Второй за день взрыв в почтомате, на этот раз в Одессе: самодельное устройство сработало в одной из ячеек. ФОТО

Одесские правоохранители расследуют обстоятельства повреждения имущества в почтовом отделении на Николаевской дороге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сегодня утром в правоохранительные органы обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные дверцы ячейки для хранения посылок.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции вместе с работниками управления взрывотехнической службы областной полиции.



Фото: сайт полиции

В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.

Остатки от самодельного устройства были направлены на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастными.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.