Зеленский назначил Синайко заместителем председателя СВР
Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синайко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Синайко Олега Александровича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.
Напоминаем, 23 июля Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на его место Александра Литвиненко.
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Это позорище , когда президент другой страны громит крысиное гнездо в ОПУ
https://www.youtube.com/watch?v=TGHJlnWIfe8