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28.07.2021 17:30 Відповісти
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

Тут є група 0-19.
Нижче по сторінці Figure 5 -
Age and gender distribution of COVID-19 cases: hospitalized, admitted to ICU, deceased in Canada as of July 23, 2021, 7 pm EST
Госпіталізовані - 1,9%
В реанімації - 1,2%
Померли - 0,1%.

Але, знову ж таки, це 0-19.
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******#c63039

Квебек дає 0-9:

підтверджені випадки - 8,5%
смерті - навіть нема на графіку: є манюнька колонка щодо невстановленого віку і смертність починається від 30-39.
В таблиці: 20-29 - 0,1% 30-39- 0,2% і т.д.
Не знайшла щодо госпіталізації діток.
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28.07.2021 17:30 Відповісти
Италия сегодня дала смертность в 1% из вакцинированных от Ковида.
А по вашим данным смертность невакцинированных 0,1% - т.е. в 10 раз ниже в группе 0-19.
Стремимся повысить смертность в 10 раз вакцинацией у детей...жесть
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28.07.2021 20:12 Відповісти
Вы еще и математик выдающийся. Не "смертность в 1% из вакцинированных от Ковида", а среди умерших - 1% составляют полностью вакцинированные. В Италии сейчас 50% полностью вакцинированных (причем их средний возраст гораздо выше, чем средний возраст невакцинированны, там детей до 16 еще не вакцинировали, а они гораздо реже умирают от ковида.)
Итого при равной аероятности смерти вакц. и невакц. у умерших бвло бы распределение 50 на 50%. А в реале, вакц. в 50 раз меньше, а невакц. в почти 2 раза больше. Так что у вакц. шансов умереть в 100 раз меньше, чем у невакцинированного, а при равном среднем возрасте, и того меньше.
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29.07.2021 08:23 Відповісти
Уточнение "Не "смертность в 1% из вакцинированных от Ковида", а среди умерших от ковида - 1% составляют полностью вакцинированные." Но, думаю, там и так понятно было.
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29.07.2021 10:25 Відповісти
Нда....
Тяжело идёт фекал - всего две какшечки, и те кривенькие....
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28.07.2021 17:01 Відповісти
и нах. нам тактие новости? или у кого то зацикление Израилем? мне интереснее что в Штатах или в Британии...
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28.07.2021 17:04 Відповісти
Ну дохтур Менгеле к примеру, если был бы живой, то поставил бы лайк
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28.07.2021 17:07 Відповісти
твоя саркастическая недоирония пустая и подстрекательская по своей сути... принцип моего поста в том, что новости про израиль не пропорциональны до новостей из остального Мира. Израиль, это не весь Мир.
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28.07.2021 17:21 Відповісти
Бо вони - "чемпіони світу" і на форумі =тащаться= від того, які вони молодці, як круто справилися з ситуацією.
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28.07.2021 17:16 Відповісти
Справились ?
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28.07.2021 17:20 Відповісти
Це не я так стверджую.
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28.07.2021 17:33 Відповісти
Взял по три последних записи (В канаде последняя сводка за 28, в Израиле - за 29)
766 new cases and 10 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/ Canada [https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102 source ]

547 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/ Canada [https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102 source ]

1,155 new cases and 6 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/ Canada [https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102 source ]

805 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

2,328 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

2,195 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Итого Канада 23 умерших, Израиль - 2.
Выявленные тестами случаи Канада 2468, Израиль 5328
Итого, при вдвое большей заболеваемости, в Израиле более, чем в 10 раз меньшая смертность.
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29.07.2021 10:37 Відповісти
Спасибо за информацию. Вам не кажется странным ,что Израиль и США информируют
о сердечных побочках после вакцинации только у здоровых мужчин без вредных привычек
и возраста до 35 лет . А те ,у кого возраст постарше ,вредные привычки и
приобретённые по жизни хвори ,что обошлись без побочек ?А не замаскированы ли они
под хронические болезни ?
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31.07.2021 10:19 Відповісти
Я уже раз 5 писал об этом на форуме. Бежать в тренажерный зал или на пробежку после прививки или сразу после выздоровления от ковида или гриппа - плохая идея. Антитела при высоких титрах атакуют поврежденные сильной нагрузкой органы (каждая трненировка - микроповреждение, которое организм залечивает по принципу суперкомпенсации).
А бегают на пробежках и ходят в тренажерки как раз здоровые мужчины без вредных привычек и возраста до 35 лет .
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03.08.2021 13:30 Відповісти
Приемлемо . Спасибо .
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03.08.2021 16:42 Відповісти
Асоціативно згадався старий єврейський анекдот про Моню який після двійок по математиці та фізиці отримав п'ятірку за спів🥴
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28.07.2021 17:24 Відповісти
Оскільки трупи померлих не заражають, то наступний крок для повної перемоги - добровільна евтаназія. Ой, вона вже почалася.
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28.07.2021 18:35 Відповісти
99% детей переносит ковид без симптомов или как лёгкую простуду.....ну и зачем на них медицинские опыты ставить?
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28.07.2021 18:38 Відповісти
вот. зрады нет.
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28.07.2021 21:01 Відповісти
грудным детишкам приготовиться .
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29.07.2021 02:34 Відповісти
В чем смысл если все теперешние вакцины вирус научился обходить ? подождали бы бустера от файзера хотябы . или потому как бесплатные надо привить ?
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29.07.2021 02:38 Відповісти
 
 