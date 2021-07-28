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Зеленський призначив Сінайка заступником голови СЗР

Зеленський призначив Сінайка заступником голови СЗР

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сінайка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Сінайка Олега Олександровича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в документі.

Нагадуємо, 23 липня Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на його місце Олександра Литвиненка.

Читайте також: Зеленський представив колективу СЗР нового керівника Литвиненка. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) СЗР (133)


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Топ коментарі
+5
Что-то идет не так в зеледоме. Есть у кого инфа о герое зеленского? Не смог даже инфы найти о кроте во внешней разведке Украины.
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28.07.2021 22:23 Відповісти
+5
Видимо Санду хорошо врезала ЗЕ . 😀
Это позорище , когда президент другой страны громит крысиное гнездо в ОПУ
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28.07.2021 22:30 Відповісти
+4
Люди не меняются...Не верю я в искренность и патриотизм Зе ( а особенно Ермака,ага,угу,щас!!!)
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28.07.2021 22:18 Відповісти
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Що там з ним зробили в Грузії що Вавочка відразу взявся переставляти ліжка?
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28.07.2021 22:07 Відповісти
Сдаётся мне чистка док-в будет....
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28.07.2021 22:10 Відповісти
Рукописи не горять, а Тирнет пам"ятає всьо.
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28.07.2021 22:21 Відповісти
Память это косвенные док-ва...
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28.07.2021 22:26 Відповісти
Видимо Санду хорошо врезала ЗЕ . 😀
Это позорище , когда президент другой страны громит крысиное гнездо в ОПУ
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28.07.2021 22:30 Відповісти
Зеленський звинувачує Росію | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=TGHJlnWIfe8
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28.07.2021 22:11 Відповісти
Люди не меняются...Не верю я в искренность и патриотизм Зе ( а особенно Ермака,ага,угу,щас!!!)
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28.07.2021 22:18 Відповісти
Что-то идет не так в зеледоме. Есть у кого инфа о герое зеленского? Не смог даже инфы найти о кроте во внешней разведке Украины.
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28.07.2021 22:23 Відповісти
Запитай у свого куратора з ФСБ - у них інфа точно єсть!
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28.07.2021 22:57 Відповісти
Зачет, рашотроль, Ну может хоть ты честно скажешь сколько за высер ФСБ платит. Начинай меня унижать суммой, ковбой.
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28.07.2021 23:01 Відповісти
Долго я тебя ждал, извини оторвусь на тебе во всех обличиях твоих друзей, пока не забанешь, насыпь-ка чуток.
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28.07.2021 23:03 Відповісти
почему нет фотографии на фоне сотрудников? непорядок...
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29.07.2021 06:13 Відповісти
Чтобы не было видно славянской этники укгаинского газведчика.
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29.07.2021 09:13 Відповісти
Какая украинская фамилия . Его предки с синайского полуострова ?
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29.07.2021 09:12 Відповісти
 
 