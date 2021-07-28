Держприкордонслужба: українців як і раніше не пускають до Білорусі
Опубліковано список категорій громадян, які можуть потрапити на територію Білорусі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.
"За офіційним повідомленням, яке надійшло від посольства України в Республіці Білорусь, залишається в силі рішення про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в'їзд у Республіку Білорусь", - сказано в повідомленні.
Заборона не поширюється на такі категорії громадян:
- дипломатів і членів їхніх сімей;
- членів екіпажів повітряних і водних суден, а також бригад поїздів;
- подружжя і близьких родичів громадян Білорусі;
- іноземців, які їдуть до Білорусі вчитися;
- іноземців, які приїхали вакцинуватися від COVID-19.
Громадяни Білорусі, українці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів, а також українці з правом постійного проживання в Білорусі мають після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію впродовж 10 календарних днів.
Топ коментарі
+5 Eight Wonder
показати весь коментар28.07.2021 19:17 Відповісти Посилання
+4 Речь Брежнева
показати весь коментар28.07.2021 19:18 Відповісти Посилання
+3 Anatoly Nichikov #234096
показати весь коментар28.07.2021 19:28 Відповісти Посилання
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Интересно сколько таких городских сумасшедших?