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Зеленский представил коллективу СВР нового руководителя Литвиненко. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки нового председателя Александра Литвиненко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский представил коллективу СВР нового руководителя Литвиненко 01

"Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он - опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией ", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что новый руководитель прекрасно понимает задачи, стоящие перед внешней разведкой. Глава государства считает, что Александр Литвиненко должен сохранить вокруг себя профессиональных людей, чтобы вместе идти к реформированию СВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил вместо него Литвиненко

Зеленский представил коллективу СВР нового руководителя Литвиненко 02

"Убежден, что в Службе внешней разведки прекрасные традиции, прекрасный потенциал, очень мощные специалисты. И я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать все для защиты национальных интересов нашего государства, получения опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага - Российской Федерации, других государств", - заявил новый глава СВР.

Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. Имеет несколько высших образований. Работал на различных должностях в СБУ и СНБО. Генерал-майор запаса. С августа 2019 занимал должность директора Национального института стратегических исследований.

Также читайте: Полномасштабное вторжение РФ в Украину может иметь совершенно иной характер, чем в 2014 году, - директор НИСИ Литвиненко

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) Литвиненко Александр (78) СВР (142) внешняя разведка (389)


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Топ комментарии
+26
Поздравляем Андрея Ермака с новым назначением своего человека!
Денис Ермак, брат главы ОП Андрея Ермака, фигурант «пленочного скандала» с участием Дмитрия Штанько и Сергея Шумского, с 2015 года до 2019-го был внештатным советником заместителя Секретаря СНБО Александра Литвиненко. Их обоих уволил Александр Данилюк, когда стал секретарем СНБО.
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23.07.2021 21:49 Ответить
+17
Каждая церемония, каждое появление на публике этого клоуна в качестве Президента - несмываемый ПОЗОР для Украины
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23.07.2021 21:59 Ответить
+16
теперь не будет и СВР. Зато какой простор для очередного предательства
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23.07.2021 21:49 Ответить
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теперь не будет и СВР. Зато какой простор для очередного предательства
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23.07.2021 21:49 Ответить
А в чем зрада? С 2014 по 2019 год Литвиненко был замом секретаря СНБО, т.е. Турчинова. Это тоже была зрада? Если да, то с чьей стороны?
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24.07.2021 07:46 Ответить
Хз, але зам. це не секретар СНБО, зам. - не володіє не усією інформацією. Як би там не було але факт:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Литвиненко Олександр Валерійович - В 1989 - 1994 роках - інженер-математик за спеціальністю прикладна математика, Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ РФ, м. Москва.
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24.07.2021 14:45 Ответить
В те времена ещё не было такого резкого противостояния,
просто каждый старался получить независимость, а сама Московия тогда не отождествлялась с империей - у Ельцина была несколько иная политика
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24.07.2021 21:01 Ответить
"а сама Московия тогда не отождествлялась с империей" ???!!!
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25.07.2021 01:24 Ответить
Це теж факт : Закінчив Королівський коледж оборонних наук (the RCDS) у Лондоні, Велика Британія (2012). Пройшов курси з підвищення кваліфікації у Йоркському університеті, м. Торонто, Канада (2002) та Маршалл-центр, Гарміш-Партенкірхен, Німеччина (2005).
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24.07.2021 14:51 Ответить
Поздравляем Андрея Ермака с новым назначением своего человека!
Денис Ермак, брат главы ОП Андрея Ермака, фигурант «пленочного скандала» с участием Дмитрия Штанько и Сергея Шумского, с 2015 года до 2019-го был внештатным советником заместителя Секретаря СНБО Александра Литвиненко. Их обоих уволил Александр Данилюк, когда стал секретарем СНБО.
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23.07.2021 21:49 Ответить
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever
https://mobile.twitter.com/Leha_Sever Алексей https://mobile.twitter.com/Leha_Sever @Leha_Sever https://mobile.twitter.com/Leha_Sever/status/1418641693205843978 38 мин

Он уже столько "правильных" решений напринимал что ему светит реальный срок.
А закон обратной силы не имеет. И наплевать на конституцию не получится, он глупый мальчик которого закапывают такими законами и советами.

