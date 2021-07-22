УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11309 відвідувачів онлайн
Новини
4 518 35

Ізраїль повертає COVID-пропуски і ввів заборону на відвідування 14 країн

Ізраїль повертає COVID-пропуски і ввів заборону на відвідування 14 країн

Уряд Ізраїлю прийняв рішення повернути COVID-пропуски для відвідування заходів за участі понад 100 осіб. Також жителям країни заборонили відвідувати низку країн через коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з планом, на заходах за участі понад 100 осіб усі відвідувачі старше 12 років повинні будуть пред'явити або сертифікат про вакцинацію, або одужання, або негативний тест на COVID за останні 72 години.

Новий COVID-пропуск торкнеться спортивних і культурних заходів, а також спортивних залів, ресторанів, конференцій, туристичних визначних пам'яток і синагог.

Крім того, в список країн, які жителям Ізраїлю заборонено відвідувати, додали Велику Британію, Грузію, Кіпр і Туреччину.

"Ці чотири країни приєднаються до зростаючого списку місць, куди ізраїльтянам заборонено літати; якщо їх спіймають на цьому, то після повернення їм загрожує значний штраф", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що ізраїльтянам вже заборонено подорожувати в Росію, Мексику, Південну Африку, Індію, Аргентину, Бразилію, Білорусь, Узбекистан, Іспанію і Киргизію через високий рівень захворюваності на COVID у цих країнах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль відклав на невизначений термін дозвіл на в'їзд вакцинованим іноземцям

Ізраїль (1659) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
А ты хоть в курсе, как работают вакцины? Похоже, что нет, раз постишь такую бредятину.
показати весь коментар
22.07.2021 21:27 Відповісти
+3
Що, вакцини не працюють, від вітамінів більше ефекту? Чого ж її колють? Може для ентузіазму?
показати весь коментар
22.07.2021 21:26 Відповісти
+3
запрет на посещение 14 стран.-А в Украину хасиды будут просачиваться. Что плохо.
показати весь коментар
22.07.2021 21:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що, вакцини не працюють, від вітамінів більше ефекту? Чого ж її колють? Може для ентузіазму?
показати весь коментар
22.07.2021 21:26 Відповісти
А ты хоть в курсе, как работают вакцины? Похоже, что нет, раз постишь такую бредятину.
показати весь коментар
22.07.2021 21:27 Відповісти
Ізраїль повертає COVID-пропуски і ввів заборону на відвідування 14 країн - Цензор.НЕТ 3065
показати весь коментар
22.07.2021 22:45 Відповісти
Это хитрые вакцины. Два раза двинули, третью уже сам попросишь.
показати весь коментар
22.07.2021 21:29 Відповісти
Это ж не спутник-вектор, так что тут ты попал пальцем в просак...
показати весь коментар
22.07.2021 21:31 Відповісти
Таки ты затих на бутылке? Ну дыши...
показати весь коментар
22.07.2021 22:40 Відповісти
Вроде бы и фашизм победили, но легче не стало. Значит причина намного глубже.
показати весь коментар
22.07.2021 21:26 Відповісти
України немає - це добре !
показати весь коментар
22.07.2021 21:27 Відповісти
это лиш вопрос времени. увы.
показати весь коментар
22.07.2021 21:39 Відповісти
запрет на посещение 14 стран.-А в Украину хасиды будут просачиваться. Что плохо.
показати весь коментар
22.07.2021 21:37 Відповісти
да. хасиды держат первенство по ковиду в израиле.
показати весь коментар
22.07.2021 21:41 Відповісти
елементарний грип не можуть побороти, а тут бойовий вірус розроблений у військовій китайській лабораторії.... Практично біологічна зброя!
показати весь коментар
22.07.2021 21:49 Відповісти
Бойовий вірус, що вбиває переважно стариків? Це щось нове у біологічній війні...
показати весь коментар
22.07.2021 23:47 Відповісти
Що не кажіть, а профілактики, кращої за концтабори людство не вигадало.
Може ще пару раз провакцинувати?
показати весь коментар
22.07.2021 22:14 Відповісти
Давай. Ентузазізм вітається.
показати весь коментар
22.07.2021 22:24 Відповісти
Эх, раз, да еще раз
да еще много-много много раз ))
показати весь коментар
22.07.2021 22:25 Відповісти
Головне, що =чемпіони світу=.
А скільком уже вкололи третьою дозу ?
показати весь коментар
23.07.2021 00:32 Відповісти
Так у них же все привиты - об этом они уже орали с полгода назад, таки шо Физир ни спасает, а главное что некому предявить за очередной халакост, никрасиво получилось.
показати весь коментар
23.07.2021 03:30 Відповісти
Вспышки коронобесия прямопропорцианально привитости так Израиль и Англия передовики по прививкам и вспышкам. А у нас только обещают .
показати весь коментар
23.07.2021 07:18 Відповісти
Все - закончилась красивая сказка о тотальной вакцинации?
показати весь коментар
23.07.2021 07:58 Відповісти
 
 