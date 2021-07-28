Зеленський призначив Сінайка заступником голови СЗР
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сінайка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Сінайка Олега Олександровича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в документі.
Нагадуємо, 23 липня Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на його місце Олександра Литвиненка.
Топ коментарі
+5 Сергей Гусаченко #482448
показати весь коментар28.07.2021 22:23 Відповісти Посилання
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар28.07.2021 22:30 Відповісти Посилання
+4 (unknown) #146542
показати весь коментар28.07.2021 22:18 Відповісти Посилання
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Это позорище , когда президент другой страны громит крысиное гнездо в ОПУ
https://www.youtube.com/watch?v=TGHJlnWIfe8