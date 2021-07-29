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120 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

120 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 120 населених пунктів у 5 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 120 населених пунктів у 5 областях (Львівська – 44, Чернівецька – 25, Житомирська – 20, Івано-Франківська – 20 та Тернопільська – 11)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте: Двоє людей загинули через обрив електропроводів на підтопленій ділянці в Бердянську, - ДСНС

Автор: 

негода (761) ДСНС (5192) Електрика (2042)


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