В какие страны едут украинцы: Госпогранслужба назвала тенденции заграничных путешествий. ИНФОГРАФИКА

Пограничники отмечают рост количества поездок граждан Украины в ряд стран. Кроме этого, в Украину начало прибывать больше иностранцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 25 июля сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

В ГПСУ назвали топ-10 стран следования украинцев за шесть месяцев 2021 года.



"Лидером остается Польша – за первое полугодие в соседнее государство ездили более 1,9 млн граждан. Вторую позицию с ростом более чем в шесть раз (по сравнению с первым полугодием 2020 года) заняла Турция – 774,5 тыс. украинцев побывали в этой стране. Третье место с двойным приростом и общим количеством в более чем 705 тыс. поездок занял Египет", – сообщили в релизе.



В десятке популярных стран также Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и Объединенные Арабские Эмираты.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвиз с Францией снова действует, страна открыла въезд для украинских туристов, - Кулеба





Среди иностранных граждан, посещавших Украину за полгода, наибольший прирост показала Турция, из этой страны въехало на 29% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.



"На 6% выросло количество граждан Германии. Незначительным в абсолютном количестве, однако очень показательным по сравнению является рост в полтора раза количества граждан США, прибывающих в Украину в первом полугодии 2021-го", – уточнили в ГПСУ.



Среди топ-10 граждан стран, которые проявили наибольший интерес к Украине, находятся Молдова, Россия, Румыния, Беларусь, Турция, Польша, Венгрия, ФРГ, США, Израиль.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция может закрыть границы для туристов из-за распространения штамма "Дельта"