Шквали, грози і град: в Україні оголосили штормове попередження

Синоптики оголосили штормове попередження на сьогодні, 29 липня, на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, удень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Києві та Київський області грози. (1 рівень небезпечності, жовтий).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 120 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС