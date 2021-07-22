Ізраїль повертає COVID-пропуски і ввів заборону на відвідування 14 країн

Уряд Ізраїлю прийняв рішення повернути COVID-пропуски для відвідування заходів за участі понад 100 осіб. Також жителям країни заборонили відвідувати низку країн через коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з планом, на заходах за участі понад 100 осіб усі відвідувачі старше 12 років повинні будуть пред'явити або сертифікат про вакцинацію, або одужання, або негативний тест на COVID за останні 72 години.

Новий COVID-пропуск торкнеться спортивних і культурних заходів, а також спортивних залів, ресторанів, конференцій, туристичних визначних пам'яток і синагог.

Крім того, в список країн, які жителям Ізраїлю заборонено відвідувати, додали Велику Британію, Грузію, Кіпр і Туреччину.

"Ці чотири країни приєднаються до зростаючого списку місць, куди ізраїльтянам заборонено літати; якщо їх спіймають на цьому, то після повернення їм загрожує значний штраф", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що ізраїльтянам вже заборонено подорожувати в Росію, Мексику, Південну Африку, Індію, Аргентину, Бразилію, Білорусь, Узбекистан, Іспанію і Киргизію через високий рівень захворюваності на COVID у цих країнах.

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