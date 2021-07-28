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Держприкордонслужба: українців як і раніше не пускають до Білорусі

Держприкордонслужба: українців як і раніше не пускають до Білорусі

Опубліковано список категорій громадян, які можуть потрапити на територію Білорусі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

"За офіційним повідомленням, яке надійшло від посольства України в Республіці Білорусь, залишається в силі рішення про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в'їзд у Республіку Білорусь", - сказано в повідомленні.

Заборона не поширюється на такі категорії громадян:

  • дипломатів і членів їхніх сімей;
  • членів екіпажів повітряних і водних суден, а також бригад поїздів;
  • подружжя і близьких родичів громадян Білорусі;
  • іноземців, які їдуть до Білорусі вчитися;
  • іноземців, які приїхали вакцинуватися від COVID-19.

Громадяни Білорусі, українці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів, а також українці з правом постійного проживання в Білорусі мають після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію впродовж 10 календарних днів.

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Автор: 

Білорусь (7987) Держприкордонслужба ДПСУ (6203) заборона (1466)


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Топ коментарі
+5
так а шо там делать? картошка, вроде, есть везде.
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28.07.2021 19:17 Відповісти
+4
иностранцев, которые приехали вакцинироваться от COVID-19 Источник: https://censor.net/ru/n3279657====
Интересно сколько таких городских сумасшедших?
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28.07.2021 19:18 Відповісти
+3
может еще и парашка закроет?
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28.07.2021 19:28 Відповісти
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так а шо там делать? картошка, вроде, есть везде.
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28.07.2021 19:17 Відповісти
может еще и парашка закроет?
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28.07.2021 19:28 Відповісти
Ну, это будет праздник для всей Украины. Но путян будет переживать за распятых мальчиков...
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28.07.2021 19:34 Відповісти
иностранцев, которые приехали вакцинироваться от COVID-19 Источник: https://censor.net/ru/n3279657====
Интересно сколько таких городских сумасшедших?
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28.07.2021 19:18 Відповісти
а кто не пускает?
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28.07.2021 19:18 Відповісти
вот тоже интересно.. из статьи непонятно
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28.07.2021 19:22 Відповісти
зє-шевченка додайте окремою кат.
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28.07.2021 19:32 Відповісти
Пусть лука на меня не рассчитывает!
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28.07.2021 19:48 Відповісти
вот бы и с парашей так.....
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28.07.2021 20:11 Відповісти
Не до украинцев таракану пока такая масть с иракцами и сомалийцами поперла.
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28.07.2021 20:13 Відповісти
 
 