Зеленський представив колективу СЗР нового керівника Литвиненка. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки нового голову Олександра Литвиненка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Олександра Валерійовича ми всі знаємо, я особисто знаю його два роки. Багато працюємо в Раді національної безпеки і оборони. Дуже багато зробили під його керівництвом в Інституті стратегічних досліджень. Справді з великою повагою ставлюся до пана Литвиненка. Він – досвідчена й поважна людина, професіонал з прекрасною репутацією", – сказав Зеленський

Президент зазначив, що новий керівник чудово розуміє завдання, які стоять перед зовнішньою розвідкою. Глава держави вважає, що Олександр Литвиненко має зберегти навколо себе фахових людей, щоб разом іти до реформування СЗРУ.

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"Переконаний, що у Службі зовнішньої розвідки прекрасні традиції, прекрасний потенціал, дуже потужні фахівці. І я впевнений, що разом з вами ми зможемо зробити все для захисту національних інтересів нашої держави, отримання випереджальної, якісної оперативної інформації про плани й наміри нашого ворога – Російської Федерації, інших держав", - заявив новий глава СЗР

Олександр Литвиненко народився 1972 року в Києві. Має декілька вищих освіт. Працював на різних посадах у СБУ та РНБО. Генерал-майор запасу. Із серпня 2019 року обіймав посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень.

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