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Новини
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Зеленський представив колективу СЗР нового керівника Литвиненка. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки нового голову Олександра Литвиненка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський представив колективу СЗР нового керівника Литвиненка 01

"Олександра Валерійовича ми всі знаємо, я особисто знаю його два роки. Багато працюємо в Раді національної безпеки і оборони. Дуже багато зробили під його керівництвом в Інституті стратегічних досліджень. Справді з великою повагою ставлюся до пана Литвиненка. Він – досвідчена й поважна людина, професіонал з прекрасною репутацією", – сказав Зеленський

Президент зазначив, що новий керівник чудово розуміє завдання, які стоять перед зовнішньою розвідкою. Глава держави вважає, що Олександр Литвиненко має зберегти навколо себе фахових людей, щоб разом іти до реформування СЗРУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив замість нього Литвиненка

Зеленський представив колективу СЗР нового керівника Литвиненка 02

"Переконаний, що у Службі зовнішньої розвідки прекрасні традиції, прекрасний потенціал, дуже потужні фахівці. І я впевнений, що разом з вами ми зможемо зробити все для захисту національних інтересів нашої держави, отримання випереджальної, якісної оперативної інформації про плани й наміри нашого ворога – Російської Федерації, інших держав", - заявив новий глава СЗР

Олександр Литвиненко народився 1972 року в Києві. Має декілька вищих освіт. Працював на різних посадах у СБУ та РНБО. Генерал-майор запасу. Із серпня 2019 року обіймав посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повномасштабне вторгнення РФ в Україну може мати зовсім інший характер, ніж у 2014 році, - директор НІСД Литвиненко

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Литвиненко Олександр (38) СЗР (127) зовнішня розвідка (479)


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Топ коментарі
+26
Поздравляем Андрея Ермака с новым назначением своего человека!
Денис Ермак, брат главы ОП Андрея Ермака, фигурант «пленочного скандала» с участием Дмитрия Штанько и Сергея Шумского, с 2015 года до 2019-го был внештатным советником заместителя Секретаря СНБО Александра Литвиненко. Их обоих уволил Александр Данилюк, когда стал секретарем СНБО.
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23.07.2021 21:49 Відповісти
+17
Каждая церемония, каждое появление на публике этого клоуна в качестве Президента - несмываемый ПОЗОР для Украины
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23.07.2021 21:59 Відповісти
+16
теперь не будет и СВР. Зато какой простор для очередного предательства
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23.07.2021 21:49 Відповісти
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теперь не будет и СВР. Зато какой простор для очередного предательства
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23.07.2021 21:49 Відповісти
А в чем зрада? С 2014 по 2019 год Литвиненко был замом секретаря СНБО, т.е. Турчинова. Это тоже была зрада? Если да, то с чьей стороны?
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24.07.2021 07:46 Відповісти
Хз, але зам. це не секретар СНБО, зам. - не володіє не усією інформацією. Як би там не було але факт:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Литвиненко Олександр Валерійович - В 1989 - 1994 роках - інженер-математик за спеціальністю прикладна математика, Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ РФ, м. Москва.
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24.07.2021 14:45 Відповісти
В те времена ещё не было такого резкого противостояния,
просто каждый старался получить независимость, а сама Московия тогда не отождествлялась с империей - у Ельцина была несколько иная политика
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24.07.2021 21:01 Відповісти
"а сама Московия тогда не отождествлялась с империей" ???!!!
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25.07.2021 01:24 Відповісти
Це теж факт : Закінчив Королівський коледж оборонних наук (the RCDS) у Лондоні, Велика Британія (2012). Пройшов курси з підвищення кваліфікації у Йоркському університеті, м. Торонто, Канада (2002) та Маршалл-центр, Гарміш-Партенкірхен, Німеччина (2005).
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24.07.2021 14:51 Відповісти
Поздравляем Андрея Ермака с новым назначением своего человека!
Денис Ермак, брат главы ОП Андрея Ермака, фигурант «пленочного скандала» с участием Дмитрия Штанько и Сергея Шумского, с 2015 года до 2019-го был внештатным советником заместителя Секретаря СНБО Александра Литвиненко. Их обоих уволил Александр Данилюк, когда стал секретарем СНБО.
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23.07.2021 21:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever Алексей https://mobile.twitter.com/Leha_Sever @Leha_Sever https://mobile.twitter.com/Leha_Sever/status/1418641693205843978 38 мин

Он уже столько "правильных" решений напринимал что ему светит реальный срок.
А закон обратной силы не имеет. И наплевать на конституцию не получится, он глупый мальчик которого закапывают такими законами и советами.

