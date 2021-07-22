Израиль возвращает COVID-пропуска и ввел запрет на посещение 14 стран

Правительство Израиля приняло решение вернуть COVID-пропуска для посещения мероприятий при участии более 100 человек. Также жителям страны запретили посещать ряд стран из-за коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно плану, на мероприятиях с участием более 100 человек все посетители старше 12 лет должны будут предъявить либо сертификат о вакцинации или выздоровлении, либо отрицательный тест на COVID за последние 72 часа.

Новый COVID-пропуск коснется спортивных и культурных мероприятий, а также спортивных залов, ресторанов, конференций, туристических достопримечательностей и синагог.

Кроме того, в список стран, которые жителям Израиля запрещено посещать, добавили Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию.

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"Эти четыре страны присоединятся к растущему списку мест, куда израильтянам запрещено летать; если их поймают на этом, то по возвращении им грозит значительный штраф", - говорится в сообщении.

Отметим, что израильтянам уже запрещено путешествовать в Россию, Мексику, Южную Африку, Индию, Аргентину, Бразилию, Беларусь, Узбекистан, Испанию и Кыргызстан из-за высокого уровня заболеваемости на COVID в этих странах.

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