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Второй за день взрыв в почтомате, на этот раз в Одессе: самодельное устройство сработало в одной из ячеек. ФОТО

Одесские правоохранители расследуют обстоятельства повреждения имущества в почтовом отделении на Николаевской дороге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сегодня утром в правоохранительные органы обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные дверцы ячейки для хранения посылок.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции вместе с работниками управления взрывотехнической службы областной полиции.

Второй за день взрыв в почтомате, на этот раз в Одессе: самодельное устройство сработало в одной из ячеек 01
Фото: сайт полиции

В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.

Остатки от самодельного устройства были направлены на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Оболони в Киеве взорвался почтомат: взрывчатка находилась в одном из ящиков. ФОТОрепортаж

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

взрыв (6820) взрывчатка (849) Одесса (7953) Нацполиция (16603) почта (127)


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Топ комментарии
+8
Это наверно флешмоб среди тик-токеров. Сначала колпачки с колес скручивали, теперь это
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29.07.2021 13:21 Ответить
+8
Укрпочта пытается избавиться от конкурента.
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29.07.2021 13:23 Ответить
+6
Да все ясно. Приблатненные (менты, судьи, прокуроры, сбу) отжимают бизнес. За пару лет почтоматы набили базу клиентов, раскрутились- пора отжимать курицу с золотыми яйцами. Вот поэтому и весь бизнес уходит и платит налоги на мальте, Кипре, Польше...
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29.07.2021 13:22 Ответить
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Это наверно флешмоб среди тик-токеров. Сначала колпачки с колес скручивали, теперь это
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29.07.2021 13:21 Ответить
Да все ясно. Приблатненные (менты, судьи, прокуроры, сбу) отжимают бизнес. За пару лет почтоматы набили базу клиентов, раскрутились- пора отжимать курицу с золотыми яйцами. Вот поэтому и весь бизнес уходит и платит налоги на мальте, Кипре, Польше...
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29.07.2021 13:22 Ответить
глагно не выйти на самих себя
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29.07.2021 13:24 Ответить
Укрпочта пытается избавиться от конкурента.
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29.07.2021 13:23 Ответить
Хтось атакує нову пошту.
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29.07.2021 13:24 Ответить
Да, очевидно, что атака направлена не на конкретного человека, а именно на саму почтовую службу. Скорее всего, посылки отправлены на "виртуальных людей" и именно на поштомат (ты знаешь, что идет по Украине 1-2 дня + несколько дней может лежать в ячейке. Ставишь таймер на 5 дней и получаешь гарантированный взрыв в ячейке и без жертв). Если бы отправили на склад, то взорвалось на складе, что было бы не видно! А тут цель продемонстрировать! Заодно напугать сотрудников почтовой службы (погибнуть при сортировке посылок никто не хочет)
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29.07.2021 13:50 Ответить
Зазвичай, у Новій пошті стоять камери спостереження, тому можна відстежити, хто відправляв.
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29.07.2021 14:00 Ответить
Про камеры все знают и не знаю как вы, но я бы на месте отправляющего, отправлял в маске
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29.07.2021 14:11 Ответить
Без маски на відділенні не обслуговують. Але є контактний номер телефона відправника, отримувача (нехай і не дійсний), зовнішні камери спостереження. Багато факторів, за допомогою яких знайти не важко. Але, яке написали вище, головне, щоб на себе не вийшли.
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29.07.2021 14:17 Ответить
А де Баканівці? Пішли боротися з контрабандою сигарет?
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29.07.2021 13:30 Ответить
Пошли бороться ЗА контрабанду сишарет.
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29.07.2021 13:36 Ответить
Що СБУ проспали? Дужзе завантажені, йде урорка зернових і потрібно скрізь вихопити свою долю. Будуть проводити експертизу знову по Антоненко? Чи терорист із московії залякує і примушує "до миру"? А скоріше до капітуляції?
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29.07.2021 13:31 Ответить
зесрань опять новую пошту кошмарит
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29.07.2021 13:32 Ответить
А чем там у нас заняты ЗЕленые СБУ и ГРУ?

Ах да. Они ж делят потоки от контрабанды и следят за Порошенко.
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29.07.2021 13:35 Ответить
Щуряча метушня навколо годівниці !!!))
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29.07.2021 13:37 Ответить
это не совпадение
это черныё делишки кацапских гнид!
больше чем уверен
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29.07.2021 13:44 Ответить
..а что, сложно вычислить, если вся цепочка, в принципе, задокументирована + возможно, даже с видео..?.. или "органы" рискуют выйти на того, на кого бы выйти не хотели?
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29.07.2021 13:53 Ответить
Думаю це прихожани московської "церкви" отримали наказ від своїх московських кураторів почати шкодити нормальним людям . От і біснуються.
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29.07.2021 14:05 Ответить
Бедное Modern expo)) Хреновые ящики делает, консервные) Видимо это чья то месть, за отсутствие возможности забрать свою посылку прошлый раз)) Эти почтоматы нихрна не работают. НП заказала в китае контроллеры для открытия этих дверей, а они все не срабатывают. Можно и выкусить.
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29.07.2021 14:09 Ответить
Звідки інформація про китайскі контролери? Така система проектується дуже швидко, з нуля.
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29.07.2021 16:02 Ответить
99% что дело рук ФСБ, их почерк.
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29.07.2021 14:47 Ответить
Другий за день вибух у поштоматі, цього разу в Одесі: саморобний пристрій спрацював в одній із скриньок - Цензор.НЕТ 1993
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29.07.2021 15:33 Ответить
Учитель атеїзму.
Ти перебiльшуєш, Павлуша,
Як завжди. Скорiш за все
Ексгiбiцiонiст забрався на сосну.
Дiвчаток недозрiлих наших хоче вiн
Злякать з сосни зненацька видом х**.
Чого робити там фашисту, не пойму я.
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29.07.2021 15:32 Ответить
Вроде легко найти отправителя
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29.07.2021 16:01 Ответить
 
 