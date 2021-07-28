Госпогранслужба: украинцев по-прежнему не пускают в Беларусь

Опубликован список категорий граждан, которые могут попасть на территорию Беларуси.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", - сказано в сообщении.

Запрет не распространяется на такие категории граждан:

дипломатов и членов их семей;

членов экипажей воздушных и водных суден, а также поездных бригад;

супругов и близких родственников граждан Беларуси;

иностранцев, которые едут в Беларусь учиться;

иностранцев, которые приехали вакцинироваться от COVID-19

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Граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.