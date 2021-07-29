Шквалы, грозы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня, 29 июля, на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с .

В Киеве и Киевской области 29 июля - грозы.

Объявлен 1 уровень опасности, желтый.

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