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Госпогранслужба: украинцев по-прежнему не пускают в Беларусь

Госпогранслужба: украинцев по-прежнему не пускают в Беларусь

Опубликован список категорий граждан, которые могут попасть на территорию Беларуси.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", - сказано в сообщении.

Запрет не распространяется на такие категории граждан:

  • дипломатов и членов их семей;

  • членов экипажей воздушных и водных суден, а также поездных бригад;

  • супругов и близких родственников граждан Беларуси;

  • иностранцев, которые едут в Беларусь учиться;

  • иностранцев, которые приехали вакцинироваться от COVID-19

Также читайте: В какие страны едут украинцы: Госпогранслужба назвала тенденции заграничных путешествий. ИНФОГРАФИКА

Граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

Автор: 

Беларусь (7937) Госпогранслужба (6635) запрет (1709)


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Топ комментарии
+5
так а шо там делать? картошка, вроде, есть везде.
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28.07.2021 19:17 Ответить
+4
иностранцев, которые приехали вакцинироваться от COVID-19 Источник: https://censor.net/ru/n3279657====
Интересно сколько таких городских сумасшедших?
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28.07.2021 19:18 Ответить
+3
может еще и парашка закроет?
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28.07.2021 19:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так а шо там делать? картошка, вроде, есть везде.
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28.07.2021 19:17 Ответить
может еще и парашка закроет?
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28.07.2021 19:28 Ответить
Ну, это будет праздник для всей Украины. Но путян будет переживать за распятых мальчиков...
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28.07.2021 19:34 Ответить
иностранцев, которые приехали вакцинироваться от COVID-19 Источник: https://censor.net/ru/n3279657====
Интересно сколько таких городских сумасшедших?
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28.07.2021 19:18 Ответить
а кто не пускает?
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28.07.2021 19:18 Ответить
вот тоже интересно.. из статьи непонятно
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28.07.2021 19:22 Ответить
зє-шевченка додайте окремою кат.
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28.07.2021 19:32 Ответить
Пусть лука на меня не рассчитывает!
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28.07.2021 19:48 Ответить
вот бы и с парашей так.....
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28.07.2021 20:11 Ответить
Не до украинцев таракану пока такая масть с иракцами и сомалийцами поперла.
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28.07.2021 20:13 Ответить
 
 