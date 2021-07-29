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Шквали, грози і град: в Україні оголосили штормове попередження

Шквали, грози і град: в Україні оголосили штормове попередження

Синоптики оголосили штормове попередження на сьогодні, 29 липня, на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, удень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Києві та Київський області грози. (1 рівень небезпечності, жовтий).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 120 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

погода (791) ДСНС (5192)


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Бедоносец накликал беду в Украину
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29.07.2021 09:07 Відповісти
Нас украинцев уже ни чем не испугаете, мы живучие, выживаем в любых условиях.
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29.07.2021 09:09 Відповісти
Думаю речь не о погоде, а о еще 3-х предстоящих годах президенства клоуна.
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29.07.2021 09:47 Відповісти
Какие нафиг грозы?
Вы прогоз по Киеву посмотрите!
https://www.gismeteo.ua/ua/weather-kyiv-4944/legacy/
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29.07.2021 09:52 Відповісти
Прогноз высосанный с пальца , - Вчера штормовое , а жара стояла и стоит сейчас неимоверная , - где Он этот дождь , что бы Отдышаться.
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29.07.2021 12:25 Відповісти
 
 