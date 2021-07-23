Зеленский представил коллективу СВР нового руководителя Литвиненко. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки нового председателя Александра Литвиненко.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он - опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией ", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что новый руководитель прекрасно понимает задачи, стоящие перед внешней разведкой. Глава государства считает, что Александр Литвиненко должен сохранить вокруг себя профессиональных людей, чтобы вместе идти к реформированию СВР.
"Убежден, что в Службе внешней разведки прекрасные традиции, прекрасный потенциал, очень мощные специалисты. И я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать все для защиты национальных интересов нашего государства, получения опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага - Российской Федерации, других государств", - заявил новый глава СВР.
Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. Имеет несколько высших образований. Работал на различных должностях в СБУ и СНБО. Генерал-майор запаса. С августа 2019 занимал должность директора Национального института стратегических исследований.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Литвиненко Олександр Валерійович - В 1989 - 1994 роках - інженер-математик за спеціальністю прикладна математика, Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ РФ, м. Москва.
просто каждый старался получить независимость, а сама Московия тогда не отождествлялась с империей - у Ельцина была несколько иная политика
Денис Ермак, брат главы ОП Андрея Ермака, фигурант «пленочного скандала» с участием Дмитрия Штанько и Сергея Шумского, с 2015 года до 2019-го был внештатным советником заместителя Секретаря СНБО Александра Литвиненко. Их обоих уволил Александр Данилюк, когда стал секретарем СНБО.
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever Алексей https://mobile.twitter.com/Leha_Sever @Leha_Sever https://mobile.twitter.com/Leha_Sever/status/1418641693205843978 38 мин
Он уже столько "правильных" решений напринимал что ему светит реальный срок.
А закон обратной силы не имеет. И наплевать на конституцию не получится, он глупый мальчик которого закапывают такими законами и советами.
Після звинувачення Молдовою спецслужб України у викраденні Чауса, Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Кондратюка.
Мовляв, Зеленський «не знав» про викрадення, а як дізнався - покарав керівника.
Все як у «добрі» сталінські часи - диктатор дає вказівки, а потім карає виконавців.
- Sergiy Taran
Тоді такі пограбування і нерідко вбивства в приміщеннях РОВД, транспортної міліції були частим явищем.
- https://www.liga.net/politics/interview/ya-zakonchu-voynu-do-kontsa-sroka-film-o-zelenskom-za-minutu Зеленский в фильме "Год президентства" поставил себе новые сроки: закончить войну до конца каденции, 2024 года. Это реально?
- Я глубоко уверен, что возможно добиться прекращения боевых действий и начать строительство мира. Это возможно. И над этим надо работать.
- Если допустить, что у Зеленского получится, то как это выйдет сделать без уступок России? Какие "красные линии" не перейдет Украина?
Идти ли на какие-то уступки... Конечно, нам придется. Вопрос, на какие? Уступки уступкам рознь. Вот амнистия - это уступка?
- Какой формат больше подходит для таких переговоров? Минск, Нормандия?
Нам надо формировать коалицию в нашу поддержку.
- Как вы относитесь к созданию консультативного совета с ОРДЛО, анонсированному Ермаком? Это ошибка, красная линия или нет? Зрада или перемога?
- Это попытка найти эффективный механизм реализации Минских соглашений. Идет поиск взаимоприемлемых решений.
https://www.liga.net/politics/interview/aleksandr-litvinenko-shest-let-donbass-uchat-my---hohly-svolochi-naemniki-i-eto-ujasno
- Ермак все еще заявляет, что в октябре 2020 года в оккупированном Донбассе могут провести выборы - вы в это верите? При каких условиях это возможно?
- Я ВЕРЮ, что мы должны работать в ЭТОМ направлении.
СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ ЗАДАНИЕ:
1) ПРЕКРАТИТЬБОЕВЫЕДЕЙСТВИЯ, И
2) ПОСТЕПЕННО ДВИГАТЬСЯ ПУТЕМ БЕЗОПАСНОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ
(надо только прекратить стрелять?)
Что вы вкладываете в это понятие - безопасная реинтеграция?
- Что, с одной стороны, при этом надо не уничтожить государственный суверенитет, а с другой стороны - не спровоцировать революцию внутри Украины.
А это можно сделать на раз. (???)
https://www.liga.net/politics/interview/aleksandr-litvinenko-shest-let-donbass-uchat-my---hohly-svolochi-naemniki-i-eto-ujasno
Александр Литвиненко в 1989 - 1994 гг. учился в Институте криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки Российской Федерации (так называлась ФСБ в 1993-1995 гг.). В России широко известен факт, что всех неблагонадежных курсантов и сотрудников академии ФСК / ФСБ отчислили еще в 1992 г. Но Литвиненко спокойно доучился
Литвиненко работал заместителем директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины.
Со своей должности в НИСИ пошел одновременно с увольнением СЕРГЕЯ ЛЕВОЧКИНА с АП.
После освобождения ЛИТВИНЕНКО ВМЕСТЕ С ЛЕВОЧКИНЫМ, директором НИСИ Андреем Ермолаевым и экс-пресс-секретарем Януковича Дарьей Чепак стали соучредителями Института Новая Украина
http://politrada.com/dossier/Aleksandr-Valerevich-Litvinenko/
Спустя два года Александр Валерьевич увольняется, для того, чтобы получить зарплату вместе с пенсией, а через два дня снова выходит на работу в УГО.
За период своей службы Литвиненко Александру удалось получить несколько квартир, в том числе и от кабмина, когда охранял Януковича
https://znaj.ua/ru/dossier/337-litvinenko-oleksandr-valeriyovich-dosye-biografiya-i-kompromat
Ось-ось має знайтись викрадений в Молдові суддя Чаус.
І цей злочин можна перекласти на Кондратюка, щоб Зе міг вийти сухим з води.
Викидає союзників, як використані підгузки, якщо зеклоуну так зручно.)