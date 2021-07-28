Миссия МВФ посетит Украину в сентябре, – глава МВФ Георгиева

Директор распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева анонсировала визит миссии Фонда в Украину в сентябре этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очень конструктивный звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ", – написала Георгиева в Твитерре по итогам разговора в среду вечером.

Глава МВФ выразила надежду на продуктивную работу по остающимся вопросам во время визита миссии в сентябре.

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