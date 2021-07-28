Миссия МВФ посетит Украину в сентябре, – глава МВФ Георгиева
Директор распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева анонсировала визит миссии Фонда в Украину в сентябре этого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Очень конструктивный звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ", – написала Георгиева в Твитерре по итогам разговора в среду вечером.
Глава МВФ выразила надежду на продуктивную работу по остающимся вопросам во время визита миссии в сентябре.
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- Господа МВФ, господа МВФ! Я вас пол года уговаривал к нам приехать, что бы сообщить, что вы нам совершенно НЕ НУЖНЫ.
Навть на сайті жОПи сказано "https://uainfo.org/blognews/1627524064-zelenskiy-proviv-telefonnu-rozmovu-z-glavoyu-mvf-pro-shcho.html Зеленський запросив Крісталіну Георгієву відвідати Україну й особисто обговорити подальші кроки продуктивної співпрац і." - тобто, лише запросив! Ніде нема, що запрошення прийнято! І те, що місія приїде - це прибріхано! Інтерфаксом, чи кимось іншим - це прибріхано!
Тобто, питання траншу МВФ для нас - ще далеко-далеко не вирішено! Відрядження місії - тільки можливе, і не більше!