В какие страны едут украинцы: Госпогранслужба назвала тенденции заграничных путешествий. ИНФОГРАФИКА
Пограничники отмечают рост количества поездок граждан Украины в ряд стран. Кроме этого, в Украину начало прибывать больше иностранцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 25 июля сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.
В ГПСУ назвали топ-10 стран следования украинцев за шесть месяцев 2021 года.
"Лидером остается Польша – за первое полугодие в соседнее государство ездили более 1,9 млн граждан. Вторую позицию с ростом более чем в шесть раз (по сравнению с первым полугодием 2020 года) заняла Турция – 774,5 тыс. украинцев побывали в этой стране. Третье место с двойным приростом и общим количеством в более чем 705 тыс. поездок занял Египет", – сообщили в релизе.
В десятке популярных стран также Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и Объединенные Арабские Эмираты.
Среди иностранных граждан, посещавших Украину за полгода, наибольший прирост показала Турция, из этой страны въехало на 29% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
"На 6% выросло количество граждан Германии. Незначительным в абсолютном количестве, однако очень показательным по сравнению является рост в полтора раза количества граждан США, прибывающих в Украину в первом полугодии 2021-го", – уточнили в ГПСУ.
Среди топ-10 граждан стран, которые проявили наибольший интерес к Украине, находятся Молдова, Россия, Румыния, Беларусь, Турция, Польша, Венгрия, ФРГ, США, Израиль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вот туристы не имеют инстинкта самосохранение и мне их не жаль. Кроме того такие должны лечиться и лечить ими заражённых за СВОЙ СЧЁТ, а не за бюджетный