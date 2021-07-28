Місія МВФ відвідає Україну у вересні, - глава МВФ Георгієва
Директор розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва анонсувала візит місії Фонду в Україну у вересні цього року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дуже конструктивний дзвінок із президентом України Володимиром Зеленським про успішний економічний прогрес України в межах програми МВФ", - написала Георгієва в Твіттері за підсумками розмови в середу ввечері.
Глава МВФ висловила сподівання на продуктивну роботу щодо питань, які залишаються, під час візиту місії у вересні.
Топ коментарі
+2 Сергей Гусаченко #482448
показати весь коментар28.07.2021 22:32 Відповісти Посилання
+2 Valery Greff
показати весь коментар29.07.2021 09:34 Відповісти Посилання
+1 Valery Greff
показати весь коментар28.07.2021 22:24 Відповісти Посилання
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- Господа МВФ, господа МВФ! Я вас пол года уговаривал к нам приехать, что бы сообщить, что вы нам совершенно НЕ НУЖНЫ.
Навть на сайті жОПи сказано "https://uainfo.org/blognews/1627524064-zelenskiy-proviv-telefonnu-rozmovu-z-glavoyu-mvf-pro-shcho.html Зеленський запросив Крісталіну Георгієву відвідати Україну й особисто обговорити подальші кроки продуктивної співпрац і." - тобто, лише запросив! Ніде нема, що запрошення прийнято! І те, що місія приїде - це прибріхано! Інтерфаксом, чи кимось іншим - це прибріхано!
Тобто, питання траншу МВФ для нас - ще далеко-далеко не вирішено! Відрядження місії - тільки можливе, і не більше!