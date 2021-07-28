Ізраїль почав вакцинувати від COVID-19 дітей 5-11 років
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю 27 липня повідомило про початок вакцинації проти коронавірусу дітей віком 5–11 років, найвразливіших до COVID-19.
У документі підкреслюють, що в групу ризику входять діти з ожирінням, важкими хронічними захворюваннями легенів, порушеннями нервового розвитку, хронічною серцевою недостатністю, серповидно-клітинною анемією і важкими автоімунними захворювання, які підвищують імовірність тяжкого перебігу COVID-19 або смерті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Дозволи на вакцинацію має надати постачальник медичних послуг, а потім підтвердити міністерство. Водночас остаточне рішення про вакцинацію ухвалюватимуть батьки.
Дітям вводитимуть вакцину від Pfizer-BioNTech, розмір дози – 1 мл (дорослим вводять 3 мл препарату).
Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі розпочалася 19 грудня 2020 року. Громадян країни прищеплюють препаратами Moderna і Pfizer / BioNTech. До 28 липня в Ізраїлі, за даними МОЗ, як мінімум одну дозу вакцини отримали 5,7 млн осіб (або 61,84% населення). Повністю вакциновані 5,3 млн осіб (57%). З червня в Ізраїлі почали прищеплювати підлітків віком 12-16 років.
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Это именно тот случай
Во времена СССР жители Швейцарии и Германии меняли свою валюту на рубли, чтоб купить в СССР самые лучшие в мире лекарства или наоборот?
Вам вопрос
Сколько новых штаммов оспы возникло в процессе ее ликвидации?
"есть мнение, что новые штамы как раз от вакцинации и плодятся." нужно еще 2 тома оговорок? Зачем тогда такое писать?
ковид-идиоты
1. ребенку вводится точно дозированное и неспособное к размножению крол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели повторяют для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.
2-й вариант дам постом ниже
При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодого организма неплохие резервы и это скажется потом, когда на уроках физкультуры или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда ребенок здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.
Возражайте, спец от медицины.
Тут є група 0-19.
Нижче по сторінці Figure 5 -
Age and gender distribution of COVID-19 cases: hospitalized, admitted to ICU, deceased in Canada as of July 23, 2021, 7 pm EST
Госпіталізовані - 1,9%
В реанімації - 1,2%
Померли - 0,1%.
Але, знову ж таки, це 0-19.
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******#c63039
Квебек дає 0-9:
підтверджені випадки - 8,5%
смерті - навіть нема на графіку: є манюнька колонка щодо невстановленого віку і смертність починається від 30-39.
В таблиці: 20-29 - 0,1% 30-39- 0,2% і т.д.
Не знайшла щодо госпіталізації діток.
А по вашим данным смертность невакцинированных 0,1% - т.е. в 10 раз ниже в группе 0-19.
Стремимся повысить смертность в 10 раз вакцинацией у детей...жесть
Итого при равной аероятности смерти вакц. и невакц. у умерших бвло бы распределение 50 на 50%. А в реале, вакц. в 50 раз меньше, а невакц. в почти 2 раза больше. Так что у вакц. шансов умереть в 100 раз меньше, чем у невакцинированного, а при равном среднем возрасте, и того меньше.
Тяжело идёт фекал - всего две какшечки, и те кривенькие....
766 new cases and 10 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/ Canada [https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102 source ]
547 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/ Canada [https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102 source ]
1,155 new cases and 6 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/ Canada [https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102 source ]
805 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
2,328 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
2,195 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Итого Канада 23 умерших, Израиль - 2.
Выявленные тестами случаи Канада 2468, Израиль 5328
Итого, при вдвое большей заболеваемости, в Израиле более, чем в 10 раз меньшая смертность.
о сердечных побочках после вакцинации только у здоровых мужчин без вредных привычек
и возраста до 35 лет . А те ,у кого возраст постарше ,вредные привычки и
приобретённые по жизни хвори ,что обошлись без побочек ?А не замаскированы ли они
под хронические болезни ?
А бегают на пробежках и ходят в тренажерки как раз здоровые мужчины без вредных привычек и возраста до 35 лет .