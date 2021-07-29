Шквали, грози і град: в Україні оголосили штормове попередження
Синоптики оголосили штормове попередження на сьогодні, 29 липня, на території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, удень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Києві та Київський області грози. (1 рівень небезпечності, жовтий).
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Вы прогоз по Киеву посмотрите!
https://www.gismeteo.ua/ua/weather-kyiv-4944/legacy/