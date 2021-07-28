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Місія МВФ відвідає Україну у вересні, - глава МВФ Георгієва

Місія МВФ відвідає Україну у вересні, - глава МВФ Георгієва

Директор розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва анонсувала візит місії Фонду в Україну у вересні цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дуже конструктивний дзвінок із президентом України Володимиром Зеленським про успішний економічний прогрес України в межах програми МВФ", - написала Георгієва в Твіттері за підсумками розмови в середу ввечері.

Глава МВФ висловила сподівання на продуктивну роботу щодо питань, які залишаються, під час візиту місії у вересні.

Читайте також: Україна готова до отримання траншу МВФ, - Зеленський

Автор: 

МВФ (3078) Крісталіна Георгієва (99)


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Топ коментарі
+2
Та тоже хотелось поржать. Но это же жизнь наших людей, а что покажет нелох под управлением бородатой бабушки? Я не вангую, но бородатую бабушку не простят, за вакцинацию вздернут, и за трындежь про НАТО спросят. Могу быть неправ, но такой гребаный стыд на международной арене я не видел со времен Овоща. Я украинец, и мне очень больно за выбор большинства моих соотечественников в 2019.
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28.07.2021 22:32 Відповісти
+2
кацапы сильно хотели раскола в Украине. Хоть и не раскол, но разделение таки произошло. На Украинцев и "насєлєніе"...
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29.07.2021 09:34 Відповісти
+1
Приедут чиста поржать.
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28.07.2021 22:24 Відповісти
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Приедут чиста поржать.
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28.07.2021 22:24 Відповісти
Та тоже хотелось поржать. Но это же жизнь наших людей, а что покажет нелох под управлением бородатой бабушки? Я не вангую, но бородатую бабушку не простят, за вакцинацию вздернут, и за трындежь про НАТО спросят. Могу быть неправ, но такой гребаный стыд на международной арене я не видел со времен Овоща. Я украинец, и мне очень больно за выбор большинства моих соотечественников в 2019.
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28.07.2021 22:32 Відповісти
кацапы сильно хотели раскола в Украине. Хоть и не раскол, но разделение таки произошло. На Украинцев и "насєлєніе"...
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29.07.2021 09:34 Відповісти
Когда они узнают, что в результате проведенного закрытого опроса, зебобики решили отменить повышение тарифов на эту зиму, они могут сюда уже не ехать. Ну и не забыть про ковидный фонд. Его не позволят проверять и в сентябре, и в октябре. И вообще. Смысла ехать ноль, ровно как и сумма, которую получит Украина от МВФ
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28.07.2021 22:26 Відповісти
МВФ приїде з візитом щоб послать наркошу вжопу. Віддасть боржок.
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28.07.2021 22:30 Відповісти
Презик сегодня сказал шо для приёма луидоров от МВФ усе готово!
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28.07.2021 22:35 Відповісти
У вересні-це трохи заскоро. Зелені ще будуть пірит ся і розпускати павині хвости. Їхати треба у кінці жовтня, коли почнеться опалювальний сезон і до зачаровпних "Сватами" і "Слугою народу" 73 відсотків виборців Зєлєнского прилетять платіжки.
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28.07.2021 22:35 Відповісти
Результат визита миссии МВФ в сортире ОПы Зели:
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре, – глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 9028
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28.07.2021 22:37 Відповісти
Что Зеле уже и деньги печатать неначем ?
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29.07.2021 10:18 Відповісти
Он всё просрал.
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29.07.2021 23:25 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
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28.07.2021 22:39 Відповісти
Э не, граждане, так не честно! Выбрали Голоюородька - несите коронки на Майдан!
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28.07.2021 22:54 Відповісти
Зеленский:
- Господа МВФ, господа МВФ! Я вас пол года уговаривал к нам приехать, что бы сообщить, что вы нам совершенно НЕ НУЖНЫ.
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28.07.2021 22:55 Відповісти
Это как если бы Вы позвонили в банк и заложили единственное жильё под дикие проценты и маленькую сумму оценки, это был -бы очень конструктивный звонок
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29.07.2021 06:19 Відповісти
Головне - не вестися на їхні обіцянки і не набирати кредитів , бо обдеруть як липку . Нехай приїздять , погуляють по Києву і їдуть геть , несолоно хлєбавши .
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29.07.2021 06:55 Відповісти
Зеля со всех сторон берёт кредиты на много миллиардов долларов под 11% годовых.
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29.07.2021 10:20 Відповісти
Народ, а де тут в словах самої Георгієвої, що "місія МВФ заїде до України в вересні"???
Навть на сайті жОПи сказано "https://uainfo.org/blognews/1627524064-zelenskiy-proviv-telefonnu-rozmovu-z-glavoyu-mvf-pro-shcho.html Зеленський запросив Крісталіну Георгієву відвідати Україну й особисто обговорити подальші кроки продуктивної співпрац і." - тобто, лише запросив! Ніде нема, що запрошення прийнято! І те, що місія приїде - це прибріхано! Інтерфаксом, чи кимось іншим - це прибріхано!

Тобто, питання траншу МВФ для нас - ще далеко-далеко не вирішено! Відрядження місії - тільки можливе, і не більше!
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29.07.2021 08:15 Відповісти
 
 