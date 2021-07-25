РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4737 посетителей онлайн
Новости Фото
11 592 20

В какие страны едут украинцы: Госпогранслужба назвала тенденции заграничных путешествий. ИНФОГРАФИКА

В какие страны едут украинцы: Госпогранслужба назвала тенденции заграничных путешествий. ИНФОГРАФИКА

Пограничники отмечают рост количества поездок граждан Украины в ряд стран. Кроме этого, в Украину начало прибывать больше иностранцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 25 июля сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

В ГПСУ назвали топ-10 стран следования украинцев за шесть месяцев 2021 года.

"Лидером остается Польша – за первое полугодие в соседнее государство ездили более 1,9 млн граждан. Вторую позицию с ростом более чем в шесть раз (по сравнению с первым полугодием 2020 года) заняла Турция – 774,5 тыс. украинцев побывали в этой стране. Третье место с двойным приростом и общим количеством в более чем 705 тыс. поездок занял Египет", – сообщили в релизе.

В десятке популярных стран также Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и Объединенные Арабские Эмираты.

В какие страны едут украинцы: Госпогранслужба назвала тенденции заграничных путешествий 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвиз с Францией снова действует, страна открыла въезд для украинских туристов, - Кулеба



Среди иностранных граждан, посещавших Украину за полгода, наибольший прирост показала Турция, из этой страны въехало на 29% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

"На 6% выросло количество граждан Германии. Незначительным в абсолютном количестве, однако очень показательным по сравнению является рост в полтора раза количества граждан США, прибывающих в Украину в первом полугодии 2021-го", – уточнили в ГПСУ.

Среди топ-10 граждан стран, которые проявили наибольший интерес к Украине, находятся Молдова, Россия, Румыния, Беларусь, Турция, Польша, Венгрия, ФРГ, США, Израиль.
В какие страны едут украинцы: Госпогранслужба назвала тенденции заграничных путешествий 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция может закрыть границы для туристов из-за распространения штамма "Дельта"

Автор: 

Госпогранслужба (6856) трудовая миграция (247) туризм (1543)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Жах, 370 тисяч притрушених на кацапі. їдуть...
показать весь комментарий
25.07.2021 12:14 Ответить
+5
Від нових штаммів відбою не буде.
показать весь комментарий
25.07.2021 12:21 Ответить
+3
На другій позиції явно не кацапи їдуть в Україну (бо сцють) а хохли, тобто громадяни України які курва шастають взад вперед - до Козлостану (де їх називають хохлами а вони посміхаються улесливо і працюють далі) на заробітки i до дому
показать весь комментарий
25.07.2021 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жах, 370 тисяч притрушених на кацапі. їдуть...
показать весь комментарий
25.07.2021 12:14 Ответить
Від нових штаммів відбою не буде.
показать весь комментарий
25.07.2021 12:21 Ответить
Очень меня расстраивает вторая позиция графика стран,тех кто ндут в Украину....
показать весь комментарий
25.07.2021 12:27 Ответить
Я понимаю тех кто ездит на заработки-ГОЛОД ГОНИТ,как правило !!!
А вот туристы не имеют инстинкта самосохранение и мне их не жаль. Кроме того такие должны лечиться и лечить ими заражённых за СВОЙ СЧЁТ, а не за бюджетный
показать весь комментарий
25.07.2021 12:46 Ответить
"5 копійок", нові штами запрограмовані самим коронавірусом,адже в ньому якимось чином вмонтований фрагмент вірусу СНІДу. А він,як відомо,здатен нескінченно видозмінюватись,завдяки чому вакцини проти сніду немає. Створюється враження,що "корона" прагне досягти статусу ВІЛ.. Висновки робіть самі.
показать весь комментарий
25.07.2021 12:51 Ответить
До речі, цю тематику у своїх книгах дуже цікаво висвітлює Карл Ціммер. Почитайте, дуже цікаво.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:01 Ответить
На другій позиції явно не кацапи їдуть в Україну (бо сцють) а хохли, тобто громадяни України які курва шастають взад вперед - до Козлостану (де їх називають хохлами а вони посміхаються улесливо і працюють далі) на заробітки i до дому
показать весь комментарий
25.07.2021 16:03 Ответить
Из ГУЛАГа Путлера никого не выпустят...,Дельта шагает по Казластану круче чем лесной пожар в Якутии..
показать весь комментарий
25.07.2021 16:42 Ответить
Запретить въезд рузьким свиньям
показать весь комментарий
26.07.2021 07:55 Ответить
 
 