120 населенных пунктов в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в 5 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 29 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях (Львовская - 44, Черновицкая - 25 Житомирская - 20, Ивано-Франковская - 20 и Тернопольская - 11)", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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