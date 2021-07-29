Второй за день взрыв в почтомате, на этот раз в Одессе: самодельное устройство сработало в одной из ячеек. ФОТО
Одесские правоохранители расследуют обстоятельства повреждения имущества в почтовом отделении на Николаевской дороге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Сегодня утром в правоохранительные органы обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные дверцы ячейки для хранения посылок.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции вместе с работниками управления взрывотехнической службы областной полиции.
В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.
Остатки от самодельного устройства были направлены на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастными.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ах да. Они ж делят потоки от контрабанды и следят за Порошенко.
это черныё делишки кацапских гнид!
больше чем уверен
Ти перебiльшуєш, Павлуша,
Як завжди. Скорiш за все
Ексгiбiцiонiст забрався на сосну.
Дiвчаток недозрiлих наших хоче вiн
Злякать з сосни зненацька видом х**.
Чого робити там фашисту, не пойму я.