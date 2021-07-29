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Шквалы, грозы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

Шквалы, грозы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня, 29 июля, на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с .

В Киеве и Киевской области 29 июля - грозы.

Объявлен 1 уровень опасности, желтый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 120 населенных пунктов в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

погода (2819) ГСЧС (5051)


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Бедоносец накликал беду в Украину
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29.07.2021 09:07 Ответить
Нас украинцев уже ни чем не испугаете, мы живучие, выживаем в любых условиях.
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29.07.2021 09:09 Ответить
Думаю речь не о погоде, а о еще 3-х предстоящих годах президенства клоуна.
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29.07.2021 09:47 Ответить
Какие нафиг грозы?
Вы прогоз по Киеву посмотрите!
https://www.gismeteo.ua/ua/weather-kyiv-4944/legacy/
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29.07.2021 09:52 Ответить
Прогноз высосанный с пальца , - Вчера штормовое , а жара стояла и стоит сейчас неимоверная , - где Он этот дождь , что бы Отдышаться.
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29.07.2021 12:25 Ответить
 
 