Зеленський представив колективу СЗР нового керівника Литвиненка. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки нового голову Олександра Литвиненка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Олександра Валерійовича ми всі знаємо, я особисто знаю його два роки. Багато працюємо в Раді національної безпеки і оборони. Дуже багато зробили під його керівництвом в Інституті стратегічних досліджень. Справді з великою повагою ставлюся до пана Литвиненка. Він – досвідчена й поважна людина, професіонал з прекрасною репутацією", – сказав Зеленський
Президент зазначив, що новий керівник чудово розуміє завдання, які стоять перед зовнішньою розвідкою. Глава держави вважає, що Олександр Литвиненко має зберегти навколо себе фахових людей, щоб разом іти до реформування СЗРУ.
"Переконаний, що у Службі зовнішньої розвідки прекрасні традиції, прекрасний потенціал, дуже потужні фахівці. І я впевнений, що разом з вами ми зможемо зробити все для захисту національних інтересів нашої держави, отримання випереджальної, якісної оперативної інформації про плани й наміри нашого ворога – Російської Федерації, інших держав", - заявив новий глава СЗР
Олександр Литвиненко народився 1972 року в Києві. Має декілька вищих освіт. Працював на різних посадах у СБУ та РНБО. Генерал-майор запасу. Із серпня 2019 року обіймав посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Литвиненко Олександр Валерійович - В 1989 - 1994 роках - інженер-математик за спеціальністю прикладна математика, Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ РФ, м. Москва.
просто каждый старался получить независимость, а сама Московия тогда не отождествлялась с империей - у Ельцина была несколько иная политика
Денис Ермак, брат главы ОП Андрея Ермака, фигурант «пленочного скандала» с участием Дмитрия Штанько и Сергея Шумского, с 2015 года до 2019-го был внештатным советником заместителя Секретаря СНБО Александра Литвиненко. Их обоих уволил Александр Данилюк, когда стал секретарем СНБО.
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever
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https://mobile.twitter.com/Leha_Sever Алексей https://mobile.twitter.com/Leha_Sever @Leha_Sever https://mobile.twitter.com/Leha_Sever/status/1418641693205843978 38 мин
Он уже столько "правильных" решений напринимал что ему светит реальный срок.
А закон обратной силы не имеет. И наплевать на конституцию не получится, он глупый мальчик которого закапывают такими законами и советами.
Після звинувачення Молдовою спецслужб України у викраденні Чауса, Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Кондратюка.
Мовляв, Зеленський «не знав» про викрадення, а як дізнався - покарав керівника.
Все як у «добрі» сталінські часи - диктатор дає вказівки, а потім карає виконавців.
- Sergiy Taran
Тоді такі пограбування і нерідко вбивства в приміщеннях РОВД, транспортної міліції були частим явищем.
- https://www.liga.net/politics/interview/ya-zakonchu-voynu-do-kontsa-sroka-film-o-zelenskom-za-minutu Зеленский в фильме "Год президентства" поставил себе новые сроки: закончить войну до конца каденции, 2024 года. Это реально?
- Я глубоко уверен, что возможно добиться прекращения боевых действий и начать строительство мира. Это возможно. И над этим надо работать.
- Если допустить, что у Зеленского получится, то как это выйдет сделать без уступок России? Какие "красные линии" не перейдет Украина?
Идти ли на какие-то уступки... Конечно, нам придется. Вопрос, на какие? Уступки уступкам рознь. Вот амнистия - это уступка?
- Какой формат больше подходит для таких переговоров? Минск, Нормандия?
Нам надо формировать коалицию в нашу поддержку.
- Как вы относитесь к созданию консультативного совета с ОРДЛО, анонсированному Ермаком? Это ошибка, красная линия или нет? Зрада или перемога?
- Это попытка найти эффективный механизм реализации Минских соглашений. Идет поиск взаимоприемлемых решений.
https://www.liga.net/politics/interview/aleksandr-litvinenko-shest-let-donbass-uchat-my---hohly-svolochi-naemniki-i-eto-ujasno
- Ермак все еще заявляет, что в октябре 2020 года в оккупированном Донбассе могут провести выборы - вы в это верите? При каких условиях это возможно?
- Я ВЕРЮ, что мы должны работать в ЭТОМ направлении.
СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ ЗАДАНИЕ:
1) ПРЕКРАТИТЬБОЕВЫЕДЕЙСТВИЯ, И
2) ПОСТЕПЕННО ДВИГАТЬСЯ ПУТЕМ БЕЗОПАСНОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ
(надо только прекратить стрелять?)
Что вы вкладываете в это понятие - безопасная реинтеграция?
- Что, с одной стороны, при этом надо не уничтожить государственный суверенитет, а с другой стороны - не спровоцировать революцию внутри Украины.
А это можно сделать на раз. (???)
https://www.liga.net/politics/interview/aleksandr-litvinenko-shest-let-donbass-uchat-my---hohly-svolochi-naemniki-i-eto-ujasno
Александр Литвиненко в 1989 - 1994 гг. учился в Институте криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки Российской Федерации (так называлась ФСБ в 1993-1995 гг.). В России широко известен факт, что всех неблагонадежных курсантов и сотрудников академии ФСК / ФСБ отчислили еще в 1992 г. Но Литвиненко спокойно доучился
Литвиненко работал заместителем директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины.
Со своей должности в НИСИ пошел одновременно с увольнением СЕРГЕЯ ЛЕВОЧКИНА с АП.
После освобождения ЛИТВИНЕНКО ВМЕСТЕ С ЛЕВОЧКИНЫМ, директором НИСИ Андреем Ермолаевым и экс-пресс-секретарем Януковича Дарьей Чепак стали соучредителями Института Новая Украина
http://politrada.com/dossier/Aleksandr-Valerevich-Litvinenko/
Спустя два года Александр Валерьевич увольняется, для того, чтобы получить зарплату вместе с пенсией, а через два дня снова выходит на работу в УГО.
За период своей службы Литвиненко Александру удалось получить несколько квартир, в том числе и от кабмина, когда охранял Януковича
https://znaj.ua/ru/dossier/337-litvinenko-oleksandr-valeriyovich-dosye-biografiya-i-kompromat
Ось-ось має знайтись викрадений в Молдові суддя Чаус.
І цей злочин можна перекласти на Кондратюка, щоб Зе міг вийти сухим з води.
Викидає союзників, як використані підгузки, якщо зеклоуну так зручно.)