Зеленський представив колективу СЗР нового керівника Литвиненка - Цензор.НЕТ 4554
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23.07.2021 22:19 Відповісти
Твої привітання приймаються! Дякую! Але витри слиню, тобі від цього нічого не дістанеться. У нас підлабузництво не в тренді.
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23.07.2021 21:58 Відповісти
Каждая церемония, каждое появление на публике этого клоуна в качестве Президента - несмываемый ПОЗОР для Украины
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23.07.2021 21:59 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3645389.html Яка знайома пісенька: "Цар хороший, він нічого не знав. Це бояре у нас погані, а Бубочка - хороший"

Після звинувачення Молдовою спецслужб України у викраденні Чауса, Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Кондратюка.
Мовляв, Зеленський «не знав» про викрадення, а як дізнався - покарав керівника.
Все як у «добрі» сталінські часи - диктатор дає вказівки, а потім карає виконавців.
- Sergiy Taran
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23.07.2021 22:08 Відповісти
ну вот - теперь полный набор агентов Московии с Ермаком (Козырь) во главе, а Блазень стоит на шухере..
Зеленський представив колективу СЗР нового керівника Литвиненка - Цензор.НЕТ 9896
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23.07.2021 22:11 Відповісти
А в период 2014-2019 он был замом Турчинова, это была зрада или перемога? Или может президент тогда не знал об этом факте его биографии?
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24.07.2021 07:49 Відповісти
На роялє с'бацал??
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23.07.2021 22:19 Відповісти
Вагнеровці, Чаус що тепер нам чекати?Якийсь маразм зеленої влади..
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23.07.2021 22:27 Відповісти
викрадення путлєра для Гааги))))
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24.07.2021 10:43 Відповісти
пока криворогое стесняется назначать на должности рабиновичей с медведчукчами...
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23.07.2021 23:01 Відповісти
Флер де лис это французский королевский символ, уходящий корнями к символизму тамплиеров и Приората Сиона.
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23.07.2021 23:06 Відповісти
Новым главой внешней разведки стал приятель брата Ермака. https://ord-ua.com/2021/07/23/62972/
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23.07.2021 23:22 Відповісти
Он же с 2014 по 2019 был замом секретаря СНБО
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24.07.2021 07:51 Відповісти
Ещё три раза напиши, может не все прочитали
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24.07.2021 08:44 Відповісти
Т.е. по сути нечего сказать?
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24.07.2021 09:45 Відповісти
Так может и тогда уже работал на ФСБ
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25.07.2021 01:28 Відповісти
раз приятель младшего Козыря то и денег старший Козырь не срубил. Приняли на службу за "так". А что заканчивал Академию криптографии, это не показатель. Зачинателем криптологии в НКВД был некий Глеб Бокий (кстати, уроженец Кировоградской области) Он был адептом Шамбалы и организатором мистического борделя. До сих пор чекисты - "романисты" его прославляют и сделали идолом криптографии и шпионажа. А конец его деятельности был печальный. Резидент в Польше устроил своего швагра в МИД секретарем, писали липовые депеши, Бокий знал о фальшивках и уведомлял своего корешка Артузова и никаких мер не принимал. Так их вместе и расстреляли "по списку" без суда. Так что это обычная захудалая конторка эта академия. Когда убежал в 1980 году криптолог Шамов, его даже не искали, повесили его убийство на ментов-садистов на станции метро "Ждановская" И только через 5 лет крот в ЦРУ передал что Шамов жив здоров и выдал все, а такие же випускники Академии даже не заметили, что их "слушают" по всему миру. Стратеги, только щеки умеют надувать и хвастаться.
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23.07.2021 23:52 Відповісти
так кого же тогда убили менты на станции метро? Целый фильм сняли по этому поводу
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24.07.2021 12:45 Відповісти
начальника отдела секретариата КГБ, в звании майора. Следствие вел Калиниченко, службу следователем в Прокуратуре начинал в Запорожье. Так же вел дело о гибели Машерова.
Тоді такі пограбування і нерідко вбивства в приміщеннях РОВД, транспортної міліції були частим явищем.
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25.07.2021 02:04 Відповісти
а почему без снимка на общем фоне со всеми сотрудниками?
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24.07.2021 04:54 Відповісти
...нужно много попкорна : такая эпоха в Украине повалила, и кина ненадо
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24.07.2021 05:44 Відповісти
Проблема військових в тому,що вони не завжди можуть відмовитись від "ПОДСТАВИ".А те,що " шимпснЗЕ" його "подставят" не викликає сумнівів.
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24.07.2021 08:28 Відповісти
Интервью Литвиненко 13.05.2020
- https://www.liga.net/politics/interview/ya-zakonchu-voynu-do-kontsa-sroka-film-o-zelenskom-za-minutu Зеленский в фильме "Год президентства" поставил себе новые сроки: закончить войну до конца каденции, 2024 года. Это реально?

