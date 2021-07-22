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Израиль возвращает COVID-пропуска и ввел запрет на посещение 14 стран

Израиль возвращает COVID-пропуска и ввел запрет на посещение 14 стран

Правительство Израиля приняло решение вернуть COVID-пропуска для посещения мероприятий при участии более 100 человек. Также жителям страны запретили посещать ряд стран из-за коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно плану, на мероприятиях с участием более 100 человек все посетители старше 12 лет должны будут предъявить либо сертификат о вакцинации или выздоровлении, либо отрицательный тест на COVID за последние 72 часа.

Новый COVID-пропуск коснется спортивных и культурных мероприятий, а также спортивных залов, ресторанов, конференций, туристических достопримечательностей и синагог.

Кроме того, в список стран, которые жителям Израиля запрещено посещать, добавили Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль отложил на неопределенный срок разрешение на въезд вакцинированным иностранцам

"Эти четыре страны присоединятся к растущему списку мест, куда израильтянам запрещено летать; если их поймают на этом, то по возвращении им грозит значительный штраф", - говорится в сообщении.

Отметим, что израильтянам уже запрещено путешествовать в Россию, Мексику, Южную Африку, Индию, Аргентину, Бразилию, Беларусь, Узбекистан, Испанию и Кыргызстан из-за высокого уровня заболеваемости на COVID в этих странах.

Также читайте: Делать третью прививку вакциной Pfizer разрешили в Израиле

Автор: 

Израиль (1941) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А ты хоть в курсе, как работают вакцины? Похоже, что нет, раз постишь такую бредятину.
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22.07.2021 21:27 Ответить
+3
Що, вакцини не працюють, від вітамінів більше ефекту? Чого ж її колють? Може для ентузіазму?
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22.07.2021 21:26 Ответить
+3
запрет на посещение 14 стран.-А в Украину хасиды будут просачиваться. Что плохо.
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22.07.2021 21:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Що, вакцини не працюють, від вітамінів більше ефекту? Чого ж її колють? Може для ентузіазму?
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22.07.2021 21:26 Ответить
А ты хоть в курсе, как работают вакцины? Похоже, что нет, раз постишь такую бредятину.
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22.07.2021 21:27 Ответить
Ізраїль повертає COVID-пропуски і ввів заборону на відвідування 14 країн - Цензор.НЕТ 3065
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22.07.2021 22:45 Ответить
Это хитрые вакцины. Два раза двинули, третью уже сам попросишь.
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22.07.2021 21:29 Ответить
Это ж не спутник-вектор, так что тут ты попал пальцем в просак...
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22.07.2021 21:31 Ответить
Таки ты затих на бутылке? Ну дыши...
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22.07.2021 22:40 Ответить
Вроде бы и фашизм победили, но легче не стало. Значит причина намного глубже.
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22.07.2021 21:26 Ответить
України немає - це добре !
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22.07.2021 21:27 Ответить
это лиш вопрос времени. увы.
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22.07.2021 21:39 Ответить
запрет на посещение 14 стран.-А в Украину хасиды будут просачиваться. Что плохо.
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22.07.2021 21:37 Ответить
да. хасиды держат первенство по ковиду в израиле.
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22.07.2021 21:41 Ответить
елементарний грип не можуть побороти, а тут бойовий вірус розроблений у військовій китайській лабораторії.... Практично біологічна зброя!
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22.07.2021 21:49 Ответить
Бойовий вірус, що вбиває переважно стариків? Це щось нове у біологічній війні...
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22.07.2021 23:47 Ответить
Що не кажіть, а профілактики, кращої за концтабори людство не вигадало.
Може ще пару раз провакцинувати?
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22.07.2021 22:14 Ответить
Давай. Ентузазізм вітається.
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22.07.2021 22:24 Ответить
Эх, раз, да еще раз
да еще много-много много раз ))
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22.07.2021 22:25 Ответить
Головне, що =чемпіони світу=.
А скільком уже вкололи третьою дозу ?
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23.07.2021 00:32 Ответить
Так у них же все привиты - об этом они уже орали с полгода назад, таки шо Физир ни спасает, а главное что некому предявить за очередной халакост, никрасиво получилось.
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23.07.2021 03:30 Ответить
Вспышки коронобесия прямопропорцианально привитости так Израиль и Англия передовики по прививкам и вспышкам. А у нас только обещают .
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23.07.2021 07:18 Ответить
Все - закончилась красивая сказка о тотальной вакцинации?
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23.07.2021 07:58 Ответить
 
 