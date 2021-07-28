Місія МВФ відвідає Україну у вересні, - глава МВФ Георгієва

Директор розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва анонсувала візит місії Фонду в Україну у вересні цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дуже конструктивний дзвінок із президентом України Володимиром Зеленським про успішний економічний прогрес України в межах програми МВФ", - написала Георгієва в Твіттері за підсумками розмови в середу ввечері.

Глава МВФ висловила сподівання на продуктивну роботу щодо питань, які залишаються, під час візиту місії у вересні.

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