- Я глубоко уверен, что возможно добиться прекращения боевых действий и начать строительство мира. Это возможно. И над этим надо работать.
- Если допустить, что у Зеленского получится, то как это выйдет сделать без уступок России? Какие "красные линии" не перейдет Украина?
Идти ли на какие-то уступки... Конечно, нам придется. Вопрос, на какие? Уступки уступкам рознь. Вот амнистия - это уступка?
- Какой формат больше подходит для таких переговоров? Минск, Нормандия?
Нам надо формировать коалицию в нашу поддержку.
- Как вы относитесь к созданию консультативного совета с ОРДЛО, анонсированному Ермаком? Это ошибка, красная линия или нет? Зрада или перемога?
- Это попытка найти эффективный механизм реализации Минских соглашений. Идет поиск взаимоприемлемых решений.
https://www.liga.net/politics/interview/aleksandr-litvinenko-shest-let-donbass-uchat-my---hohly-svolochi-naemniki-i-eto-ujasno
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24.07.2021 11:22 Відповісти
Интервью Литвиненко 13.05.2020

- Ермак все еще заявляет, что в октябре 2020 года в оккупированном Донбассе могут провести выборы - вы в это верите? При каких условиях это возможно?
- Я ВЕРЮ, что мы должны работать в ЭТОМ направлении.
СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ ЗАДАНИЕ:
1) ПРЕКРАТИТЬБОЕВЫЕДЕЙСТВИЯ, И
2) ПОСТЕПЕННО ДВИГАТЬСЯ ПУТЕМ БЕЗОПАСНОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ
(надо только прекратить стрелять?)
Что вы вкладываете в это понятие - безопасная реинтеграция?
- Что, с одной стороны, при этом надо не уничтожить государственный суверенитет, а с другой стороны - не спровоцировать революцию внутри Украины.
А это можно сделать на раз. (???)
https://www.liga.net/politics/interview/aleksandr-litvinenko-shest-let-donbass-uchat-my---hohly-svolochi-naemniki-i-eto-ujasno
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24.07.2021 11:25 Відповісти
Руководителем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) является Александр Литвиненко - выпускник Академии ФСК (ФСБ) и близкий соратник бывшего главы администрации президента СЕРГЕЯ ЛЕВОЧКИНА.
Александр Литвиненко в 1989 - 1994 гг. учился в Институте криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки Российской Федерации (так называлась ФСБ в 1993-1995 гг.). В России широко известен факт, что всех неблагонадежных курсантов и сотрудников академии ФСК / ФСБ отчислили еще в 1992 г. Но Литвиненко спокойно доучился
Литвиненко работал заместителем директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины.
Со своей должности в НИСИ пошел одновременно с увольнением СЕРГЕЯ ЛЕВОЧКИНА с АП.
После освобождения ЛИТВИНЕНКО ВМЕСТЕ С ЛЕВОЧКИНЫМ, директором НИСИ Андреем Ермолаевым и экс-пресс-секретарем Януковича Дарьей Чепак стали соучредителями Института Новая Украина
http://politrada.com/dossier/Aleksandr-Valerevich-Litvinenko/
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24.07.2021 11:42 Відповісти
Тролебот, руководителем (главою) СНБО Украины является Президент Украины. Литвиненко был замом секретаря СНБО Турчинова!
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24.07.2021 14:31 Відповісти
В 2014 году Литвиненко пробыл несколько дней в Донбассе, с целью получения статуса участника боевых действий.
Спустя два года Александр Валерьевич увольняется, для того, чтобы получить зарплату вместе с пенсией, а через два дня снова выходит на работу в УГО.
За период своей службы Литвиненко Александру удалось получить несколько квартир, в том числе и от кабмина, когда охранял Януковича
https://znaj.ua/ru/dossier/337-litvinenko-oleksandr-valeriyovich-dosye-biografiya-i-kompromat
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24.07.2021 12:34 Відповісти
зеле такой человек подходит.... он ему понятен...ему не понятны те, кто из парижской оперы идёт на фронт с рашкой и отдаёт жизнь за нэньку.
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24.07.2021 17:10 Відповісти
Для предательства Зели вообще теперь стопоров нет.
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24.07.2021 15:34 Відповісти
Основний критерій,щоб шут "знав особисто"
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24.07.2021 17:07 Відповісти
я уверен, что вместе с вами мы сдадим х**лу ещё не одну секретную операцию и сможем сделать все для защиты национальных интересов нашего лубянского государства,
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24.07.2021 17:07 Відповісти
Ты с Зеленским и Коломойским точно в одном государстве.
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24.07.2021 20:28 Відповісти
Ты долго думал над этим высером или так 3.14-нул, от скуки ?
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25.07.2021 09:39 Відповісти
Давайте уже гирькина мистером сделаем, **** уж тут
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24.07.2021 23:55 Відповісти
Зе звільнив главу Служби зовнішньої розвідки напередодні виходу фільму Bellingcat.
Ось-ось має знайтись викрадений в Молдові суддя Чаус.
І цей злочин можна перекласти на Кондратюка, щоб Зе міг вийти сухим з води.
Викидає союзників, як використані підгузки, якщо зеклоуну так зручно.)
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25.07.2021 05:10 Відповісти
 
 