"Голос" на съезде обновил состав политсовета

Съезд политической партии "Голос" обновил состав политического совета партии.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по требованию членов партии после рассмотрения вопроса доверия к главе политсилы был рассмотрен вопрос доверия ко всем членам политсовета.

"Кроме Киры Рудик, как председателю партии, делегатами съезда было высказано доверие и подтверждены полномочия Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко, как членов политического совета партии", - указывается в сообщении.

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Кроме того, по итогам голосования в состав политсовета был включен глава Ривненской областной территориальной организации партии Роман Денисюк и глава Харьковской областной территориальной организации партии Алексей Бабешко.

Партия благодарит Виктора Евпака и Ростислава Добоша за работу и уважение к демократическим процедурам.