"Голос" на з'їзді оновив склад політради
З'їзд політичної партії "Голос" оновив склад політичної ради партії.
Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на вимогу членів партії після розгляду питання довіри до глави політсили було розглянуто питання довіри до всіх членів політради.
"Крім Кіри Рудик, як голові партії, делегатами з'їзду було висловлено довіру і підтверджено повноваження Інни Совсун, Ярослава Железняка, Андрія Осадчука та Григорія Маленка, як членів Політичної ради партії", - зазначається в повідомленні.
Крім того, за підсумками голосування до складу політради було включено голову Рівненської обласної територіальної організації партії Романа Денисюка та голову Харківської обласної територіальної організації партії Олексія Бабешка.
Партія дякує Віктору Євпаку і Ростиславу Добошу за роботу і повагу до демократичних процедур.
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З ним вже ніхто не хоче об'єднуватися.
Тим часом Віталік з "Ударом" на майбутні вибори шукає союзників, але вже не з Голосу.
https://suspilne.media/151523-partia-ridnij-dim-*******-z-udarom-ugodu-pro-spivpracu/ Політична партія «Рідний дім», лідером якої є міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, підпише угоду про співпрацю з партією міського голови Києва Віталія Кличка УДАР.
Таке рішення мають ухвалити на з'їзді партії «Рідний дім» 30 липня у Чернігові. Він пройде у міському палаці культури. На збори має приїхати міський голова Києва Віталій Кличко.
Інформацію Суспільному підтвердили декілька джерел в керівництві «Рідного дому».«Партія нікуди не буде вливатися, але майбутні парламентські вибори будемо брати участь у складі УДАРу на Чернігівщині. Для того, щоб завоювати 2-3-4 мандати. Мова йде про об'єднання сил», - повідомило джерело з партії «Рідний дім».