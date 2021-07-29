"Голос" на съезде обновил состав политсовета
Съезд политической партии "Голос" обновил состав политического совета партии.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по требованию членов партии после рассмотрения вопроса доверия к главе политсилы был рассмотрен вопрос доверия ко всем членам политсовета.
"Кроме Киры Рудик, как председателю партии, делегатами съезда было высказано доверие и подтверждены полномочия Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко, как членов политического совета партии", - указывается в сообщении.
Кроме того, по итогам голосования в состав политсовета был включен глава Ривненской областной территориальной организации партии Роман Денисюк и глава Харьковской областной территориальной организации партии Алексей Бабешко.
Партия благодарит Виктора Евпака и Ростислава Добоша за работу и уважение к демократическим процедурам.
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З ним вже ніхто не хоче об'єднуватися.
Тим часом Віталік з "Ударом" на майбутні вибори шукає союзників, але вже не з Голосу.
https://suspilne.media/151523-partia-ridnij-dim-*******-z-udarom-ugodu-pro-spivpracu/ Політична партія «Рідний дім», лідером якої є міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, підпише угоду про співпрацю з партією міського голови Києва Віталія Кличка УДАР.
Таке рішення мають ухвалити на з'їзді партії «Рідний дім» 30 липня у Чернігові. Він пройде у міському палаці культури. На збори має приїхати міський голова Києва Віталій Кличко.
Інформацію Суспільному підтвердили декілька джерел в керівництві «Рідного дому».«Партія нікуди не буде вливатися, але майбутні парламентські вибори будемо брати участь у складі УДАРу на Чернігівщині. Для того, щоб завоювати 2-3-4 мандати. Мова йде про об'єднання сил», - повідомило джерело з партії «Рідний дім».