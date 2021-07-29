"Голос" на з'їзді оновив склад політради

З'їзд політичної партії "Голос" оновив склад політичної ради партії.

Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на вимогу членів партії після розгляду питання довіри до глави політсили було розглянуто питання довіри до всіх членів політради.

"Крім Кіри Рудик, як голові партії, делегатами з'їзду було висловлено довіру і підтверджено повноваження Інни Совсун, Ярослава Железняка, Андрія Осадчука та Григорія Маленка, як членів Політичної ради партії", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 86% делегатів з'їзду "Голосу" висловили підтримку главі політсили Рудик, - пресслужба партії

Крім того, за підсумками голосування до складу політради було включено голову Рівненської обласної територіальної організації партії Романа Денисюка та голову Харківської обласної територіальної організації партії Олексія Бабешка.

Партія дякує Віктору Євпаку і Ростиславу Добошу за роботу і повагу до демократичних процедур.