Зеленський представив колективу СЗР нового керівника Литвиненка - Цензор.НЕТ 4554
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23.07.2021 22:19 Ответить
Твої привітання приймаються! Дякую! Але витри слиню, тобі від цього нічого не дістанеться. У нас підлабузництво не в тренді.
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23.07.2021 21:58 Ответить
Каждая церемония, каждое появление на публике этого клоуна в качестве Президента - несмываемый ПОЗОР для Украины
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23.07.2021 21:59 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3645389.html Яка знайома пісенька: "Цар хороший, він нічого не знав. Це бояре у нас погані, а Бубочка - хороший"

Після звинувачення Молдовою спецслужб України у викраденні Чауса, Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Кондратюка.
Мовляв, Зеленський «не знав» про викрадення, а як дізнався - покарав керівника.
Все як у «добрі» сталінські часи - диктатор дає вказівки, а потім карає виконавців.
- Sergiy Taran
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23.07.2021 22:08 Ответить
ну вот - теперь полный набор агентов Московии с Ермаком (Козырь) во главе, а Блазень стоит на шухере..
Зеленський представив колективу СЗР нового керівника Литвиненка - Цензор.НЕТ 9896
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23.07.2021 22:11 Ответить
А в период 2014-2019 он был замом Турчинова, это была зрада или перемога? Или может президент тогда не знал об этом факте его биографии?
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24.07.2021 07:49 Ответить
На роялє с'бацал??
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23.07.2021 22:19 Ответить
Вагнеровці, Чаус що тепер нам чекати?Якийсь маразм зеленої влади..
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23.07.2021 22:27 Ответить
викрадення путлєра для Гааги))))
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24.07.2021 10:43 Ответить
пока криворогое стесняется назначать на должности рабиновичей с медведчукчами...
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23.07.2021 23:01 Ответить
Флер де лис это французский королевский символ, уходящий корнями к символизму тамплиеров и Приората Сиона.
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23.07.2021 23:06 Ответить
Новым главой внешней разведки стал приятель брата Ермака. https://ord-ua.com/2021/07/23/62972/
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23.07.2021 23:22 Ответить
Он же с 2014 по 2019 был замом секретаря СНБО
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24.07.2021 07:51 Ответить
Ещё три раза напиши, может не все прочитали
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24.07.2021 08:44 Ответить
Т.е. по сути нечего сказать?
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24.07.2021 09:45 Ответить
Так может и тогда уже работал на ФСБ
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25.07.2021 01:28 Ответить
раз приятель младшего Козыря то и денег старший Козырь не срубил. Приняли на службу за "так". А что заканчивал Академию криптографии, это не показатель. Зачинателем криптологии в НКВД был некий Глеб Бокий (кстати, уроженец Кировоградской области) Он был адептом Шамбалы и организатором мистического борделя. До сих пор чекисты - "романисты" его прославляют и сделали идолом криптографии и шпионажа. А конец его деятельности был печальный. Резидент в Польше устроил своего швагра в МИД секретарем, писали липовые депеши, Бокий знал о фальшивках и уведомлял своего корешка Артузова и никаких мер не принимал. Так их вместе и расстреляли "по списку" без суда. Так что это обычная захудалая конторка эта академия. Когда убежал в 1980 году криптолог Шамов, его даже не искали, повесили его убийство на ментов-садистов на станции метро "Ждановская" И только через 5 лет крот в ЦРУ передал что Шамов жив здоров и выдал все, а такие же випускники Академии даже не заметили, что их "слушают" по всему миру. Стратеги, только щеки умеют надувать и хвастаться.
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23.07.2021 23:52 Ответить
так кого же тогда убили менты на станции метро? Целый фильм сняли по этому поводу
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24.07.2021 12:45 Ответить
начальника отдела секретариата КГБ, в звании майора. Следствие вел Калиниченко, службу следователем в Прокуратуре начинал в Запорожье. Так же вел дело о гибели Машерова.
Тоді такі пограбування і нерідко вбивства в приміщеннях РОВД, транспортної міліції були частим явищем.
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25.07.2021 02:04 Ответить
а почему без снимка на общем фоне со всеми сотрудниками?
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24.07.2021 04:54 Ответить
...нужно много попкорна : такая эпоха в Украине повалила, и кина ненадо
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24.07.2021 05:44 Ответить
Проблема військових в тому,що вони не завжди можуть відмовитись від "ПОДСТАВИ".А те,що " шимпснЗЕ" його "подставят" не викликає сумнівів.
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24.07.2021 08:28 Ответить
Интервью Литвиненко 13.05.2020
- https://www.liga.net/politics/interview/ya-zakonchu-voynu-do-kontsa-sroka-film-o-zelenskom-za-minutu Зеленский в фильме "Год президентства" поставил себе новые сроки: закончить войну до конца каденции, 2024 года. Это реально?

