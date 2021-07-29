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"Голос" на съезде обновил состав политсовета

Съезд политической партии "Голос" обновил состав политического совета партии.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по требованию членов партии после рассмотрения вопроса доверия к главе политсилы был рассмотрен вопрос доверия ко всем членам политсовета.

"Кроме Киры Рудик, как председателю партии, делегатами съезда было высказано доверие и подтверждены полномочия Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко, как членов политического совета партии", - указывается в сообщении.

Читайте: 86% делегатов съезда "Голоса" выразили поддержку главе политсилы Рудик, - пресс-служба партии

Кроме того, по итогам голосования в состав политсовета был включен глава Ривненской областной территориальной организации партии Роман Денисюк и глава Харьковской областной территориальной организации партии Алексей Бабешко.

Партия благодарит Виктора Евпака и Ростислава Добоша за работу и уважение к демократическим процедурам.

Автор: 

съезд (367) Голос партия (500)


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"Голос"из толчка!!!
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29.07.2021 15:46 Ответить
Шрек,а чем деревенский туалет помешал!!!?Свобода слова!!!
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29.07.2021 15:59 Ответить
Вроде не зелёного цвета)))
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29.07.2021 16:00 Ответить
не пырхайтесь , ваше место в фекальной яме , куда вы и слились
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29.07.2021 16:06 Ответить
Голос - всьо!
З ним вже ніхто не хоче об'єднуватися.
Тим часом Віталік з "Ударом" на майбутні вибори шукає союзників, але вже не з Голосу.

https://suspilne.media/151523-partia-ridnij-dim-*******-z-udarom-ugodu-pro-spivpracu/ Політична партія «Рідний дім», лідером якої є міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, підпише угоду про співпрацю з партією міського голови Києва Віталія Кличка УДАР.
Таке рішення мають ухвалити на з'їзді партії «Рідний дім» 30 липня у Чернігові. Він пройде у міському палаці культури. На збори має приїхати міський голова Києва Віталій Кличко.
Інформацію Суспільному підтвердили декілька джерел в керівництві «Рідного дому».«Партія нікуди не буде вливатися, але майбутні парламентські вибори будемо брати участь у складі УДАРу на Чернігівщині. Для того, щоб завоювати 2-3-4 мандати. Мова йде про об'єднання сил», - повідомило джерело з партії «Рідний дім».
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29.07.2021 16:58 Ответить
Где-то тихо в углу плачет Вакарчук, "сосни, на нан а най нана, уууууу"
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29.07.2021 17:25 Ответить
а рудик якраз під зїзд отримала 20 лямов, ото заживуть. того і тягнули кіра кота за хвіст, в останній момент єрмак дав бабки.
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29.07.2021 23:46 Ответить
 
 