Израиль возвращает COVID-пропуска и ввел запрет на посещение 14 стран
Правительство Израиля приняло решение вернуть COVID-пропуска для посещения мероприятий при участии более 100 человек. Также жителям страны запретили посещать ряд стран из-за коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно плану, на мероприятиях с участием более 100 человек все посетители старше 12 лет должны будут предъявить либо сертификат о вакцинации или выздоровлении, либо отрицательный тест на COVID за последние 72 часа.
Новый COVID-пропуск коснется спортивных и культурных мероприятий, а также спортивных залов, ресторанов, конференций, туристических достопримечательностей и синагог.
Кроме того, в список стран, которые жителям Израиля запрещено посещать, добавили Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию.
"Эти четыре страны присоединятся к растущему списку мест, куда израильтянам запрещено летать; если их поймают на этом, то по возвращении им грозит значительный штраф", - говорится в сообщении.
Отметим, что израильтянам уже запрещено путешествовать в Россию, Мексику, Южную Африку, Индию, Аргентину, Бразилию, Беларусь, Узбекистан, Испанию и Кыргызстан из-за высокого уровня заболеваемости на COVID в этих странах.
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Може ще пару раз провакцинувати?
да еще много-много много раз ))
А скільком уже вкололи третьою дозу ?