- Я глубоко уверен, что возможно добиться прекращения боевых действий и начать строительство мира. Это возможно. И над этим надо работать.
- Если допустить, что у Зеленского получится, то как это выйдет сделать без уступок России? Какие "красные линии" не перейдет Украина?
Идти ли на какие-то уступки... Конечно, нам придется. Вопрос, на какие? Уступки уступкам рознь. Вот амнистия - это уступка?
- Какой формат больше подходит для таких переговоров? Минск, Нормандия?
Нам надо формировать коалицию в нашу поддержку.
- Как вы относитесь к созданию консультативного совета с ОРДЛО, анонсированному Ермаком? Это ошибка, красная линия или нет? Зрада или перемога?
- Это попытка найти эффективный механизм реализации Минских соглашений. Идет поиск взаимоприемлемых решений.
https://www.liga.net/politics/interview/aleksandr-litvinenko-shest-let-donbass-uchat-my---hohly-svolochi-naemniki-i-eto-ujasno
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24.07.2021 11:22 Ответить
Интервью Литвиненко 13.05.2020

- Ермак все еще заявляет, что в октябре 2020 года в оккупированном Донбассе могут провести выборы - вы в это верите? При каких условиях это возможно?
- Я ВЕРЮ, что мы должны работать в ЭТОМ направлении.
СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ ЗАДАНИЕ:
1) ПРЕКРАТИТЬБОЕВЫЕДЕЙСТВИЯ, И
2) ПОСТЕПЕННО ДВИГАТЬСЯ ПУТЕМ БЕЗОПАСНОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ
(надо только прекратить стрелять?)
Что вы вкладываете в это понятие - безопасная реинтеграция?
- Что, с одной стороны, при этом надо не уничтожить государственный суверенитет, а с другой стороны - не спровоцировать революцию внутри Украины.
А это можно сделать на раз. (???)
https://www.liga.net/politics/interview/aleksandr-litvinenko-shest-let-donbass-uchat-my---hohly-svolochi-naemniki-i-eto-ujasno
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24.07.2021 11:25 Ответить
Руководителем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) является Александр Литвиненко - выпускник Академии ФСК (ФСБ) и близкий соратник бывшего главы администрации президента СЕРГЕЯ ЛЕВОЧКИНА.
Александр Литвиненко в 1989 - 1994 гг. учился в Институте криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки Российской Федерации (так называлась ФСБ в 1993-1995 гг.). В России широко известен факт, что всех неблагонадежных курсантов и сотрудников академии ФСК / ФСБ отчислили еще в 1992 г. Но Литвиненко спокойно доучился
Литвиненко работал заместителем директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины.
Со своей должности в НИСИ пошел одновременно с увольнением СЕРГЕЯ ЛЕВОЧКИНА с АП.
После освобождения ЛИТВИНЕНКО ВМЕСТЕ С ЛЕВОЧКИНЫМ, директором НИСИ Андреем Ермолаевым и экс-пресс-секретарем Януковича Дарьей Чепак стали соучредителями Института Новая Украина
http://politrada.com/dossier/Aleksandr-Valerevich-Litvinenko/
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24.07.2021 11:42 Ответить
Тролебот, руководителем (главою) СНБО Украины является Президент Украины. Литвиненко был замом секретаря СНБО Турчинова!
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24.07.2021 14:31 Ответить
В 2014 году Литвиненко пробыл несколько дней в Донбассе, с целью получения статуса участника боевых действий.
Спустя два года Александр Валерьевич увольняется, для того, чтобы получить зарплату вместе с пенсией, а через два дня снова выходит на работу в УГО.
За период своей службы Литвиненко Александру удалось получить несколько квартир, в том числе и от кабмина, когда охранял Януковича
https://znaj.ua/ru/dossier/337-litvinenko-oleksandr-valeriyovich-dosye-biografiya-i-kompromat
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24.07.2021 12:34 Ответить
зеле такой человек подходит.... он ему понятен...ему не понятны те, кто из парижской оперы идёт на фронт с рашкой и отдаёт жизнь за нэньку.
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24.07.2021 17:10 Ответить
Для предательства Зели вообще теперь стопоров нет.
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24.07.2021 15:34 Ответить
Основний критерій,щоб шут "знав особисто"
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24.07.2021 17:07 Ответить
я уверен, что вместе с вами мы сдадим х**лу ещё не одну секретную операцию и сможем сделать все для защиты национальных интересов нашего лубянского государства,
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24.07.2021 17:07 Ответить
Ты с Зеленским и Коломойским точно в одном государстве.
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24.07.2021 20:28 Ответить
Ты долго думал над этим высером или так 3.14-нул, от скуки ?
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25.07.2021 09:39 Ответить
Давайте уже гирькина мистером сделаем, **** уж тут
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24.07.2021 23:55 Ответить
Зе звільнив главу Служби зовнішньої розвідки напередодні виходу фільму Bellingcat.
Ось-ось має знайтись викрадений в Молдові суддя Чаус.
І цей злочин можна перекласти на Кондратюка, щоб Зе міг вийти сухим з води.
Викидає союзників, як використані підгузки, якщо зеклоуну так зручно.)
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25.07.2021 05:10 Ответить
 
 