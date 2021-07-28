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Зеленский назначил Синайко заместителем председателя СВР

Зеленский назначил Синайко заместителем председателя СВР

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синайко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Синайко Олега Александровича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Напоминаем, 23 июля Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на его место Александра Литвиненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский представил коллективу СВР нового руководителя Литвиненко. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) СВР (148)


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Топ комментарии
+5
Что-то идет не так в зеледоме. Есть у кого инфа о герое зеленского? Не смог даже инфы найти о кроте во внешней разведке Украины.
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28.07.2021 22:23 Ответить
+5
Видимо Санду хорошо врезала ЗЕ . 😀
Это позорище , когда президент другой страны громит крысиное гнездо в ОПУ
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28.07.2021 22:30 Ответить
+4
Люди не меняются...Не верю я в искренность и патриотизм Зе ( а особенно Ермака,ага,угу,щас!!!)
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28.07.2021 22:18 Ответить
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Що там з ним зробили в Грузії що Вавочка відразу взявся переставляти ліжка?
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28.07.2021 22:07 Ответить
Сдаётся мне чистка док-в будет....
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28.07.2021 22:10 Ответить
Рукописи не горять, а Тирнет пам"ятає всьо.
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28.07.2021 22:21 Ответить
Память это косвенные док-ва...
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28.07.2021 22:26 Ответить
Видимо Санду хорошо врезала ЗЕ . 😀
Это позорище , когда президент другой страны громит крысиное гнездо в ОПУ
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28.07.2021 22:30 Ответить
Зеленський звинувачує Росію | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=TGHJlnWIfe8
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28.07.2021 22:11 Ответить
Люди не меняются...Не верю я в искренность и патриотизм Зе ( а особенно Ермака,ага,угу,щас!!!)
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28.07.2021 22:18 Ответить
Что-то идет не так в зеледоме. Есть у кого инфа о герое зеленского? Не смог даже инфы найти о кроте во внешней разведке Украины.
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28.07.2021 22:23 Ответить
Запитай у свого куратора з ФСБ - у них інфа точно єсть!
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28.07.2021 22:57 Ответить
Зачет, рашотроль, Ну может хоть ты честно скажешь сколько за высер ФСБ платит. Начинай меня унижать суммой, ковбой.
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28.07.2021 23:01 Ответить
Долго я тебя ждал, извини оторвусь на тебе во всех обличиях твоих друзей, пока не забанешь, насыпь-ка чуток.
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28.07.2021 23:03 Ответить
почему нет фотографии на фоне сотрудников? непорядок...
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29.07.2021 06:13 Ответить
Чтобы не было видно славянской этники укгаинского газведчика.
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29.07.2021 09:13 Ответить
Какая украинская фамилия . Его предки с синайского полуострова ?
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29.07.2021 09:12 Ответить
 
 