Госпогранслужба: украинцев по-прежнему не пускают в Беларусь
Опубликован список категорий граждан, которые могут попасть на территорию Беларуси.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", - сказано в сообщении.
Запрет не распространяется на такие категории граждан:
-
дипломатов и членов их семей;
-
членов экипажей воздушных и водных суден, а также поездных бригад;
-
супругов и близких родственников граждан Беларуси;
-
иностранцев, которые едут в Беларусь учиться;
-
иностранцев, которые приехали вакцинироваться от COVID-19
Граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Интересно сколько таких городских сумасшедших?